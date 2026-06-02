Nghệ sĩ trẻ 'con nhà nòi' tạo dấu ấn riêng

Thời gian qua, Cầm, con gái ca sĩ Duy Mạnh, liên tục trình làng những sản phẩm âm nhạc như Lonely, Túc tắc xúc xắc… Khác với phong cách ballad từng được bố thể hiện thành công, nữ ca sĩ lại chọn cho mình hướng đi mới với những ca khúc mang màu sắc trẻ trung, tươi vui. Chia sẻ về lựa chọn này, Cầm khẳng định nền tảng của cô vẫn là những bản tình ca mà Duy Mạnh đã viết. Tuy nhiên khi làm nghề, cô lại chọn dòng nhạc sôi động, mong muốn truyền tải nguồn năng lượng tích cực đến với người nghe. "Bố rất thích tôi hát nhạc tình ca, tôi cũng biết điều đó. Nhưng tôi mới bắt đầu theo đuổi âm nhạc được khoảng 3 năm rưỡi nên đây là quãng thời gian để tôi trải nghiệm, thử nghiệm. Có thể trong tương lai, tôi muốn quay lại nhìn vào bên trong nhiều hơn thì sẽ chuyển sang làm nhạc ballad", Cầm bày tỏ.

LEXXY cho rằng ngoài những thuận lợi, “con nhà nòi” cũng đối diện với không ít áp lực khi theo nghệ thuật Ảnh: NVCC

Nói về hướng đi của con gái, Duy Mạnh cho biết ở thời điểm hiện tại, anh không đặt áp lực Cầm phải đạt được thành công lớn lao trong nghề. Thay vào đó, nam ca sĩ muốn con gái trước hết cứ "chơi" với âm nhạc để tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân. Cũng theo Duy Mạnh, việc Cầm tự trải nghiệm sẽ giúp cô có thêm sự trưởng thành, từ đó vững vàng hơn trong môi trường nghệ thuật.

Là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và "nữ hoàng wushu" Thúy Hiền, LEXXY cũng nhận được sự quan tâm khi quyết định theo đuổi nghệ thuật. Nếu như trước đây nhạc sĩ Tú Dưa nổi tiếng với những ca khúc ballad giàu cảm xúc thì LEXXY lại mang đến màu sắc khác biệt trên thị trường - theo đuổi những ca khúc sôi động, bắt tai. Hình ảnh một cô gái quyến rũ kết hợp trong Bật đèn xanh, Niệm chíll giúp LEXXY ghi điểm với khán giả.

Danh ca Châu Thanh dù nổi tiếng ở lĩnh vực cải lương nhưng con gái Châu Ngọc Tiên khi hoạt động nghệ thuật lại phát triển ở dòng nhạc trẻ. Dù vậy, ông vẫn dành sự ủng hộ, vui mừng khi thấy "ái nữ" có những cột mốc trong nghề hát. Bởi với Châu Thanh, dù con gái theo đuổi bộ môn nào thì điều quan trọng là việc được phục vụ khán giả.

Ca sĩ Soobin cũng xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ sĩ đàn bầu Huỳnh Tú. Dù con trai theo đuổi nhạc trẻ nhưng điều khiến nghệ sĩ Huỳnh Tú thấy tự hào là con trai đã mang hơi thở của nghệ thuật dân gian truyền thống hòa quyện vào những ca khúc hiện đại. Tương tự, ca sĩ Hà An Huy được biết đến với danh hiệu quán quân Vietnam Idol 2023. Chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ, ít ai biết anh là con trai của nghệ sĩ chèo Minh Phương.

Cần dấu ấn riêng

"Cái bóng" lớn của gia đình giúp nghệ sĩ trẻ có lợi thế về việc tiếp xúc với âm nhạc từ sớm hay có nhiều mối quan hệ trong nghề. Song thay vì chỉ được biết đến là "con của một ai đó", họ cần phải cố gắng chinh phục khán giả bằng những sản phẩm chất lượng, thể hiện được dấu ấn riêng giữa thị trường cạnh tranh cao hiện nay.

Cầm được ca sĩ Duy Mạnh ủng hộ trải nghiệm ở nhiều phong cách âm nhạc để chọn được hướng đi riêng Ảnh: NVCC

Giọng ca 10X LEXXY cho biết cô nhận được sự ủng hộ lớn từ phía gia đình. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với âm nhạc từ sớm cũng giúp cô có nền tảng nhất định. "Những trải nghiệm đó không không phải là một "lối đi tắt", nhưng giúp tôi hiểu sớm rằng âm nhạc là một hành trình dài, cần sự bền bỉ và kỷ luật", LEXXY chia sẻ. Tuy nhiên, đi kèm với những thuận lợi, LEXXY cho rằng khi có gia đình hoạt động nghệ thuật, cô cũng không tránh khỏi những áp lực. "Tôi không cố gắng phủ nhận hay né tránh xuất thân của mình. Ngược lại, tôi chọn cách đối diện bằng việc làm việc nghiêm túc hơn, chăm chỉ hơn và đầu tư nhiều hơn cho từng sản phẩm âm nhạc. Bởi chỉ khi có dấu ấn riêng, khán giả mới thực sự nhớ đến tôi như một nghệ sĩ độc lập, chứ không chỉ là một danh xưng đi kèm. Bố mẹ và ông bà luôn nhắc tôi rằng nếu đã chọn nghề này thì phải thật sự chăm chỉ, thật sự kiên trì và luôn đau đáu với âm nhạc của mình. Chính sự nghiêm túc và kỷ luật đó là nền tảng để tôi tự tin đi trên con đường riêng, dù biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách", LEXXY bày tỏ.

Về phần mình, danh ca Châu Thanh hoàn toàn ủng hộ con gái chọn bộ môn phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân. Ông bộc bạch: "Trong nghề hát, để có được thành công thì phải trải qua không ít khó khăn. Do đó, Tiên hay các bạn trẻ muốn có được "quả ngọt" thì phải yêu nghề và hết lòng với nghề. Dấu ấn riêng là điều rất quan trọng, như tôi khi nhờ cách ca vọng cổ dài hơi mà được khán giả biết đến, yêu mến cho đến hiện tại".