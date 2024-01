Ngày mới với tin tức sức khỏe: Vì sao nên tầm soát ung thư từ tuổi 40?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Thường xuyên bị hạ đường huyết có sao không?; Đau khớp vai, cần điều trị thế nào?; Chóng mặt xoay tròn kèm buồn nôn là dấu hiệu bệnh lý nào?...

7 loại ung thư dễ xảy ra ở nam giới từ tuổi 40, cách ngăn ngừa

Khi già đi, nguy cơ phát triển một số loại ung thư sẽ tăng lên. Thường thì hút thuốc và uống quá nhiều rượu sẽ góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư ở nam giới. Ngoài ra, di truyền và tiền sử gia đình cũng đóng vai trò quan trọng.

Sau đây là 7 loại ung thư phổ biến dễ xảy ra ở nam giới trên 40 tuổi:



Ung thư tuyến tiền liệt. Đây là mối lo ngại phổ biến của nam giới, đặc biệt là người già. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi tác và tiền sử gia đình.

Giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, do đó cần phải kiểm tra thường xuyên và làm xét nghiệm PSA. Các triệu chứng có thể bao gồm khó tiểu và đau vùng chậu ở giai đoạn nặng. Phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt bằng chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên.

Ung thư đại trực tràng. Là loại ung thư khá phổ biến ở nam giới, thường phát triển từ các polyp tiền ung thư. Các yếu tố rủi ro bao gồm tuổi tác, tiền sử gia đình và một số bệnh di truyền. Các triệu chứng ung thư đại trực tràng có thể gồm thay đổi thói quen đại tiện, có máu trong phân và khó chịu ở bụng.

Kiểm tra thường xuyên, như nội soi, giúp phát hiện sớm. Ăn nhiều chất xơ và tập thể dục thường xuyên có thể giúp phòng bệnh. Nhận biết các triệu chứng, sàng lọc kịp thời và áp dụng lối sống lành mạnh là rất quan trọng để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng ở nam giới và cải thiện kết quả tổng thể. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 23.1.

Thường xuyên bị hạ đường huyết có sao không?

Chóng mặt, mờ mắt, vã mồ hôi, buồn nôn, run là những triệu chứng đặc trưng của hạ đường huyết. Nếu không can thiệp kịp thời, hạ đường huyết có thể gây té ngã, bất tỉnh, thậm chí tai nạn nếu đang tham gia giao thông. Về lâu dài, hạ đường huyết cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực khác với sức khỏe.

Hạ đường huyết là vấn đề sức khỏe đặc trưng bởi lượng đường trong máu xuống quá thấp. Nồng độ đường glucose trong máu giảm dưới 70 mg/dL thì được xem là hạ đường huyết.

Hạ đường huyết kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim SHUTTERSTOCK

Những yếu tố dẫn đến hạ đường huyết là không kiểm soát tốt đường huyết ở người tiểu đường, dùng quá nhiều insulin, ăn quá ít, bỏ bữa hay tập luyện cường độ quá cao. Hạ đường huyết có thể gây ra những tác động tiêu cực với sức khỏe gồm:

Co giật. Lượng đường trong máu xuống quá thấp có thể gây co giật. Tình trạng này dù hiếm gặp nhưng lại nguy hiểm. Người bị tiểu đường có nguy cơ bị co giật do tụt đường huyết cao hơn đáng kể so với người khỏe mạnh.

Bất tỉnh. Khi đường huyết hạ xuống mức quá thấp thì người bệnh sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tình trạng này có thể đe dọa đến tính mạng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 23.1.

Đau khớp vai, cần điều trị thế nào?

Đau khớp vai là vấn đề sức khỏe có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là chấn thương chóp xoay vai. Tùy vào nguyên nhân và mức độ đau mà sẽ có cách điều trị phù hợp.

Chóp xoay vai là một nhóm cơ và gân bao quanh khớp vai. Chấn thương dạng này sẽ gây đau, yếu và giảm phạm vi chuyển động của khớp. Một nguyên nhân thường gặp khác gây đau khớp vai là viêm khớp. Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao tình trạng này.

Chấn thương chóp xoay vai là nguyên nhân thường gặp gây đau khớp vai SHUTTERSTOCK

Đau vai có thể được điều trị tốt bằng các phương pháp sau:

Tập thể dục và kéo giãn cơ. Các bài tập và kéo giãn cơ nhẹ nhàng ở vùng vai là những biện pháp tự nhiên giúp giảm đau khớp vai với những trường hợp bị đau nhẹ. Tập luyện đúng cách không chỉ giúp giảm căng đau ở vai, cổ mà còn giúp giảm bớt độ cứng khi chuyển động khớp, từ đó cải thiện phạm vi chuyển động và độ linh hoạt khớp.

Chườm ấm và lạnh. Đây là phương pháp tự nhiên khác mà người bị đau vai có thể tự làm tại nhà mà không cần can thiệp y tế. Chườm lạnh thường được dùng ngay sau khi bị chấn thương, chẳng hạn té ngã hay nâng vật nặng, để giảm sưng và viêm.

Trong khi đó, chườm ấm lại có tác dụng tăng cường lưu lượng máu và giảm độ cứng khi cử động khớp. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!