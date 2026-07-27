Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tại sao chỉ số huyết áp lại thay đổi trong suốt cả ngày?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
Huyết áp không phải là một chỉ số cố định mà nó thay đổi theo hoạt động và nhịp sinh học của cơ thể.

Khi đo huyết áp vào các thời điểm khác nhau, kết quả có thể không giống nhau. Đây là hiện tượng bình thường nếu huyết áp vẫn duy trì trong giới hạn khỏe mạnh, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Ông Deebanshu Gupta, bác sĩ tim mạch Bệnh viện Sarvodya, Jalandhar, Ấn Độ, cho biết cơ thể luôn điều chỉnh huyết áp để đáp ứng nhu cầu hoạt động.

Theo đó, huyết áp tăng khi vận động để đưa nhiều máu giàu oxy đến các cơ và giảm khi nghỉ ngơi hoặc ngủ.

Ông Gupta cho biết những dao động nhỏ của huyết áp hoàn toàn bình thường và không đáng lo nếu chỉ số tổng thể vẫn ổn định.

Tại sao chỉ số huyết áp lại thay đổi trong suốt cả ngày? - Ảnh 1.

Huyết áp không phải là một chỉ số cố định mà nó thay đổi theo hoạt động và nhịp sinh học của cơ thể

Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Huyết áp thay đổi như thế nào trong một ngày?

Huyết áp thường tuân theo nhịp sinh học trong 24 giờ.

Theo American Journal of Hypertension, huyết áp bắt đầu tăng ngay trước khi thức dậy. Lúc này, cơ thể tiết ra cortisol và adrenaline, khiến tim đập nhanh hơn và mạch máu co nhẹ để chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày. Hiện tượng này được gọi là tăng huyết áp buổi sáng.

Ban ngày, huyết áp thường ở mức cao nhất vì cơ thể làm việc, vận động và ăn uống. Chỉ số này tiếp tục thay đổi theo mức độ vận động và trạng thái cảm xúc.

Đến buổi tối, khi cơ thể thư giãn, huyết áp giảm dần.

Trong lúc ngủ, huyết áp thường giảm khoảng 10 - 20%. Đây là hiện tượng hạ huyết áp về đêm. Nếu huyết áp không giảm trong thời gian ngủ, nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận có thể cao hơn.

Những yếu tố làm thay đổi chỉ số huyết áp

Ngoài thời điểm trong ngày, nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến kết quả đo huyết áp.

Vận động làm huyết áp tăng tạm thời vì tim phải bơm nhiều máu hơn để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. British Journal of Sports Medicine cho biết tập thể dục đều đặn giúp giảm huyết áp khi nghỉ ngơi theo thời gian.

Lo âu, tức giận hoặc sợ hãi cũng khiến huyết áp tăng trong thời gian ngắn do cơ thể tiết hormone căng thẳng.

Sau bữa ăn, huyết áp có thể thay đổi. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết caffeine có thể làm huyết áp tăng tạm thời. Thực phẩm nhiều muối làm tăng huyết áp, còn uống nhiều rượu trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp.

Theo ông Gupta, huyết áp còn thay đổi theo tư thế nằm, ngồi hoặc đứng. Đứng dậy quá nhanh có thể khiến huyết áp giảm trong chốc lát. Vì vậy, mỗi lần đo tại nhà nên duy trì cùng một tư thế ngồi để có kết quả chính xác.

Không nên đánh giá sức khỏe chỉ bằng một lần đo

Do huyết áp luôn dao động trong ngày, bác sĩ không chẩn đoán tăng huyết áp chỉ dựa trên một kết quả.

Việc đo huyết áp đúng cách, vào cùng thời điểm mỗi ngày và theo dõi trong thời gian dài sẽ phản ánh chính xác tình trạng tim mạch.

Nếu huyết áp luôn cao hoặc luôn thấp, thay đổi bất thường không rõ nguyên nhân, hoặc kèm đau đầu dữ dội, đau ngực, khó thở, nhìn mờ, chóng mặt hoặc ngất, cần đi khám để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Sau cữ cà phê mỗi ngày: Huyết áp, mỡ máu và đường huyết thay đổi ra sao?

Sau cữ cà phê mỗi ngày: Huyết áp, mỡ máu và đường huyết thay đổi ra sao?

Cà phê được yêu thích nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tác động của nó đối với tim mạch vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) vừa đưa ra lời giải thích về vấn đề này.

3 việc không nên làm trong 30 phút trước khi đo huyết áp

5 thói quen trước khi ngủ giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn

Khám phá thêm chủ đề

chỉ số huyết áp chỉ số huyết áp thay đổi trong cả ngày Đứng dậy quá nhanh huyết áp Sau bữa ăn vận động làm tăng huyết áp

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận