Nghỉ lễ không cần đi xa, những điểm đến này vẫn cuốn hút người trẻ

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, không khí tại nhiều địa điểm quen thuộc ở trung tâm TP.HCM như Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), Bưu điện Thành phố, Công viên 30.4, đường sách TP.HCM, Thảo Cầm Viên Sài Gòn… luôn tấp nập các bạn trẻ đến vui chơi, chụp ảnh.

Người trẻ tìm đến đường sách TP.HCM dịp lễ ẢNH: THANH AN

Bưu điện TP.HCM thu hút khách đến tham quan ẢNH: THANH AN

Trong tiết trời nắng nóng những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5, rất đông bạn trẻ đã tụ tập tại các địa điểm quen thuộc ở TP.HCM, đâu đâu cũng có thể bắt gặp cảnh giới trẻ ngồi vui chơi, chụp ảnh. Tại Công viên 30.4 (Q.1 cũ), nhiều người trẻ đến đây vừa là để "trốn nắng", vừa là để tận hưởng không khí trong lành và bóng mát từ những hàng cây xanh ngắt. Dù lượng người đến rất đông trong dịp lễ, nhưng không khí ở đây vẫn không tạo cảm giác ngột ngạt. Các nhóm bạn vẫn tìm được khoảng riêng để ngồi. Họ trải bạt cùng ngồi ăn đồ ăn vặt, uống trà sữa hay tạo dáng chụp ảnh trên những nền cỏ xanh của công viên.

Trần Nguyễn Bảo Châu (22 tuổi), ngụ tại P.Linh Xuân, Thủ Đức (cũ), cho biết cô cùng bạn bè tụ họp tại công viên vừa là để tránh nóng, vừa là để hòa chung không khí nhộn nhịp, vui tươi trong những ngày lễ, cũng vừa là để nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian áp lực với việc học tập, công việc.

Vừa đi vui chơi, vừa chọn mua sách để đọc ẢNH: THANH AN

Chị Uyên (29 tuổi), ngụ tại Q.Tân Bình cũ, TP.HCM, cho biết gia đình chị chọn ở lại thành phố thay vì đi du lịch xa là để cùng các con hòa vào không khí trong dịp lễ trọng đại của thành phố và giúp các bé hiểu thêm về những nét văn hóa, lịch sử của thành phố nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất

Theo Châu, thay vì tham gia những chuyến đi xa tốn thời gian và chi phí, chọn ở lại TP.HCM giúp tiết kiệm mà vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa.

"Mình chọn ở lại để cùng bạn bè tận hưởng không khí thành phố dịp nghỉ lễ chứ không nhất thiết phải lên kế hoạch đi chơi xa", Châu chia sẻ.

Ngoài Công viên 30.4, Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng là lựa chọn phổ biến của đông đảo bạn trẻ trong kỳ nghỉ lễ. Dòng người liên tục đổ về, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp tại đường sách. Nhiều gia đình có con nhỏ, nhóm bạn trẻ đã đến đây để tìm mua sách, chụp ảnh hoặc đơn giản là thư thả đi dạo cùng nhau.

Nhiều người chờ mua vé để vào Dinh Độc Lập ẢNH: THANH AN

Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hút đông người trẻ và các gia đình đến vui chơi, tham quan ẢNH: THANH AN

Cũng theo ghi nhận của người viết, trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đông đảo người dân và du khách vẫn chọn đến Dinh Độc Lập và Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Từ sáng sớm, tại hai địa điểm này dòng người xếp hàng dài chờ mua vé tham quan. Dù đông đúc và phải chờ dưới trời nắng, hầu hết mọi người đều vui vẻ, phấn khởi xếp hàng để vào tham quan.

Ngoài những địa điểm tham quan mang tính biểu tượng của TP.HCM, nhiều bạn trẻ còn chọn thăm thú những điểm đến phù hợp như trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê để mua sắm, nghỉ ngơi và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ mà không cần phải lên những kế hoạch đi chơi xa tốn kém về thời gian và chi phí.

Các công viên cũng là địa điểm vui chơi, hẹn hò lý tưởng vào dịp lễ của người trẻ ẢNH: THANH AN

Anh Nguyễn Phương Vũ (30 tuổi), ngụ tại P.Bình Thạnh, TP.HCM, cho hay nhân dịp nghỉ lễ, anh cùng gia đình chọn ở lại thành phố để không phải chen chúc đến các điểm du lịch ở các tỉnh thành khác, anh muốn các con được trải nghiệm không khí lễ hội, nét văn hóa của thành phố nhân ngày trọng đại của đất nước.

"Gia đình tôi chọn ở lại TP.HCM để giảm áp lực chi phí di chuyển xa, buổi sáng thì cùng nhau ra ngoài ăn uống, mua sắm, tối xem bắn pháo hoa. Tôi cũng đưa các con tới Thảo Cầm Viên, các con rất thích".

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (32 tuổi), ngụ tại TP.Thủ Đức (cũ) cho biết: "Vợ chồng tôi dắt theo hai bé nhỏ đến Dinh Độc Lập từ khoảng 9 giờ nhưng khi đến nơi thì đã rất đông rồi. Dù phải xếp hàng đợi nhưng các con rất thích thú muốn vào trong tham quan. Với chúng tôi, đây là dịp để các bé có thêm trải nghiệm thực tế, hòa vào không khí lịch sử của thành phố".

Những năm gần đây, xu hướng chọn ở lại thành phố để du lịch, nghỉ ngơi dịp nghỉ lễ đang dần trở nên phổ biến khi giới trẻ ưu tiên sự tiện lợi trong di chuyển, tiết kiệm chi phí và thời gian thay cho những chuyến du lịch xa. Trong xu thế này, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các sự kiện văn hóa… để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách gần xa mỗi dịp lễ.