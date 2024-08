Ngày mới với tin tức sức khỏe: Vì sao bơ lại tốt cho người huyết áp cao?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 3 thói quen bất ngờ có thể khiến bạn giảm tuổi thọ; Xông hơi có giúp giảm cân?...

Người bị huyết áp cao nên tránh loại chất béo nào?

Một chế độ ăn nhiều muối được xem là nguyên nhân gây huyết áp cao. Tuy nhiên, không chỉ muối mà chất béo cũng có tác động đến huyết áp. Người bị huyết áp cao cần tránh một số loại chất béo, trong khi một số loại khác thì nên ăn.

Trên thực tế, chất béo có rất nhiều loại khác nhau. Chất béo bão hòa, chẳng hạn như thịt mỡ động vật, sẽ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu. Nồng độ cholesterol cao trong thời gian dài sẽ hình thành các mảng xơ vữa động mạch, làm suy yếu chức năng mạch máu và gây tăng huyết áp.

Trái bơ chứa chất béo không bão hòa đơn có thể giúp giảm nguy cơ mắc huyết áp cao Ảnh: PEXELS

Trong khi đó, loại chất béo không bão hòa có nhiều trong các loại hạt, quả hạch hay dầu ô liu lại có thể làm giảm nguy cơ viêm nhiễm và mắc bệnh tim. Do đó, chất béo không bão hòa được xem là chất béo có lợi.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Nutrition Education and Behavior phát hiện chất béo không bão hòa đơn có thể làm giảm nguy cơ mắc huyết áp cao. Các món có nhiều chất béo không bão hòa đơn là đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, đặc biệt là trái bơ.

Ngoài ra, một nghiên cứu trên chuyên san Current Hypertension Reports phát hiện chế độ ăn thường xuyên có chất béo không bão hòa đa, cụ thể là a xít béo omega-3 và omega-6 có thể giúp hạ huyết áp. Những món giàu loại chất béo này là sữa chua và các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu.

3 thói quen bất ngờ có thể khiến bạn giảm tuổi thọ

Các thói quen không lành mạnh có thể rút ngắn tuổi thọ của nhiều người. Và thực tế cho thấy, có nhiều thói quen không lành mạnh, chúng ta vô tình mắc mà không hay biết.

Hút thuốc hay uống quá nhiều rượu bia là những thói quen không lành mạnh làm rút ngắn đáng kể tuổi thọ. Tuy nhiên, có những thói quen thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng lại có thể tác động rất tiêu cực đến sức khỏe.

Giấc ngủ thất thường có thể làm tăng nguy cơ chết sớm PEXELS

Những thói quen ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ mà mọi người cần tránh gồm:

Không ngủ theo khung giờ cố định. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Sleep phát hiện ngay cả khi ngủ đủ 7-9 tiếng/đêm nhưng nếu giờ ngủ thất thường, không cố định thì cũng làm tăng nguy cơ tử vong ở mọi nguyên nhân. Ngoài ra, giờ ngủ thất thường cũng làm xáo trộn nhịp sinh học, làm tăng nguy cơ mắc ung thư và các bệnh chuyển hóa.

Trong khi đó, những người có khung thời gian ngủ thức cố định qua các ngày sẽ có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn từ 20-48%. Trong đó, nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn từ 16-39%.

Thích bẻ cổ. Đối với một số người, tiếng răng rắc khi bẻ ngón tay hay cổ có thể mang lại cảm giác thích thú. Tuy nhiên, tự bẻ cổ có thể gây ra một số rủi ro đặc biệt nguy hiểm. Cổ là nơi mà các động mạch bên trong đốt sống dẫn máu lưu thông lên não. Mặc dù hiếm gặp nhưng việc bẻ cổ có thể khiến các động mạch bị kéo căng quá mức và rách. Hệ quả là làm gián đoạn lưu thông máu lên não và dễ gây đột quỵ.

Xông hơi có giúp giảm cân?

Xông hơi thường được cho là có khả năng giúp giảm cân. Tuy nhiên, theo bà Manjusha Agarwal, chuyên gia về nội khoa tại Bệnh viện Gleneagles (Ấn Độ), việc giảm cân này chỉ là tạm thời.

Bà Vijaya Gowri Bandaru, chuyên gia da liễu tại Bệnh viện Sakra World (Ấn Độ) cũng đồng tình với quan điểm của bà Manjusha Agarwal.

Khi xông hơi, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, dẫn đến mất nước và cân nặng giảm đi. Nhưng ngay sau khi bù nước, cân nặng sẽ nhanh chóng quay trở lại như cũ.

Xông hơi giúp giảm đau nhức cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu Minh họa: Pexels

Nguyên nhân là do việc giảm cân này chủ yếu là do mất nước chứ không phải do giảm mỡ. Mặc dù vậy, xông hơi vẫn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của việc xông hơi.



Tăng cường sức khỏe tim. Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao trong phòng xông hơi, nhịp tim tăng lên tương đương với việc tập thể dục cường độ nhẹ đến trung bình. Điều này giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim.

Sự thư giãn sâu trong nhiệt độ cao có thể góp phần làm giảm huyết áp, giảm cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cải thiện hệ hô hấp và da. Xông hơi có thể giúp mở rộng đường thở và làm lỏng đờm, có khả năng mang lại lợi ích cho những người bị hen suyễn. Phòng xông khô có thể cải thiện triệu chứng vảy nến. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!