Tại sao chỉ số huyết áp lại thay đổi trong suốt cả ngày?

Khi đo huyết áp vào các thời điểm khác nhau, kết quả có thể không giống nhau. Đây là hiện tượng bình thường nếu huyết áp vẫn duy trì trong giới hạn khỏe mạnh, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Ông Deebanshu Gupta, bác sĩ tim mạch Bệnh viện Sarvodya, Jalandhar, Ấn Độ, cho biết cơ thể luôn điều chỉnh huyết áp để đáp ứng nhu cầu hoạt động.

Theo đó, huyết áp tăng khi vận động để đưa nhiều máu giàu oxy đến các cơ và giảm khi nghỉ ngơi hoặc ngủ.

Ông Gupta cho biết những dao động nhỏ của huyết áp hoàn toàn bình thường và không đáng lo nếu chỉ số tổng thể vẫn ổn định.

Huyết áp không phải là một chỉ số cố định mà nó thay đổi theo hoạt động và nhịp sinh học của cơ thể Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Huyết áp thay đổi như thế nào trong một ngày?

Huyết áp thường tuân theo nhịp sinh học trong 24 giờ.

Theo American Journal of Hypertension, huyết áp bắt đầu tăng ngay trước khi thức dậy. Lúc này, cơ thể tiết ra cortisol và adrenaline, khiến tim đập nhanh hơn và mạch máu co nhẹ để chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày. Hiện tượng này được gọi là tăng huyết áp buổi sáng.

Ban ngày, huyết áp thường ở mức cao nhất vì cơ thể làm việc, vận động và ăn uống. Chỉ số này tiếp tục thay đổi theo mức độ vận động và trạng thái cảm xúc.

Đến buổi tối, khi cơ thể thư giãn, huyết áp giảm dần.

Trong lúc ngủ, huyết áp thường giảm khoảng 10 - 20%. Đây là hiện tượng hạ huyết áp về đêm. Nếu huyết áp không giảm trong thời gian ngủ, nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận có thể cao hơn.

Những yếu tố làm thay đổi chỉ số huyết áp

Ngoài thời điểm trong ngày, nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến kết quả đo huyết áp.

Vận động làm huyết áp tăng tạm thời vì tim phải bơm nhiều máu hơn để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. British Journal of Sports Medicine cho biết tập thể dục đều đặn giúp giảm huyết áp khi nghỉ ngơi theo thời gian.

Lo âu, tức giận hoặc sợ hãi cũng khiến huyết áp tăng trong thời gian ngắn do cơ thể tiết hormone căng thẳng.

Sau bữa ăn, huyết áp có thể thay đổi. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết caffeine có thể làm huyết áp tăng tạm thời. Thực phẩm nhiều muối làm tăng huyết áp, còn uống nhiều rượu trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp.

Theo ông Gupta, huyết áp còn thay đổi theo tư thế nằm, ngồi hoặc đứng. Đứng dậy quá nhanh có thể khiến huyết áp giảm trong chốc lát. Vì vậy, mỗi lần đo tại nhà nên duy trì cùng một tư thế ngồi để có kết quả chính xác.

Không nên đánh giá sức khỏe chỉ bằng một lần đo

Do huyết áp luôn dao động trong ngày, bác sĩ không chẩn đoán tăng huyết áp chỉ dựa trên một kết quả.

Việc đo huyết áp đúng cách, vào cùng thời điểm mỗi ngày và theo dõi trong thời gian dài sẽ phản ánh chính xác tình trạng tim mạch.

Nếu huyết áp luôn cao hoặc luôn thấp, thay đổi bất thường không rõ nguyên nhân, hoặc kèm đau đầu dữ dội, đau ngực, khó thở, nhìn mờ, chóng mặt hoặc ngất, cần đi khám để được đánh giá và điều trị kịp thời.