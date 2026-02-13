Nghề chở quất mai ở Đà Nẵng cận tết: Có ngày kiếm hơn 1 triệu đồng

Chợ hoa vào mùa, nghề chở thuê đắt khách

Từ khoảng 20 tháng chạp, các tuyến đường như Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Đình Tựu… ở TP.Đà Nẵng trở thành tâm điểm mua sắm với hàng nghìn chậu quất trĩu quả và đào thắm, mai vàng. Đây cũng là lúc vào vụ của những nghề chở quất mai, các loại hoa cảnh bằng xe ba gác, xe tải nhỏ và xe máy cải tiến.

Không khí tại các chợ hoa luôn náo nhiệt bởi tiếng nổ máy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng mặc cả hay những lời dặn dò "nhẹ tay thôi anh ơi" của chủ vườn, tạo nên bản hòa âm đặc trưng của những ngày giáp tết.

Với những người làm nghề chở quất mai, cây cảnh, đây là thời điểm làm không kịp nghỉ tay, chạy từ sáng sớm đến tối mịt để kịp giao hoa cho khách.

Những ngày cận tết, nghề chở cây cảnh thuê luôn đắt khách ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Phạm Đức Phương, 55 tuổi, có nhiều năm gắn bó với nghề chở cây thuê, đang thoăn thoắt buộc dây cố định một chậu quất lớn lên thùng xe. Đôi tay ông chai sần, thao tác thuần thục.

"Nghề này chỉ có mấy tuần cuối năm nhưng là thời điểm làm không kịp nghỉ tay. Càng gần tết, khách càng đông, có hôm chạy từ sáng sớm tới tối mịt mới về", ông Phương chia sẻ.

Theo ông Phương giá chở cây không cố định, mọi thứ phụ thuộc vào kích thước cây, quãng đường vận chuyển và độ khó khi bốc xếp.

"Cây nhỏ, đường gần thì vài chục đến hơn trăm nghìn đồng. Còn quất to, tán rộng, chở xa thì 400.000 – 500.000 đồng mỗi chuyến là chuyện bình thường. Cây càng lớn, càng khó đưa lên xe, càng phải cẩn thận thì giá càng cao", ông nói.

Ông Phạm Đức Phương chuẩn bị chở một cây quất cảnh đi giao cho khách ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những chậu quất cao hơn đầu người, thân to bằng bắp chân, nặng cả trăm ký... thì một người không thể xoay xở. Người giữ, người đẩy, người kê ván, từng động tác phải nhịp nhàng. Chỉ cần trượt tay, nghiêng xe hoặc buộc dây không chắc, cây có thể đổ, gãy cành, vỡ chậu, phải bồi thường.

Có hôm thuận lợi, ông Phương nhận liên tục 6 - 7 chuyến, từ chở quất cảnh về nhà dân trong nội thành đến giao mai cảnh cho khách ở vùng ven. Sau khi trừ chi phí xăng xe, ông vẫn còn hơn 1 triệu đồng cho chuyến đi xa.

"Mùa tết làm cực nhưng bù lại thu nhập khá. Số tiền này giúp gia đình tôi trang trải sinh hoạt, mua sắm thêm cho vợ con bộ quần áo mới, cặp bánh chưng, hộp mứt", ông Phương cười hiền.

Những cây cảnh được buộc chặt, tránh bị ngã đổ trong quá trình di chuyển ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với những giò lan treo cao, tán dài và mềm, chỉ cần va quẹt nhẹ là dập cánh. Cây bonsai tạo thế cầu kỳ lại càng phải nâng niu. Có khi người chở phải lót thêm mút, dùng vải mềm chèn quanh chậu, rồi cố định từng nhánh lớn để tránh rung lắc.

'Nâng như nâng trứng' những chậu cây đắt tiền

Chị Quỳnh Hương (chủ một sạp hoa cây cảnh trên đường Nguyễn Sinh Sắc) cho biết dịp cận tết, lượng khách mua lan tăng mạnh. Khách thường yêu cầu giao tận nhà để tránh làm gãy hoa.

"Khi đã chốt xong giá với khách, tôi phải thuê người chở suốt ngày. Tùy quãng đường, mỗi chuyến từ 100.000 đến 300.000 đồng. Mấy ngày cao điểm, người tôi thuê có thể chạy cả chục chuyến", chị Hương nói.

Giữa trưa nắng hanh, mặt đường hắt hơi nóng, những người chở cây vẫn cặm cụi làm việc. Mồ hôi ướt lưng áo, tay dính đầy đất và nhựa cây. Có người tranh thủ ăn vội ổ bánh mì bên lề đường rồi lại tất tả quay xe vào chợ hoa nhận chuyến mới. Thời gian với họ lúc này quý như vàng, bởi chỉ cần chậm một chút là lỡ mất khách.

Chở mùa xuân giữa phố ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thế nhưng, nghề chở cây thuê tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những ngày cận tết, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhiều tuyến đường ùn ứ. Xe chở cây cồng kềnh, tán rộng, đi qua ngã rẽ chật hẹp phải hết sức cẩn trọng.

"Đối với những chậu cây tiền triệu, người chở phải "nâng như nâng trứng", bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ khiến cây hư hỏng thì buộc mình phải đền hoàn toàn", ông Phương chia sẻ.

Có lần do phanh gấp tránh xe phía trước, chậu mai phía sau nghiêng mạnh, làm sứt một mảng chậu, dù cây không hư hại nhiều nhưng ông vẫn phải bồi thường cho khách vài trăm nghìn đồng.

"Làm nghề này phải chấp nhận rủi ro. Mình cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa", ông nói.

Tuỳ theo trọng lượng, kích thước cây cảnh nên giá tiền được thuê cũng khác nhau ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài rủi ro va chạm, sức khỏe cũng là thử thách. Những chậu cây nặng đòi hỏi sức bền và kỹ thuật nâng đúng cách. Nhiều người làm nghề lâu năm bị đau lưng, mỏi gối, chai sần bàn tay. Nhưng cứ đến tháng chạp, họ lại ra chợ hoa, như một thói quen đã thành nếp.

Với nhiều lao động tự do, đây là công việc "thời vụ" đáng trông đợi nhất trong năm. Có người làm thợ hồ, xe ôm, phụ hồ… nhưng khi tết đến lại chuyển sang chở cây thuê để tăng thu nhập. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, số tiền kiếm được có thể bằng cả tháng làm việc trước đó.

Một cây cảnh rời điểm bán để vận chuyển đến nhà khách hàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trời sập tối, khi ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, chợ hoa vẫn chưa "hạ nhiệt". Những chuyến xe cuối ngày nối đuôi nhau rời đi, phía sau là những chậu đào, quất rung rinh trong gió nhẹ. Mỗi chuyến xe không chỉ chở theo sắc xuân mà còn chuyên chở cả niềm hy vọng về một cái tết đủ đầy.