Nghe nhanh 6h ngày 5.2: Hoang báo trộm cướp để khoe giàu | Quốc Cơ-Quốc Nghiệp ngừng thi đấu

Trong buổi lễ bàn giao công tác vào ngày hôm qua, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan từ trung ương đến địa phương.

Được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển toàn diện cho phía đông của tỉnh Bình Định, đường ven biển ĐT639 vừa được khánh thành hứa hẹn sẽ là một bước tiến lớn trong sự phát triển của tỉnh này.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh một tài khoản Facebook liên tiếp đăng hình ảnh động vật hoang dã như để khoe “chiến tích” săn bắn của mình lên mạng.

Trong khi đó, tại tỉnh An Giang, người phụ nữ trình báo với công an số tài sản bị mất nhiều hơn so với thực tế, chỉ nhằm thể hiện bản thân có nhiều tiền.

Công an đang điều tra vụ việc một số trang web về cá độ bóng đá mạo danh tên miền của UBND tỉnh Kon Tum. Theo nhận định của một kỹ sư công nghệ thông tin thì rất có thể hacker đã can thiệp vào trang web của UBND tỉnh này.

