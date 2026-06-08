Ngày vui của trẻ mồ côi

C HĂM LO VẬT CHẤT LẪN SỨC KHỎE, TINH THẦN

Được phát động từ giữa tháng 9.2021, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã trở thành cầu nối những tấm lòng nhân ái với hàng trăm em nhỏ mất cha mẹ do đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc bảo trợ lâu dài về vật chất, chương trình còn chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các em.

Các trẻ được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám Ảnh: Ngọc Dương

Có mặt từ sáng sớm, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 với 5 bác sĩ chuyên khoa nhi cùng các điều dưỡng, nhân viên đã sắp xếp, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thăm khám. Bà Phạm Cẩm Vi, Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Nhi đồng 2, dẫn đầu đội ngũ chuyên môn mang theo sự tận tâm và chuyên nghiệp đến với các em.

Em Nguyễn Hoàng Khang (7 tuổi, ngụ P.Phú Định) bị ho nhưng mẹ bận đi làm nên bà ngoại là bà Dương Thị Mai Thảo (54 tuổi) dẫn bé đến khám. Bà Thảo chia sẻ: "Các bác sĩ ở đây khám rất kỹ, hỏi han tận tình nên bé Khang rất thích".

Sau khi thăm khám, bé Khang được chẩn đoán viêm tiểu phế quản. Bác sĩ đã cấp thuốc uống 5 ngày, cùng với thuốc bổ và thuốc xổ giun định kỳ. "Sự chăm sóc chu đáo này không chỉ giải quyết vấn đề sức khỏe cấp bách mà còn mang ý nghĩa chăm sóc dự phòng lâu dài cho cháu tôi. Tôi cảm ơn Báo Thanh Niên rất nhiều. Báo không chỉ kết nối, giúp cháu được bảo trợ lâu dài mà còn chăm lo cho cháu về sức khỏe, thăm hỏi thường xuyên, chúng tôi rất cảm động", bà Thảo nói.

"Q UÀ NHIỀU QUÁ CÔ CHÚ ƠI !"

Cũng trong dịp khám bệnh, phát thuốc miễn phí này, Bệnh viện Nhi đồng 2, Quỹ Vì tầm vóc Việt - Ngân hàng Bắc Á, Công ty Thiên Long và Nhóm thiện nguyện Gieo Nắng mang đến 100 phần quà mỗi đơn vị để dành tặng các em. Đây là sự động viên các em đã kết thúc một năm học với nhiều thành tích tốt cũng như chúc các em có kỳ nghỉ hè thật vui tươi.

Bà Phạm Cẩm Vi, Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Nhi đồng 2 và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà cho các trẻ Ảnh: Ngọc Dương

Sau phần trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên đến các đơn vị đã đồng hành và tài trợ, đại diện đơn vị đồng hành gồm bà Phạm Cẩm Vi và ông Võ Nguyễn Phương Duy (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn P.Cầu Ông Lãnh), Nhóm thiện nguyện Gieo Nắng đã cùng đại diện Báo Thanh Niên trao những phần quà đến các em.

Em Phan Ngọc Tú Anh (7 tuổi, xã Hóc Môn) rất vui khi đến khám và nhận quà. Với thành tích xuất sắc cả năm học, em hào hứng khoe: "Con không có bệnh gì cả, hôm nay con mong nhất là được nhận quà. Con xuất sắc cả năm học, ba hứa tặng quà mà chưa mua nên hôm nay con tới đây coi như là nhận quà cuối năm học. Mà hôm nay con nhận được nhiều quà quá cô chú ơi!".

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ cảm ơn Bệnh viện Nhi đồng 2, Đoàn thanh niên của bệnh viện đã hỗ trợ thăm khám sức khỏe cho các em dù trong ngày nghỉ cuối tuần. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn còn nhắn nhủ các trẻ tham gia khám bệnh chú ý chăm sóc sức khỏe cá nhân, đồng thời cảm ơn các đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ đã chung tay với Báo Thanh Niên thực hiện thành công chương trình nhiều ý nghĩa này.