Văn hóa

Nghệ sĩ Phượng Liên về thăm quê hương

Hoàng Kim
Hoàng Kim
17/12/2025 10:40 GMT+7

Nhiều năm rồi, nghệ sĩ Phượng Liên không về Việt Nam, nay bà được con gái và bạn bè nghệ sĩ tổ chức một chuyến về thăm quê và họp mặt đông đảo vào tối 16.12 tại TP.HCM. Thật sự rất khó có dịp hội tụ những tài danh của nhiều thế hệ như vậy.

Khoảng 7 - 8 năm trước, Phượng Liên thường về nước biểu diễn, nhất là trong các chương trình cải lương rất lớn của ông bầu Gia Bảo, đặc biệt vở Nửa đời hương phấn đã ghi dấu ấn tuyệt đẹp của bà. Nhưng nhiều năm nay vì lý do sức khỏe Phượng Liên không về nữa, và nỗi nhớ quê, nhớ đồng nghiệp, nhớ khán giả cứ cồn cào trong lòng bà. Bà tâm sự với nghệ sĩ Lệ Thủy, người bạn thân thiết, Lệ Thủy bèn nói: "Thôi bà về đi, tôi sẽ tổ chức buổi họp mặt với nhau". Buổi họp mặt đông đảo không tưởng nổi, vì mọi người vẫn yêu mến Phượng Liên suốt bao nhiêu năm.

Nghệ sĩ Phượng Liên về thăm quê hương- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phượng Liên biểu diễn cùng nghệ sĩ Lệ Thủy và Trọng Hữu trích đoạn Nửa đời hương phấn

ẢNH: H.K

Có thể thấy nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng đều có mặt trong buổi tiệc mừng, như nghệ sĩ Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Hùng Minh, Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ, Diệu Hiền, Thanh Tuấn, Thanh Điền, Thanh Vy, Thoại Miêu, Minh Minh Tâm, Phương Bình, Kiều Tiên, Kiều Mai Lý, Tô Kim Hồng, Chí Tâm, Điền Tử Lang, Hoài Thanh, Đỗ Quyên, Châu Thanh, Trọng Hữu, Trọng Phúc, Phượng Loan, Thanh Hằng, Thanh Ngọc, Phượng Hằng, Tuấn Thanh, Cẩm Tiên, Kim Tử Long, Thanh Ngân, Lê Tứ, Hà Như, Kim Ngân, đạo diễn Hoa Hạ, đạo diễn Trần Ngọc Giàu, soạn giả Hoàng Song Việt… Nhiều người đã vào tuổi U.80 như Phượng Liên, và một số phải ngồi xe lăn, nhưng họ vẫn đến với Phượng Liên vì "không biết lần sau có còn gặp lại". Không chỉ Phượng Liên rơi nước mắt, mà nhiều người cũng lặng lẽ khóc.

Nghệ sĩ Phượng Liên về thăm quê hương- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Chí Tâm và Lê Tứ, Hà Như diễn trích đoạn Đường gươm Nguyên Bá

ẢNH: H.K

Các nghệ sĩ cùng ôn lại cái thời đi hát với nhau, khi thì hát chung đoàn, khi hát riêng đoàn, nhưng đều có qua lại thăm hỏi, nhất là khi Phượng Liên ở Mỹ thì gia đình bà đã đón nhận nhiều bạn bè nghệ sĩ qua đó biểu diễn. 

Lệ Thủy nói: "Mỗi lần tôi qua Mỹ thì ở nhà Phượng Liên, hai đứa ngủ chung, tâm sự tới 1 - 2 giờ sáng luôn". Và nhân dịp này họ bước lên sân khấu nhỏ, cùng biểu diễn những trích đoạn và bài ca cổ nổi tiếng như Nửa đời hương phấn, Đường gươm Nguyên Bá, Con gái của mẹ, Lòng mẹ, Ra giêng anh cưới em… Thật bất ngờ, những giọng ca tuyệt đẹp một thời, tuy có bị thời gian và sức khỏe bào mòn đi, nhưng sức quyến rũ vẫn còn nguyên.

Nghệ sĩ Phượng Liên về thăm quê hương- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Phượng Liên cùng các bạn bè đồng nghiệp là Thanh Điền, Quốc Nhĩ, Thanh Nguyệt, vợ chồng Hùng Minh

ẢNH: H.K

Lần này về nước khoảng 2 tuần, Phượng Liên không biểu diễn, mà dành trọn thời gian thăm viếng bạn bè. Bà mới thăm nghệ sĩ Hồng Nga vì Hồng Nga không khỏe để đến dự. Tình nghệ sĩ vẫn tràn đầy dù sân khấu khó khăn, dù có người yếu sức đã xa rời cánh màn nhung. Một số khán giả gọi là "fan ruột" cũng đến dự, và họ trao tặng những món quà tình nghĩa để nghệ sĩ sống vui hơn lúc tuổi già. Cải lương có sự gắn bó cảm động như thế!

Tròn 30 năm sau khi Trọng Tấn giành giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, con trai anh - Vũ Tấn Đạt - lại được xướng tên (giải nhì, phong cách thính phòng) tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội (do Đài PTTH Hà Nội tổ chức), cùng ở tuổi 21.

