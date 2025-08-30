Ngày Quốc khánh trời đẹp

Bão số 6 tan nhanh trong ngày cuối tháng 8

Cận ngày đại lễ Quốc khánh, người dân cả nước hồi hộp theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 6 trên Biển Đông. Đến chiều qua 29.8, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) phát bản tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới. Theo đó, dự báo đến trưa 29.8, cường độ áp thấp nhiệt đới đã tăng từ cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9 và tiếp tục mạnh thêm.

Ngày Quốc khánh, thời tiết cả nước dịu mát, nắng nhẹ về chiều và đêm có mưa rào rải rác Ảnh: Ngọc Dương

Đến 1 giờ ngày 30.8, áp thấp nhiệt đới sẽ đạt cấp 8 giật cấp 10, chuyển thành bão số 6 trên Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 30.8, tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc và 107,5 độ kinh đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Huế. Cường độ bão duy trì cấp 8, giật cấp 10. Vùng ảnh hưởng kéo dài từ Thanh Hóa đến Huế, bao gồm cả đảo Hòn Ngư và Cồn Cỏ. Mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2 - 5 m, biển động mạnh. Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Huế nước biển dâng cao 0,2 - 0,4 m. Cảnh báo thời tiết trên biển và ven biển nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, công trình ven bờ.

Từ trưa 30.8, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trên đất liền xuất hiện đợt mưa kéo dài từ ngày 30 - 31.8, trên khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to; lượng phổ biến 100 - 200 mm, có nơi mưa trên 400 mm. Từ đêm 31.8, mưa lớn giảm dần ở các khu vực trên.

Sau khi đổ bộ đất liền khu vực từ Nghệ An đến Huế, bão nhanh chóng suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 31.8, bão số 6 chỉ còn là một vùng áp thấp trên khu vực miền Trung của Lào và Thái Lan.

Ngày 2.9 cả nước trời nắng nhẹ, có mưa rào rải rác

Theo các chuyên gia khí tượng, bão số 6 tan trước ngày đại lễ nên thời tiết cả nước được cải thiện rất nhiều so với những ngày cuối tháng 8. Trên cả nước, thời tiết phổ biến chỉ còn mưa rào rải rác vào sáng sớm và chiều tối, ban ngày nhiều mây và nắng nhẹ nên rất thích hợp với các hoạt động ngoài trời.

Đặc biệt tại Hà Nội, nơi diễn ra các hoạt động long trọng chào mừng Quốc khánh, vào sáng sớm và chiều tối có mưa rào nhẹ, trưa và chiều không mưa. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 260C và cao nhất từ 30 - 310C.

Còn ở TP.HCM và các tỉnh thành miền Đông (Đồng Nai, Tây Ninh), miền Tây (Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang) trong ngày 2.9, thời tiết phổ biến ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và giông.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, khuyến cáo thêm: Dù bão đã tan, mưa giảm; nhưng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực bắc Trung bộ vẫn còn tồn tại đến ngày 1.9 mới suy yếu dần. Vậy nên khu vực Nam bộ rải rác vẫn có mưa vừa, mưa to kèm theo giông sét; thời gian mưa tập trung vào trưa, chiều và tối. Do vậy, ban tổ chức các chương trình lễ hội cần chuẩn bị phương án ứng phó như dựng rạp, che chắn thiết bị khi có thể xuất hiện mưa giông bất chợt. Đảm bảo các phương tiện cứu hộ, y tế, phòng cháy chữa cháy sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh do thời tiết. Bên cạnh đó, người dân tham gia các hoạt động cộng đồng cần chú ý đề phòng các hiện tượng mưa giông cục bộ và chuẩn bị các dụng cụ cá nhân như dù, áo mưa, nước uống...