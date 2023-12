Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm lý do để bạn ngủ đủ giấc

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Có 4 triệu chứng bệnh tim nguy hiểm giống cảm cúm; Phát hiện bất ngờ về việc ngủ nướng vào cuối tuần; Chuyên gia chỉ mẹo sạc điện thoại an toàn...

Tại sao người bị tiểu đường cần ngủ đủ giấc?

Giấc ngủ và việc kiểm soát đường huyết có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bằng cách chăm sóc giấc ngủ đúng cách, người bị tiểu đường không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Ngủ đủ giấc đóng vai trò rất quan trọng để duy trì quá trình chuyển hóa đường glucose trong máu một cách lành mạnh. Vì trong khi ngủ, cơ thể sẽ sản sinh ra các hoóc môn giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa này, trong đó có cả insulin.

Thiếu ngủ khiến việc kiểm soát đường huyết sẽ trở nên khó khăn hơn

Quá trình chuyển hóa đường glucose sẽ giúp vận chuyển glucose từ máu vào tế bào để cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động. Thiếu ngủ được chứng minh sẽ làm suy giảm quá trình chuyển hóa glucose, khiến cơ thể muốn chuyển hóa cùng một lượng đường glucose nhưng phải tiết ra nhiều insulin hơn.

Đây là tình trạng kháng insulin, xảy ra khi các tế bào của cơ thể trở nên kém phản ứng với insulin. Hệ quả làm khiến đường huyết tăng cao. Do đó, ở người khoẻ mạnh, ngủ đủ giấc đóng vai trò quan trọng giúp kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường.

Trong khi đó, với những người đã mắc tiểu đường, thiếu ngủ cũng sẽ khiến đường huyết tăng cao và trở nên khó kiểm soát hơn. Bằng cách chăm sóc giấc ngủ và ngủ đủ giấc, mọi người có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose lành mạnh và giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Có 4 triệu chứng bệnh tim nguy hiểm giống cảm cúm

Tim là cơ quan rất quan trọng, chịu trách nhiệm bơm máu đi khắp cơ thể. Vì vậy, bất kỳ vấn đề nào về tim đều có thể nguy hiểm, thậm chí gây tử vong. Phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh tim là rất quan trọng.

Theo các chuyên gia, có 4 triệu chứng của bệnh tim mạch có thể bị chẩn đoán nhầm là cảm cúm. Đó là mệt mỏi, buồn nôn, sốt và đổ mồ hôi.



Dấu hiệu phổ biến của bệnh tim là đau ngực và khó thở

Mệt mỏi. Tổ chức Tim mạch Anh (BHF) liệt kê "mệt mỏi cực độ" là dấu hiệu của suy tim và các vấn đề về tim.

Giáo sư David Newby, làm việc tại BHF, cho biết: Nhiều bệnh nhân của tôi bị mệt mỏi, cho dù họ có bị suy tim hay không, có bị đau thắt ngực hay không. Thật khó để phân biệt vì nó không cụ thể.

Trường Y Harvard cho biết thêm: Tình trạng mệt mỏi liên tục, đôi khi cũng có thể báo hiệu suy tim hoặc bệnh động mạch vành. Nhưng mệt mỏi không nhất thiết là tim có vấn đề, có thể chỉ là do thức khuya hoặc làm việc nhiều.

BHF khuyến nghị: Nếu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi không có lý do, bạn nên đi khám sớm.

Buồn nôn. Theo Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ), buồn nôn có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch vành, phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới. Ngoài cảm giác khó chịu ở ngực, phụ nữ có nhiều khả năng gặp phải các triệu chứng khác, như khó thở, buồn nôn và cực kỳ mệt mỏi.

Phát hiện bất ngờ về việc ngủ nướng vào cuối tuần

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí về giấc ngủ của Mỹ Sleep Health, ngủ bù vào cuối tuần có thể tốt cho tim của bạn.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y Nam Kinh ở Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia Mỹ (NHANES), tổng hợp thông tin 3.400 người từ 20 tuổi trở lên trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018.



Nếu bạn bị thiếu ngủ trong tuần thì từ nay có thể ngủ nướng vào ngày nghỉ cuối tuần

Cuộc khảo sát thu thập thông tin về thời gian ngủ của những người tham gia vào các ngày trong tuần, vào cuối tuần, cũng như liệu họ có mắc bệnh tim, huyết áp cao hoặc tiểu đường hay không.

Kết quả đã phát hiện những người ngủ nướng thêm được ít nhất 1 tiếng vào cuối tuần so với các ngày trong tuần, có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn, đặc biệt là đột quỵ, bệnh tim mạch vành và đau thắt ngực (đau ngực do lưu lượng máu giảm), so với những người không ngủ nướng.

Đặc biệt, lợi ích đạt được cao nhất ở những người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm vào các ngày trong tuần và ngủ nướng thêm được ít nhất 2 tiếng vào ngày cuối tuần.