Nghịch lý du lịch Huế: Kích hoạt tuyệt tác sông Hương

Dòng sông hiền hòa này không chỉ là cảnh quan thiên nhiên mà còn là một tài sản kinh tế - du lịch vô giá. Tiếc thay, dòng Hương hiện nay "quá buồn" vì thiếu dịch vụ.

Trên sông Hương hiện nay ngoài dịch vụ thuyền rồng nghe ca Huế, có một số đơn vị khai thác du thuyền nhưng chưa trở thành hệ sinh thái du lịch sôi động Ảnh: Lê Hoài Nhân

Đơn điệu thuyền rồng - ca Huế

"Tôi đến Huế rất nhiều lần và đã có 3 lần đi nghe ca Huế trên sông. Lần nào lên thuyền tôi cũng gặp một đội hình vài nhạc công và vài ba ca sĩ với những màn biểu diễn lặp đi lặp lại, bắt đầu là hòa tấu 4 khúc lưu thủy - kim tiền - xuân phong - long hổ (4 khúc trong Nhã nhạc nhưng chỉ trích lược vài đoạn), sau đó là màn hò giã gạo nửa tục nửa thanh ví von chuyện trai gái, tiếp đến một bài chầu văn, rồi hát theo yêu cầu các bài tân nhạc về Huế", anh Tuấn Minh, một du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ về những lần nghe ca Huế. Anh bảo mô típ này cứ lặp đi lặp lại khiến anh có cảm giác "sao mà lui tới cũng chỉ mấy bài đó".

Nhìn vào thực tế, hoạt động khai thác du lịch trên sông Hương còn manh mún, chủ yếu tập trung vào dịch vụ thuyền rồng phục vụ tham quan và nghe ca Huế. Tuy nhiên, thuyền rồng - ca Huế hiện nay bị cho là quá đơn điệu. Đó là chưa kể hầu hết thuyền rồng đã hết niên hạn đăng kiểm và đang chờ thời gian dừng hoạt động.

TS Nguyễn Phước Hải Trung - Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật và lễ hội cung đình đã được phục dựng - trong một lần trò chuyện xung quanh nội dung khai thác tiềm năng sông Hương cũng đồng ý với quan điểm rằng phát triển kinh tế du lịch trên sông Hương không thể chỉ dừng lại ở việc đầu tư thêm những chiếc thuyền. Một vài phương tiện mới không đủ để tạo ra sức bật cho ngành du lịch Huế. Điều cần thiết là một chiến lược quy hoạch tổng thể, xây dựng một hệ sinh thái kinh tế - du lịch đa dạng, hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự bền vững của môi trường.

Bãi cỏ bên bờ sông Hương là nơi mỗi chiều người dân ra ngắm cảnh, dạo chơi nhưng còn thiếu một số dịch vụ dưới nước Ảnh: Lê Hoài Nhân

Hệ sinh thái kinh tế - du lịch trên sông Hương có thể hiểu là mạng lưới các dịch vụ, sản phẩm và hạ tầng được kết nối chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, tạo thành không gian trải nghiệm toàn diện cho du khách. Trong đó, dòng sông không chỉ là nơi để đi thuyền ngắm cảnh, mà còn là trung tâm của nhiều hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao, văn hóa và thương mại.

Ngay sau khi được điều động đến Huế và được HĐND TP.Huế bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Trí Thanh cũng đã nhiều lần nhắc nhở các cơ quan tham mưu nghiên cứu phát triển du lịch trên sông Hương. Ông Thanh gợi ý cần có đề án nghiên cứu để khai thác các dịch vụ như nhà hàng nổi, lưu trú trên sông...

Sắp có lễ hội ánh sáng bằng drone

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, cho biết với sông Hương, thành phố đang có đề án xây dựng lễ hội ánh sáng (bằng drone), 3D Mapping trên sông Hương, dự kiến sẽ được tổ chức lần đầu vào năm 2027, cùng thời gian với lễ hội pháo hoa tại TP.Đà Nẵng. Lễ hội kết hợp các loại hình nhạc nước và nghệ thuật công nghệ cao, nối kết âm nhạc hiện đại với các giá trị văn hóa truyền thống kỳ vọng sẽ được tổ chức thường niên, trở thành điểm nhấn du lịch về đêm trên sông Hương và hướng đến hình thành sản phẩm công nghiệp văn hóa trên đất cố đô.

