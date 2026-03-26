Nghi ngờ đau tim khi đang ở một mình: Cần làm gì trong 10 phút đầu?

Với đau tim, càng gọi cấp cứu sớm, người bệnh càng có cơ hội được cứu chữa kịp thời để giảm tổn thương cho tim và tăng khả năng sống sót. Điều cần lưu ý là đau tim không phải lúc nào cũng xuất hiện theo kiểu dữ dội, ngã quỵ ngay lập tức, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Có người chỉ thấy tức ngực, khó thở, đau lan lên hàm hoặc cánh tay, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh hoặc mệt bất thường. Với người sống một mình, điều quan trọng nhất không phải là cố chịu đựng để coi có tự hết không. Trong 10 phút đầu, họ cần làm những điều sau.

Xác định mức độ khẩn cấp

Khi nghi ngờ đau tim, điều đầu tiên là phải xác định đây là tình huống khẩn cấp. Đừng tự trấn an rằng các biểu hiện có lẽ chỉ là đau dạ dày, mệt do thiếu ngủ hay đau cơ.

Nếu có cảm giác đau, tức, nặng hoặc khó chịu ở ngực, nhất là khi đi kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hoặc đau lan lên hàm, cổ, vai, lưng, thì người mắc cần nghĩ ngay đến khả năng đau tim.

Nhiều người sống một mình dễ chần chừ hơn vì không có ai bên cạnh nhắc họ cần đi cấp cứu. Chính sự chần chừ này có thể làm mất thời gian quý giá. Trong tình huống như vậy, hãy ưu tiên cẩn thận thay vì chủ quan.

Gọi cấp cứu ngay

Trong 10 phút đầu, việc quan trọng nhất là gọi cấp cứu ngay. Đây phải là bước ưu tiên số một. Đừng ngồi đợi thêm vài phút để xem cơn đau có tự hết không.

Với người sống một mình, gọi cấp cứu sớm đặc biệt quan trọng. Tình trạng có thể xấu đi rất nhanh. Nếu đợi đến lúc không còn đủ sức gọi nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Khi gọi, hãy nói ngắn gọn và rõ ràng rằng bản thân đang ở một mình, nghi bị đau tim, địa chỉ chính xác ở đâu và triệu chứng bắt đầu từ lúc nào.

Nếu ở chung cư hoặc nơi khó tìm, nên nói rõ tầng, số phòng, mã cổng hoặc điểm nhận biết gần nhà. Những thông tin này có thể giúp nhân viên cấp cứu đến nơi nhanh hơn.

Ngồi hoặc nằm nghỉ ở tư thế an toàn

Sau khi gọi cấp cứu, hãy dừng mọi việc đang làm. Đừng cố đi tới đi lui, thay đồ, dọn nhà hay chuẩn bị quá nhiều thứ. Lúc này tim đang cần được giảm gánh nặng. Càng gắng sức, cơ thể càng cần nhiều ô xy hơn, trong khi tim có thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Người bệnh nên ngồi tựa lưng hoặc nằm ở tư thế tạo cảm giác dễ thở nhất. Nới lỏng quần áo nếu thấy chật ở cổ hoặc ngực. Giữ điện thoại bên cạnh để còn liên lạc khi cần. Mục tiêu lúc này là hạn chế vận động tối đa và chờ đội cấp cứu đến.

Nhiều người có thói quen cố đi xuống dưới nhà để đón xe cấp cứu cho tiện. Nhưng nếu đang nghi đau tim, việc này có thể khiến tình trạng nặng lên giữa đường. Tốt hơn hết là ở yên tại chỗ để đảm bảo an toàn, theo Healthline.