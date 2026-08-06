Nghiên cứu: Đo huyết áp tại nhà có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Đo huyết áp tại nhà đặc biệt hữu ích vì tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm. Nếu đã được chẩn đoán tăng huyết áp hoặc có các yếu tố nguy cơ tim mạch, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để biết liệu việc theo dõi huyết áp tại nhà có phù hợp hay không và nên sử dụng loại máy đo nào, theo Eating Well (Mỹ).

Tỷ lệ mắc các biến cố tim mạch lớn thấp hơn

Nghiên cứu công bố trên tạp chí European Heart Journal - Digital Health (Anh), phân tích dữ liệu của hơn 450.000 người trưởng thành tại Scotland được kê ít nhất một loại thuốc điều trị tăng huyết áp trong giai đoạn từ tháng 3.2019 đến tháng 2.2021.

Việc đo huyết áp thường xuyên tại nhà kết hợp theo dõi của nhân viên y tế có thể giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn về lâu dài ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Các nhà nghiên cứu so sánh nhóm tham gia chương trình theo dõi huyết áp từ xa, tự đo huyết áp tại nhà và gửi kết quả cho nhân viên y tế - với nhóm không sử dụng hình thức này nhưng có đặc điểm tương đồng về tuổi, giới tính và việc dùng thuốc hạ huyết áp.

Sau đó, họ đánh giá sự thay đổi huyết áp theo thời gian và ghi nhận các biến cố tim mạch lớn như đột quỵ, suy tim, hội chứng mạch vành cấp, cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) và các trường hợp nhập viện cấp cứu hoặc tử vong liên quan.

Kết quả cho thấy, nhóm theo dõi huyết áp tại nhà và thường xuyên chia sẻ kết quả với nhân viên y tế có tỷ lệ mắc các biến cố tim mạch lớn thấp hơn, bao gồm: Đột quỵ, suy tim, hội chứng mạch vành cấp.

Tuy nhiên, do đây là nghiên cứu quan sát, kết quả chỉ cho thấy mối liên quan chứ chưa thể khẳng định theo dõi huyết áp tại nhà là nguyên nhân trực tiếp giúp giảm nguy cơ biến cố tim mạch. Cần có thêm các nghiên cứu theo dõi dài hạn, với đa dạng đối tượng hơn để xác định rõ lợi ích.

Điều này có ý nghĩa gì với người bệnh?

Nghiên cứu nhấn mạnh một thông điệp quan trọng: Những người đo huyết áp đều đặn và duy trì liên lạc với nhân viên y tế có thể kiểm soát tăng huyết áp hiệu quả hơn theo thời gian.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), nên đo huyết áp vào thời điểm cơ thể đang nghỉ ngơi, không đo ngay sau khi tập thể dục hoặc khi đang uống cà phê. Trước khi đo, nên ngồi thư giãn khoảng 5 phút, sau đó sử dụng máy đo huyết áp tự động theo đúng hướng dẫn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp theo dõi huyết áp với những thói quen có lợi cho tim mạch như: