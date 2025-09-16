Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghi án đâm vợ cũ rồi tự thiêu, tử vong tại nhà riêng ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
16/09/2025 17:14 GMT+7

Công an Vĩnh Long đang điều tra nghi án người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ, sau đó chạy xe máy về nhà riêng của vợ cũ rồi vào nhà khóa cửa, tự thiêu và tử vong trong phòng ngủ.

Ngày 16.9, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang điều tra nghi án người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ bị thương rồi tự thiêu, tử vong tại nhà riêng của người vợ cũ.

Đâm vợ cũ bị thương rồi tự thiêu tử vong tại nhà riêng - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 15.9, Công an xã Trà Ôn (Vĩnh Long) tiếp nhận trình báo của người dân về việc sáng cùng ngày, ông Đ.V.S (49 tuổi, ở ấp Tích Khánh B, xã Trà Ôn) dùng dao đâm gây thương tích cho vợ cũ là bà N.N.T (41 tuổi, ở ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn) tại địa phận thuộc P.Đông Thành, Vĩnh Long.

Sau khi gây thương tích cho bà T. ông S. điều khiển xe máy về nhà riêng của bà T. tại ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn, rồi đuổi con ruột của ông S. và bà T. ra khỏi nhà, đập phá đồ dùng trong nhà. Sau đó, ông S. khóa cửa nhà, rồi nghi tự dùng xăng tưới lên cơ thể và châm lửa tự thiêu trong phòng ngủ. Hậu quả, ông S. tử vong và một số đồ đạc trong nhà bà T. hư hỏng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra nghi án chồng đâm vợ cũ rồi tự thiêu, tử vong tại nhà riêng của vợ cũ. 

