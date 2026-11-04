Nghịch lý du lịch Huế: Thừa danh hiệu, thiếu sản phẩm

K HOẢNG CÁCH GIỮA "DANH" VÀ "THỰC"

Sở hữu những thắng cảnh tự nhiên "trời cho" cùng di sản cố đô với vẻ đẹp cổ kính, Huế liên tục được vinh danh với hàng loạt danh hiệu quốc gia và quốc tế: thành phố festival, thành phố du lịch sạch ASEAN 2024, thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2026...

Tái hiện nghi lễ thiết triều tại điện Thái Hòa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đặc biệt, Huế là địa phương duy nhất ở Việt Nam sở hữu 6 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, gồm quần thể di tích cố đô Huế (năm 1993), nhã nhạc cung đình (2003), mộc bản triều Nguyễn (năm 2009), châu bản triều Nguyễn (năm 2014), thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (năm 2016), những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh (năm 2024). Ngoài ra, Huế còn cùng các địa phương khác sở hữu 2 di sản chung là tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và nghệ thuật bài chòi Trung bộ.

Trong lĩnh vực du lịch, Huế liên tục được truyền thông quốc tế xướng danh, như: "Điểm đến của năm 2025" trong khuôn khổ Hotlist Travellive Editor's Pick, "Top 6 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới 2026" do nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor bình chọn… Những danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội vàng để Huế khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Thế nhưng lại đang tồn tại một nghịch lý: Huế có quá nhiều danh hiệu nhưng lại thiếu sản phẩm du lịch đặc sắc để giữ chân du khách. Sự chênh lệch giữa "danh tiếng" và "thực tế" khiến tiềm năng của cố đô chưa được khai thác đúng mức.

Điều dễ nhận thấy khi đến Huế là du khách chủ yếu tham quan các di tích lịch sử - văn hóa: đại nội, lăng tẩm các vua Nguyễn, chùa Thiên Mụ… nhưng trải nghiệm chỉ dừng ở "tham quan - chụp ảnh - rời đi". Thực tế này cũng được phản ánh qua thông tin ghi nhận về các dòng du khách đến Huế thời gian qua từ một số đơn vị lữ hành lớn.

Theo Sở VH-TT-DL TP.Huế, tại Huế, du khách Bắc Mỹ và Tây Âu chiếm tỷ trọng lớn. Nhóm thị trường truyền thống và ổn định nhất là Pháp, Mỹ và Đức. Nhóm này thường là khách lớn tuổi hoặc trung niên, ưa chuộng du lịch di sản văn hóa, khám phá lịch sử, tham quan lăng tẩm, đi thuyền trên sông Hương và trải nghiệm đạp xe chậm rãi qua các làng quê.

Dòng khách tăng trưởng nhanh là khách Đông Bắc Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...). Khách Đài Loan và Hàn Quốc thường đi theo tour hoặc nhóm gia đình, kết hợp trong hành trình miền Trung (Đà Nẵng - Huế - Hội An). Trong khi đó, khách Nhật Bản quan tâm nhiều đến các tour du lịch tìm hiểu kiến trúc và văn hóa truyền thống. Dòng khách Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia...) thường di chuyển bằng đường hàng không hoặc tour đường bộ qua biên giới, yêu thích ẩm thực xứ Huế và các điểm check-in danh lam thắng cảnh.

Du khách tham quan đại nội Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khách nội địa đến Huế thường tăng cao vào các mùa nghỉ lễ do có chính sách miễn phí tham quan các di tích cố đô và nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và lễ hội được tổ chức.

Từ đó có thể thấy dòng khách đến Huế hiện vẫn là những dòng khách đặc thù. Các dòng khách trẻ, năng động với nhu cầu vui chơi, giải trí vẫn chưa chọn Huế là điểm đến trong hành trình trải nghiệm.

