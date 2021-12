Nghiên cứu: Omicron có thời gian ủ bệnh ngắn hơn

Tờ The New York Times ngày 29.12 dẫn một nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) đưa ra cho thấy biến thể Omicron có thể có thời gian ủ bệnh khoảng 3 ngày, ngắn hơn so với các biến thể khác.

Bệnh nhân có thể chỉ mất khoảng 3 ngày trước khi biểu hiện triệu chứng, xét nghiệm dương tính và có khả năng lây bệnh cho người khác, so với 4-6 ngày ở biến thể Delta và biến thể ban đầu của SARS-CoV-2.

Nhiều ngày trước khi Mỹ ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên tại California hôm 1.12, giới chức y tế tại bang Nebraska bắt đầu xem xét 6 ca nghi nhiễm Covid-19 tại một gia đình, trong đó có một người đàn ông 48 tuổi vừa trở về từ một hội nghị ở Nigeria và chưa tiêm vắc xin.

Vào ngày 2.12, Phòng thí nghiệm Y tế công cộng Nebraska xác nhận 6 người trên nhiễm biến thể Omicron. Các thành viên trong gia đình là người từ 11-48 tuổi và không ai có bệnh nền. Chỉ có một thành viên đã tiêm đủ vắc xin và có 5 người từng nhiễm Covid-19 vào năm 2020.





Nghiên cứu còn cho biết các thành viên trong gia đình có triệu chứng nhẹ và họ cho biết bệnh trạng nhẹ hoặc bằng với lần nhiễm trước. Chưa rõ nguyên nhân do đã có miễn dịch hay biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn.

“Năm trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có người đã tiêm đủ vắc xin, có thể do miễn dịch đã giảm, khả năng Omicron né tránh miễn dịch hoặc cả 2 nguyên nhân”, theo nghiên các tác giả.

Trước đó, một nghiên cứu tại Na Uy trên một cụm lây nhiễm lớn tại tiệc Giáng Sinh ở Oslo cho thấy thời gian ủ bệnh của Omicron là khoảng 3 ngày. Chưa rõ thời gian nhiễm Omicron kéo dài bao lâu.