Nghị lực của chàng trai mất một chân từng bị hơn 15 công ty từ chối

Anh Nguyễn Trịnh Trung Trực hiện là Phó chủ nhiệm CLB thanh niên khuyết tật TP.Cần Thơ. Anh là một trong 26 tấm gương được tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026.

Cuộc đời anh bắt đầu bằng một sự cố đầy nghiệt ngã. Ngày anh chào đời, kỹ thuật y tế lúc đó hạn chế đã vô tình làm anh bị gãy và mất một chân.

Anh Trực đã đỗ vào ngành văn học tại Trường ĐH Tây Đô. Khi cầm tấm bằng tốt nghiệp, anh tràn đầy hy vọng bước vào đời. Thế nhưng, thực tế đã "tạt gáo nước lạnh" vào những ước mơ đang cháy bỏng. Ròng rã suốt một năm, hơn 15 công ty, doanh nghiệp đều từ chối nhận anh vào làm việc.

Lý do các nhà tuyển dụng đưa ra thật đau đớn nhưng thực tế. "Anh chị rất thương và muốn tuyển tôi. Nhưng nếu giao nhiều việc quá, đối tác sẽ nói công ty không có chế độ hỗ trợ người khuyết tật. Còn nếu giao ít việc quá thì doanh thu, hiệu suất lại không đạt", anh Trực kể lại.

Vượt qua khó khăn, anh Trực kiến tạo sinh kế cho nhiều bạn trẻ khuyết tật như mình ẢNH: NVCC

Thế rồi, anh được một người giới thiệu công việc tiếp thị sữa. Anh trân trọng cơ hội này dù phải lái xe ba bánh rong ruổi ngoài đường từ sáng sớm đến tối mịt. Sau đó, anh chuyển sang làm nhân viên dán tem nhãn, chăm sóc fanpage cho một cửa hàng. Trong môi trường này, anh vừa làm vừa học thêm các kỹ năng về web, thiết kế, marketing, truyền thông.

Khi đó, anh Trực cứ nghĩ tới một câu hỏi đầy trăn trở: "Ngay cả mình có học thức, có sức khỏe tương đối còn xin việc khó khăn như vậy thì những người khuyết tật khác sẽ còn bế tắc đến mức nào?". Anh nghĩ rằng một khi người khuyết tật nếu chưa làm chủ được kinh tế, vững về tài chính thì nỗi mặc cảm, tự ti sẽ còn đeo bám.

Từ trăn trở đó, tháng 6.2025, anh Trực kiến tạo mô hình khởi nghiệp về lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số mang tên RTT online group. Anh đóng vai trò người kết nối, trực tiếp tìm kiếm các hợp đồng truyền thông, quảng cáo, chăm sóc web để mở ra cơ hội việc làm cho mọi người. Điều ý nghĩa là anh Trực không nhận bất kỳ chi phí chênh lệch nào từ các bạn cùng cảnh ngộ. "Đến nay, mô hình đã giúp đỡ cho 6 bạn, trong đó có cả người bình thường gặp khó khăn", anh Trực phấn khởi nói.

Ngoài sáng kiến cá nhân trên, anh Trực còn cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP.Cần Thơ kết nối, đào tạo nghề và tạo việc làm cho hơn 15 người về thiết kế đồ họa, sửa chữa điện tử, chăm sóc fanpage… Hiện anh đang ấp ủ một dự án kết nối doanh nghiệp mở spa cho người khiếm thính và mở chuỗi thức ăn nhanh cho người khuyết tật vận động nhẹ có thể đứng bán hàng để giúp họ có thêm thu nhập.