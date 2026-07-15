Nghiện game online, cán bộ địa chính lừa đảo hơn 17 tỉ đồng

Ngày 15.7, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Hoàn Thiện (cán bộ địa chính) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, do nghiện game và cần tiền mua các vật phẩm trong game, Võ Hoàn Thiện nảy sinh ý định sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để thế chấp vay ngân hàng 2 tỉ đồng. Sau khi vay được tiền, Thiện dùng toàn bộ số tiền này để mua vật phẩm ảo trong game trực tuyến.

Võ Hoàn Thiện bị cáo buộc làm giả 14 sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng ẢNH: VIỆN KSND TỈNH ĐẮK LẮK

Đến tháng 1.2025, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình tham mưu, giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, Võ Hoàn Thiện đã giữ lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sau đó, Thiện tự ý xóa dấu "đã thu hồi" hoặc dán lại "lỗ bấm thu hồi" rồi tự in thông tin biến động sang tên cho bố ruột rồi tặng cho mình.

Ngoài ra, Thiện còn tự ký giả chữ ký của phó giám đốc chi nhánh, lừa bộ phận văn thư đóng dấu thật của cơ quan…

Với thủ đoạn trên, Thiện đã tạo 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả, thực hiện nhiều vụ lừa đảo thế chấp, chuyển nhượng với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 17 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Thiện sử dụng vào việc chơi game online…

Hiện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phân công kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành các quyết định, lệnh nói trên với bị can Thiện.