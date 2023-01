Chuyên gia: 5 loại thực phẩm tốt nhất để đốt cháy mỡ bụng

Mỡ nội tạng có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, như bệnh tiểu đường loại 2, huyết áp cao, bệnh tim, ung thư vú, ung thư ruột kết và chứng sa sút trí tuệ.

Đó là lý do tại sao cần phải tập thể dục và có chế độ ăn uống lành mạnh để giảm cân, giữ dáng và tăng cường sức khỏe tổng thể của bạn.

Melissa Mitri, cây bút về dinh dưỡng và là chủ sở hữu của Melissa Mitri Nutrition (Mỹ), đã chia sẻ với trang web Eat This, Not That! (Mỹ) về 5 loại thực phẩm được khuyên dùng hàng đầu để đốt cháy mỡ bụng.

1. Trứng

Chuyên gia Mitri giải thích: “Trứng là một trong những nguồn protein chất lượng cao nhất. Nó giúp bạn no và có lượng calo thấp hơn so với chất béo và carb”.

Mitri cho biết thêm: “Thêm trứng như một nguồn protein thông thường có thể giúp bạn no lâu, ăn ít hơn và từ đó đốt cháy mỡ bụng”.

2. Bơ

Nghiên cứu cho thấy trái bơ có thể thay đổi tích cực cách phân bổ mỡ bụng ở phụ nữ.

Đặc biệt, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Nutrition, cho thấy những lợi ích của việc ăn một quả bơ mỗi ngày.

Mitri cho biết: “Những phụ nữ ăn bơ như một phần của bữa ăn hằng ngày đã giảm được mỡ nội tạng”.





3. Ớt cay

"Ớt cay có chứa một hợp chất gọi là capsaicin giúp ngăn chặn sự thèm ăn và có thể giúp cơ thể bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn", chuyên gia Mitri nói.

"Người ta cho rằng nó làm được điều này bằng cách chuyển cái gọi là “mỡ trắng” thành “mỡ nâu” trong cơ thể. Mỡ nâu, còn được gọi là mô mỡ nâu, giúp bạn đốt cháy nhiều calo và chất béo quanh vùng bụng", chuyên gia Mitri nói thêm.

4. Cải xoăn

Chuyên gia Mitri gọi cải xoăn là một trong những "siêu thực phẩm giảm cân hàng đầu" và nghiên cứu đã chứng minh điều này.

Theo một nghiên cứu năm 2022, những người ăn nhiều cải xoăn có thể giảm cân nhiều hơn.

Chuyên gia Mitri giải thích: Cải xoăn cực kỳ bổ dưỡng, ít calo tự nhiên và giúp no lâu, giúp bạn dễ dàng thực hiện kế hoạch giảm cân ít calo hơn.

5. Quả mọng

Theo chuyên gia Mitri, các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi và việt quất có thể tác động đến các gien quản lý quá trình đốt cháy và lưu trữ chất béo trong cơ thể bạn.

"Các loại quả mọng rất giàu chất xơ và ít calo, một sự kết hợp tuyệt vời để giảm cân. Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa được gọi là anthocyanin, được cho là nguyên nhân giúp ích cho việc giảm cân”, chuyên gia Mitri nói, theo Eat This, Not That!