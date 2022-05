Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tiếp xúc nhiều ánh nắng khiến đường huyết tăng cao

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 4 thói quen khiến bạn 'bí mật' tăng mỡ bụng mà không biết; Bác sĩ giải thích yếu tố quan trọng nhất để giảm mỡ máu; 8 mẹo ăn uống tốt nhất cho tim của bạn...

Một nguyên nhân đáng ngạc nhiên khiến mức đường huyết tăng vọt

Chuyên gia cảnh báo, dành quá nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu.

Mặc dù thực phẩm là yếu tố nguy cơ rõ ràng nhất làm tăng lượng đường trong máu, nhưng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều cũng có thể có hại.

Bác sĩ Ksenia Sobchak, chuyên gia da liễu người Mỹ, cho biết cháy nắng có thể kích hoạt hoặc làm tăng lượng đường trong máu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ liệt kê cháy nắng là một “tác nhân kích thích lượng đường trong máu một cách đáng ngạc nhiên”.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím có thể khiến mức đường huyết tăng vọt. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.5.

4 thói quen khiến bạn 'bí mật' tăng mỡ bụng mà không biết

Chất béo nội tạng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như một số bệnh ung thư, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và hơn thế nữa.

Trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That! đã trò chuyện với Reda Elmardi, chuyên gia dinh dưỡng, về nguyên nhân gây ra mỡ nội tạng và những thói quen hằng ngày có thể làm tăng mỡ bụng.





Không nhai thức ăn đúng cách. Chuyên gia dinh dưỡng Elmardi nhắc nhở: “Nhai kỹ thức ăn sẽ giúp chia nhỏ carbohydrate và protein thành những phần nhỏ, giúp chúng dễ tiêu hóa hơn".

Ăn quá nhiều một lúc. Theo chuyên gia dinh dưỡng Elmardi, ăn quá nhiều calo cùng một lúc có thể dẫn đến tăng cân. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn ăn thực phẩm giàu carbohydrate như bánh mì, mì ống, gạo, khoai tây...

“Khi bạn ăn những loại thực phẩm này, cơ thể sẽ phân hủy chúng thành đường, được tích trữ quanh vòng eo của bạn dưới dạng mỡ bụng. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày sẽ tốt hơn là ăn 3 bữa lớn", chuyên gia Elmardi giải thích. Bạn đọc có thể xem thêm những chia sẻ của chuyên gia Elmardi trong bài viết này trên trang sức khỏe ngày 19.5.

Bác sĩ giải thích yếu tố quan trọng nhất để giảm mỡ máu

Vì cholesterol cao hay còn gọi là mỡ máu cao là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 2 biến cố nghiêm trọng gây tử vong: bệnh về tim và đột quỵ, nên việc giữ mức mỡ máu trong tầm kiểm soát là rất quan trọng.

Và để kiểm soát mức mỡ máu, một trong những điều quan trọng nhất là chọn đúng loại chất béo và tiêu thụ đúng số lượng.

Tiến sĩ Sarah Brewer, Giám đốc Y tế của Healthspan, nhà cung cấp chất bổ sung sức khỏe lớn nhất của Anh, cho biết nhiều người bị mỡ máu cao mà không nhận ra và chỉ phát hiện ra khi xét nghiệm máu. Hầu hết mọi người không có dấu hiệu cảnh báo về mỡ máu cao, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải kiểm tra hằng năm vì mức độ có thể tăng lên theo tuổi tác.

Tiến sĩ Brewer lưu ý, đối với hầu hết mọi người, cholesterol trong chế độ ăn ảnh hưởng rất ít đến mức cholesterol trong máu. Mà yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất là số lượng và loại chất béo mọi người ăn. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!