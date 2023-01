Nghiên cứu tiết lộ cách chạy tốt nhất cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ

Chạy điều độ rất tốt cho sức khỏe, nghiên cứu cho thấy chạy bộ hoặc đi bộ 30 phút có thể cải thiện lưu lượng máu, cung cấp năng lượng và oxy cho não, góp phần mang lại sức khỏe tốt hơn, theo tờ Indian Express.

Đặc biệt, nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Journal of the American College of Cardiology, đã chứng minh chạy bộ giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ngay cả khi chỉ chạy chậm 5 - 10 phút mỗi ngày.

Chạy marathon trong nhiều giờ với tốc độ nhanh chưa chắc đã tốt cho tim

Nghiên cứu của Đan Mạch mang tên The Copenhagen City Heart Study - một nghiên cứu dân số lớn về tim mạch, bao gồm 12.036 người tham gia, được theo dõi trong 35 năm, đã phát hiện những người chạy bộ đã giảm được 44% nguy cơ tử vong một cách đáng kinh ngạc, kéo dài thêm 6 năm về tuổi thọ.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là lợi ích đạt được lớn nhất ở những người chạy từ 1 - 2,5 giờ mỗi tuần với tốc độ chậm đến trung bình, theo Indian Express.

Đặc biệt, một nghiên cứu khác kéo dài hàng chục năm của Mỹ, bao gồm 54.000 người tham gia, đã phát hiện những người chạy từ 8 đến 32 km một tuần, có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Ngược lại, nếu chạy đến 40 - 48 km một tuần thì hoàn toàn phản tác dụng.

Tại sao chạy quá nhiều gây phản tác dụng?

Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy chạy marathon đường dài gây tổn thương tim trong tối đa 3 tháng.

Chạy marathon tạo ra các gốc tự do liên kết với cholesterol khi đốt cháy đường và chất béo để cung cấp năng lượng cần thiết cho cuộc chạy dài. Sau khoảng 1 giờ vận động mạnh, cơ thể gặp khó khăn trong việc xử lý lượng gốc tự do. Điều này dẫn đến dễ bị tổn thương do căng thẳng oxy hóa và rối loạn chức năng tim.

Ở các vận động viên marathon, nhịp tim, huyết áp, cung lượng tim, thể tích tâm nhĩ và tâm thất tăng liên tục có thể kéo dài vài giờ mỗi ngày.

Vậy vận động viên marathon nên làm gì?

Ngày càng có nhiều người thích chạy bộ nên rất cần phải thận trọng. Trước khi chạy marathon, nên tìm hiểu các điểm yếu về thể chất. Xây dựng phạm vi an toàn và hiệu quả là rất quan trọng vì chạy quá ít thì không mang lại đầy đủ lợi ích, trong khi chạy quá nhiều có thể dẫn đến phản tác dụng. Các vận động viên nên được kiểm tra sức khỏe thường xuyên.