"Đây là sự kiện trình diễn ánh sáng và drone với thiết bị, quy mô, đồ họa ánh sáng tân tiến nhất trên thế giới hiện nay. Sự kiện này tương tự như những sự kiện biểu diễn ánh sáng ở Singapore, Úc… từng làm", ông Giang cho biết.

Lễ hội hoa đăng trên sông Hương chỉ được tổ chức vào các dịp đại lễ Phật đản Ảnh: Lê Hoài Nhân

Cũng theo Phó chủ tịch UBND TP.Huế, chính quyền đang nghiên cứu triển khai dự án thắp sáng hai bờ sông Hương về đêm, với giới hạn không gian từ cồn Hến đến di tích Văn thánh Huế. Trong tương lai gần, hai bờ sông Hương sẽ được đầu tư hệ thống chiếu sáng hiện đại kết hợp nhiều điểm nhấn là các sân khấu ngoài trời, điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhằm làm tăng giá trị cảnh quan, tạo sự hấp dẫn phục vụ người dân và du khách.

Cùng với lễ hội ánh sáng, Sở VH-TT-DL TP.Huế cho biết để từng bước tạo chuyển biến về chất lượng và hình thành các sản phẩm kinh tế đêm có tính đặc trưng, thành phố đang nghiên cứu, xúc tiến và kêu gọi đầu tư tại các không gian có tiềm năng. Trong đó, dự án Phố đêm Trường Tiền được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp kinh tế đêm, khai thác đồng bộ 3 không gian: bờ sông Hương, cầu Trường Tiền, mặt nước sông Hương.

Cụ thể, hai bên bờ sông Hương định hướng hình thành không gian đi bộ, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa tại khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, kết nối với các không gian văn hóa, nghệ thuật và nghề truyền thống. Tại cầu Trường Tiền, định hướng hình thành chợ đêm vào các tối cuối tuần, giới thiệu đặc sản Huế, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm sáng tạo địa phương, kết hợp các hoạt động Nhã nhạc, ca Huế, trình diễn áo dài, cổ phục và nghệ thuật ánh sáng, tạo không gian mua sắm, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa về đêm.

Đồng thời, thành phố cũng đang nghiên cứu xây dựng không gian trải nghiệm ẩm thực - văn hóa ven sông Như Ý (chi lưu trong hệ thống sông Hương) đoạn từ Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ. Không gian này được định hướng kết hợp ẩm thực Huế với trải nghiệm cảnh quan sông nước, văn hóa địa phương, hoạt động đi bộ, thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ trải nghiệm; nghiên cứu phát triển mô hình nhà hàng nổi trên sông Như Ý, khai thác lợi thế mặt nước và cảnh quan hai bên sông để hình thành sản phẩm ẩm thực kết hợp trải nghiệm sông nước…

Sở VH-TT-DL TP.Huế nhấn mạnh mục tiêu từng bước hình thành các điểm đến và tuyến trải nghiệm về đêm có nội dung, sản phẩm và phương thức vận hành cụ thể, thay vì chỉ phát triển thêm các điểm kinh doanh riêng lẻ. Thành phố tiếp tục khai thác sâu các giá trị văn hóa cung đình, Nhã nhạc, ca Huế, áo dài, ẩm thực Huế, làng nghề, sản phẩm thủ công và cảnh quan sông Hương, đồng thời nghiên cứu chuyển hóa các giá trị này thành các sản phẩm trải nghiệm, chương trình nghệ thuật, sản phẩm ẩm thực và dịch vụ du lịch có khả năng khai thác thường xuyên và thương mại hóa; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, tổ chức và vận hành sản phẩm.

Để ý tưởng sớm biến thành hiện thực, theo Sở VH-TT-DL TP.Huế, trách nhiệm đã được "phân công" cụ thể: Nhà nước tập trung thực hiện vai trò định hướng, quản lý, xúc tiến, kết nối và hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh là lực lượng trực tiếp đầu tư, tổ chức vận hành và khai thác sản phẩm. (còn tiếp)