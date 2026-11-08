Nghịch lý du lịch Huế: Để Huế thực sự tỏa sáng

Đã nhìn thấy mặt yếu

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8, ông Hoàng Việt Cường, Chánh văn phòng UBND TP.Huế, thừa nhận Huế còn thiếu rất nhiều sản phẩm để giữ chân du khách. Gần đây, Chủ tịch UBND TP Lê Trí Thanh cũng chỉ đạo nghiên cứu khắc phục. Đến cuộc họp thường kỳ UBND TP.Huế tháng 9 (chiều 15.9), ông Lê Trí Thanh kết luận: Thương hiệu Huế gắn liền với du lịch và phải được phát triển trên nền tảng những tài nguyên du lịch riêng có.

Theo ông Thanh, TP có lợi thế nổi bật về hệ thống di sản tương đối nguyên vẹn, cảnh quan sông nước gắn với đô thị di sản, bản sắc văn hóa, cốt cách con người cùng khả năng kết nối thuận lợi bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển. Những tiềm năng, lợi thế này cần được kết nối đồng bộ để hình thành hệ sinh thái và chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Điều quan trọng là chuyển những giá trị khác biệt của Huế thành sản phẩm cụ thể, có khả năng tổ chức, vận hành và đưa ra thị trường; xác định rõ từng nhóm khách và nhu cầu của từng thị trường để xây dựng sản phẩm phù hợp.

Ngày hội đạp xe tại TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đối với ẩm thực Huế, cần nghiên cứu hình thành những không gian đủ quy mô, thuận tiện về giao thông, có khả năng giới thiệu đa dạng món ăn và sản phẩm đặc trưng, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn văn hóa ẩm thực địa phương. Đối với áo dài, cần phát triển thành sản phẩm trải nghiệm, kết nối các hoạt động chọn vải, may đo, mặc áo dài, tham quan, chụp ảnh và mua sắm; nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong thiết kế, cá nhân hóa sản phẩm theo nhu cầu của du khách.

"Phải trả lời được những câu hỏi của du khách khi đến Huế: đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì và lưu trú ở đâu?", ông Lê Trí Thanh nói và yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu khắc phục. Sở VH-TT-DL được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện phương án, lựa chọn những lợi thế riêng có của Huế để ưu tiên phát triển thành sản phẩm cụ thể.

Lãnh đạo UBND TP.Huế kiểm tra, khảo sát tuyến phát triển du lịch ven sông Như Ý ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

Khởi động nhiều đề án, dự án

Khi trả lời về những dịch vụ còn thiếu và yếu của du lịch Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, khẳng định tại cuộc họp báo tháng 9: "Chưa có, nhưng sắp tới sẽ có".

Theo ông Giang, để khắc phục những tồn tại này, TP.Huế đang triển khai nhiều đề án để phát triển du lịch như chỉnh trang các tuyến phố đi bộ khu phố Tây, khu vực đối diện ga Huế và công viên ven sông An Cựu; xây dựng sân khấu cố định phục vụ các chương trình nghệ thuật lớn; khai thác giá trị của di tích Hổ Quyền… Riêng chương trình festival hằng năm, TP cũng đã chỉ đạo nghiên cứu mỗi tháng phải có một sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn kéo dài một tuần…

Tuy nhiên, để đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch, theo ông Trần Hữu Thùy Giang, TP.Huế đang gặp vướng: định giá tài sản di sản để tính tỷ lệ phần trăm khi kêu gọi đầu tư vào đầu tư khai thác du lịch tại khu vực di sản. TP đang làm việc với Bộ VH-TT-DL và các bộ, ngành liên quan để trình Chính phủ sớm có cơ chế để thực hiện.

Điệu múa "Trình tường tập khánh" trình diễn trong ngày khai hội tại điện Thái Hòa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Văn bản của Sở VH-TT-DL TP.Huế trả lời PV Thanh Niên cho biết TP đang có nhiều chương trình, đề án và dự án để phát triển các sản phẩm du lịch: phố ẩm thực Chương Dương gắn với khu vực chợ Đông Ba; không gian trải nghiệm ẩm thực - văn hóa ven sông Như Ý, đoạn từ Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ; phố đêm Trường Tiền; hình thành không gian đi bộ, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa tại khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, nghiên cứu hình thành tuyến phố đêm Đông Ba - Bạch Đằng - Chi Lăng và khu vực phụ cận… Các dự án này đang ở bước nghiên cứu, xúc tiến và kêu gọi đầu tư, việc triển khai cụ thể sẽ được thực hiện theo quy định và trên cơ sở phương án được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Sở VH-TT-DL, định hướng của TP thời gian tới sẽ chuyển mạnh từ phát triển sản phẩm đơn lẻ sang tổ chức các chuỗi và không gian trải nghiệm có tính liên kết, nâng cao chất lượng, tăng thời gian khai thác và gia tăng giá trị dịch vụ.

Đối với các không gian đã có điều kiện khai thác như Hoàng thành - Đại nội, đường Hai Bà Trưng, Chương Dương - chợ Đông Ba, Bạch Đằng - Chi Lăng, cầu Trường Tiền - sông Hương, định hướng phát huy chức năng và thế mạnh riêng của từng khu vực, tăng cường kết nối với nhà hàng, cơ sở lưu trú, điểm mua sắm, không gian biểu diễn và các dịch vụ trải nghiệm lân cận để hình thành các tuyến và cụm sản phẩm có khả năng phục vụ du khách trong nhiều khung thời gian, đặc biệt là buổi tối.

Lễ hội hoa đăng trong đại lễ Phật đản ở Huế ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Với lĩnh vực nghệ thuật, TP định hướng tăng tần suất, tính chuyên nghiệp và tính định kỳ của các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách; phát huy giá trị Nhã nhạc, ca Huế, âm nhạc và nghệ thuật đương đại, các concert phù hợp với giới trẻ, nghiên cứu phát triển các chương trình hòa nhạc, nghệ thuật đặc trưng của Huế kết hợp với áo dài, ẩm thực, không gian di sản và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Trong đó, nghiên cứu tổ chức các chương trình phù hợp tại điện Kiến Trung và các không gian di sản có điều kiện.

Nghiên cứu phát triển Nhà hát ca Huế thính phòng tại khu vực Bùi Thị Xuân, tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ người dân và du khách. Các chương trình biểu diễn chủ yếu theo sự kiện sẽ "chuyển" sang các chương trình có lịch diễn ổn định, có thương hiệu, có bán vé và được doanh nghiệp lữ hành đưa vào tour, tạo nguồn thu và nâng cao giá trị kinh tế của các sản phẩm văn hóa.

"Về lâu dài, TP hướng đến hình thành hệ sinh thái du lịch hoạt động liên tục từ ban ngày đến ban đêm, trong đó di sản và văn hóa tạo bản sắc; ẩm thực, mua sắm, nghệ thuật, trải nghiệm và giải trí tạo chuỗi dịch vụ; doanh nghiệp tham gia đầu tư, vận hành; các không gian được kết nối thành những hành trình trải nghiệm thuận tiện cho du khách", văn bản của Sở VH-TT-DL TP.Huế xác định rõ.