K HOẢNG TRỐNG DỊCH VỤ

Mặc dù có nhiều danh hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng Huế chưa có những dịch vụ bổ trợ để biến chuyến đi thành một hành trình đa trải nghiệm. Trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên bằng văn bản, Sở VH-TT-DL cho biết Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó phát triển sản phẩm du lịch, nhất là các sản phẩm có khả năng khai thác vào ban đêm, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

"Thực tế, Huế đã có các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch về đêm, bao gồm ẩm thực, mua sắm, phố đi bộ, phố đêm, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, các sản phẩm hiện còn phân tán, quy mô chưa lớn, tính thường xuyên và mức độ chuyên nghiệp chưa đồng đều; sự liên kết giữa ẩm thực, mua sắm, nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm văn hóa còn hạn chế, chưa hình thành được nhiều tổ hợp dịch vụ về đêm có quy mô lớn, hoạt động ổn định và đủ sức trở thành điểm đến độc lập", văn bản trả lời của Sở VH-TT-DL TP.Huế cho biết.

Khách quốc tế đến Huế trên chuyến tàu di sản ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sở này cũng thừa nhận thành phố chưa có tổ hợp phố ẩm thực về đêm quy mô lớn, hoạt động ổn định và được tổ chức như một điểm đến độc lập, có khả năng tập trung nhiều nhóm khách cùng thời điểm, đồng thời kết hợp ẩm thực với mua sắm, trải nghiệm văn hóa và hoạt động nghệ thuật.

Đối với sản phẩm thủ công và nghề truyền thống, Sở VH-TT-DL nhìn nhận tuy khá đa dạng nhưng còn phân tán, chủ yếu hoạt động theo từng cơ sở, chưa hình thành không gian mua sắm tập trung có quy mô lớn, hoạt động thường xuyên vào ban đêm và tích hợp đồng thời các chức năng trưng bày - trình diễn nghề - trải nghiệm - mua sắm đặc sản, sản phẩm thủ công và quà tặng Huế.

Liên quan đến các điểm biểu diễn nghệ thuật, hạn chế hiện nay là chưa có hệ thống chương trình hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức thường xuyên, có lịch biểu diễn ổn định, bán vé và được đóng gói thành sản phẩm du lịch quanh năm để du khách có thể chủ động lựa chọn và đưa vào chương trình tour…

Hoạt động trải nghiệm thư pháp trong khu di sản hút khách nhưng không được tổ chức thường xuyên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại Huế, chợ đêm và các tuyến phố hoạt động về đêm hiện đã có một số không gian hoạt động như khu vực phố Tây, phố đi bộ Hai Bà Trưng và một số không gian dịch vụ, ẩm thực, mua sắm khác. Các không gian này bước đầu tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách vào buổi tối. Tuy nhiên, Sở VH-TT-DL TP.Huế đánh giá các không gian này "đang trong quá trình tiếp tục tổ chức, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động", chưa hình thành một chợ đêm hoặc tổ hợp kinh tế đêm quy mô lớn, có tính ổn định và tích hợp nhiều nhóm dịch vụ đủ sức trở thành điểm đến đêm đặc trưng của Huế.

Chính vì những hạn chế này, nhiều du khách sau khi tham quan di tích thường rời Huế ngay thay vì ở lại lâu hơn để trải nghiệm thêm, khiến thời gian lưu trú ngắn, chi tiêu thấp và ngành du lịch khó tạo ra giá trị kinh tế bền vững. (còn tiếp)

Theo Sở VH-TT-DL TP.Huế, hiện địa bàn thành phố có hơn 1.269 cơ sở lưu trú, trong đó có 220 khách sạn. Thành phố đang định hướng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hệ thống cơ sở lưu trú, ưu tiên các loại hình lưu trú gắn với nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa, du lịch xanh, du lịch cộng đồng; khuyến khích phát triển các cơ sở lưu trú có quy mô và chất lượng phù hợp các phân khúc khách quốc tế, khách MICE, khách đoàn, khách tàu biển và các thị trường có khả năng chi trả cao. Theo định hướng phát triển đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu thu hút khoảng 12 triệu lượt khách du lịch, khách quốc tế chiếm 45 - 50%, nâng tổng số phòng lưu trú lên khoảng 20.000 - 22.000 phòng và doanh thu du lịch khoảng 30.000 tỉ đồng. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục thu hút đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống lưu trú gắn với yêu cầu phát triển du lịch chất lượng cao.



