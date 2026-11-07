Nghịch lý du lịch Huế: Bờ biển đẹp vẫn đang ngủ quên

T IỀM NĂNG CHỜ ĐÁNH THỨC

Bờ biển Huế từ Lăng Cô phía nam ra phía bắc đến P.Phong Phú (giáp biển Mỹ Thủy - Quảng Trị) sở hữu nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, như Lăng Cô - vịnh đẹp thế giới, biển Cảnh Dương, Hàm Rồng hoang sơ. Các bãi tắm Vinh Thanh, Thuận An, Hải Dương… cát trắng, biển xanh như ngọc bích. Thêm nữa, các di tích lịch sử, thắng cảnh Túy Vân, Linh Thái, tháp Chăm Mỹ Khánh… và các lễ hội cầu ngư, lễ tế cá Ông, lễ rước Thiên Y A Na, thần Nam Hải… càng làm nổi bật giá trị văn hóa tuyến biển xứ Huế.

Thế nhưng, trong khi dọc dải bờ biển miền Trung từ Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Tĩnh... đều phát triển sôi động, thì bờ biển Huế dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Một trong những nguyên nhân là mạng lưới giao thông tuyến biển của Huế vẫn còn nhỏ hẹp và chưa đồng bộ. Thời gian qua, dự án tuyến đường bộ ven biển TP.Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An (giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng) được đưa vào sử dụng đã góp phần khai thông điểm nghẽn, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, tổng thể của tuyến đường ven biển vẫn còn chắp vá, nhỏ hẹp và chỉ chừng đó thôi là chưa đủ. Dọc tuyến, dù có một số dự án đã được đầu tư nhưng do quy hoạch thiếu liền mạch và kết nối nên vẫn chưa thể làm bức tranh du lịch khởi sắc.

Cầu vượt cửa biển Thuận An đưa vào sử dụng dịp 2.9.2026 Ảnh: Lê Hoài Nhân

D Ự ÁN BỎ HOANG TẠI VỊNH ĐẸP THẾ GIỚI

Tọa lạc ngay dưới chân đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô) sở hữu diện tích khoảng 42,5 km² cùng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, được Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays) vinh danh năm 2009. Thế nhưng, sau hơn 1 thập niên mang danh hiệu quốc tế, hạ tầng du lịch nơi đây vẫn nhếch nhác, thiếu đồng bộ.

Trái ngược với tiềm năng vốn có, dọc bờ biển Lăng Cô là hàng loạt khu nghỉ dưỡng quy mô lớn đang trong cảnh hoang phế. Ngoại trừ một số ít khu resort cao cấp hoạt động ổn định, du khách thường truyền tai nhau rằng phải "mỏi mắt" mới tìm được một cơ sở lưu trú chất lượng và vừa túi tiền. Ngay trung tâm bãi biển ven vịnh Lăng Cô, nằm trên tuyến đường Lạc Long Quân (xã Chân Mây - Lăng Cô), khu nghỉ dưỡng Làng Cò (tiền thân là khách sạn Công đoàn Lăng Cô) sở hữu vị trí đắc địa cũng đã ngưng hoạt động và bỏ hoang từ năm 2021 đến nay.

Cách đó không xa, tại con đường chạy dọc bờ biển dài mang tên Chân Mây, hàng loạt dự án được cấp phép đầu tư từ 10 - 20 năm trước với quy mô "khủng" nằm im lìm. Nhiều dự án từng được quảng bá rầm rộ với tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng sau khi khởi công lại rơi vào cảnh "đắp chiếu".

Vịnh Lăng Cô, nơi có nhiều dự án “đắp chiếu” Ảnh: Lê Hoài Nhân

Đơn cử, Khu phức hợp thương mại, biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng Six Miles Coast Resort từng có mức vốn cam kết vượt con số 2 tỉ USD giai đoạn 1, dự kiến đầu tư 368 triệu USD trên diện tích hơn 1.200 m² để xây dựng 242 căn biệt thự nghỉ dưỡng. Thế nhưng, dự án do Công ty CP quốc tế Minh Viễn làm chủ đầu tư đến nay vẫn dang dở.

Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải khởi công đúng 10 năm trước, tổng mức đầu tư hơn 600 tỉ đồng, cũng chịu chung số phận. Được quy hoạch trở thành quần thể dịch vụ tổng hợp 5 sao gồm 52 căn villa, khối khách sạn và căn hộ cao cấp, dự án từng mang kỳ vọng tạo đột phá diện mạo cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Dù nhà đầu tư cam kết dồn toàn lực hoàn thành sau 24 tháng (tức năm 2018), công trình đến nay vẫn là những khối bê tông phủ đầy rêu, chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Lý giải về nguyên nhân khiến hàng loạt dự án du lịch nghìn tỉ "lâm bệnh" kéo dài, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế cho rằng giai đoạn vừa qua các doanh nghiệp liên tục chịu tác động bất lợi từ các đợt khủng hoảng tài chính (2008 - 2009), suy thoái kinh tế (2011), sự cố môi trường Formosa (2016) và đại dịch Covid-19. Tình trạng thắt chặt tín dụng sau dịch bệnh khiến nhiều nhà đầu tư hụt hơi tài chính, không thể huy động vốn để tiếp tục triển khai.

Thêm vào đó, một số nút thắt về cơ chế, chính sách pháp lý chờ tháo gỡ cũng làm chậm tiến độ chung... Dù vậy, Ban quản lý thẳng thắn nhìn nhận tình trạng các dự án chậm tiến độ kéo dài đã trực tiếp phá vỡ tính đồng bộ của hệ sinh thái du lịch, làm giảm hiệu quả khai thác hạ tầng kỹ thuật đã được nhà nước đầu tư và gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực đất đai.

Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải khởi công từ tháng 1.2016 với tổng mức đầu tư hơn 600 tỉ đồng đang bỏ hoang Ảnh: Lê Hoài Nhân

Q UYẾT LIỆT THÁO GỠ

Trước tình hình phát triển kinh tế du lịch ven biển chưa xứng tầm, ngày 23.9 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra nhằm tìm cách đánh thức tiềm năng vùng ven biển.

Sau khi kiểm tra thực tế và khảo sát từng khu vực, từng dự án, tại khu vực Đầm Chuồn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án khai thác tổng thể; đánh giá đầy đủ hiện trạng sản xuất, sinh kế của người dân, hạ tầng, quá trình hoạt động và hiệu quả khai thác thời gian qua để phát triển tiềm năng du lịch lớn của khu vực này. Tại khu vực cửa Tư Hiền, nhiều dự án cũng được tìm hiểu, phân tích kỹ như dự án sân golf, khu du lịch ở P.Phong Phú, khu du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec...

Khu phức hợp thương mại, biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng Six Miles Coast Resort dang dở bên vịnh Lăng Cô Ảnh: Lê Hoài Nhân

Sau khi kiểm tra, ông Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với địa phương rà soát, tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án theo đúng quy định. Ông Thanh cũng gợi mở một số hoạt động dịch vụ ở Thuận An, nghiên cứu đầu tư tuyến đường ven phá, tính đến khả năng khai thác quỹ đất hai bên đường và không gian mặt nước đầm phá. "Việc nghiên cứu cho không gian phát triển ven biển, đầm phá cần bài toán tổng thể, có tầm nhìn dài hạn, đặc biệt chú trọng phương án phòng, chống thiên tai, mưa bão", ông Chủ tịch UBND TP.Huế nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 vừa qua, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, cho biết hiện Chủ tịch UBND thành phố đang chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và công nghiệp TP.Huế (đơn vị quản lý các dự án đầu tư khu vực Chân Mây - Lăng Cô) rà soát và báo cáo về các dự án chậm tiến độ, không tiếp tục triển khai để có giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

"Đối với các dự án vướng mắc do các thủ tục pháp luật, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định sẽ ký cam kết chịu trách nhiệm tập thể để tháo gỡ khó khăn cho các dự án tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện dự án. Đối với các dự án không còn khả năng tiếp tục, sẽ cương quyết thu hồi để kêu gọi nhà đầu tư khác có điều kiện đầu tư", ông Giang nói. (còn tiếp)