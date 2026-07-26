Trong talkshow do Báo Thanh Niên thực hiện, Miss Cosmo Vietnam 2026 Đỗ Cẩm Ly cùng Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam Nguyễn Thị Ngọc Châu đã có những chia sẻ đầu tiên về quá trình chuẩn bị cho hành trình chinh phục Miss Cosmo 2026. Được trao cơ hội, Đỗ Cẩm Ly cho biết cô cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng ý thức rõ trách nhiệm khi khoác lên mình dải sash Việt Nam. Người đẹp quê Phú Thọ thừa nhận không tránh khỏi áp lực trước những ý kiến cho rằng danh hiệu Miss Cosmo Vietnam 2026 là "chiếc áo quá rộng" với mình. "Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là nỗ lực mỗi ngày, chuẩn bị thật kỹ để chứng minh bản thân bằng hành trình và kết quả tại Miss Cosmo 2026", Cẩm Ly bộc bạch.

Về phía Giám đốc quốc gia Ngọc Châu, cô cho biết việc lựa chọn Đỗ Cẩm Ly không chỉ dựa trên nhan sắc hay kỹ năng trình diễn, mà còn đến từ tiềm năng phát triển, tư duy hội nhập và tinh thần cầu tiến của người đẹp.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2026 ẢNH: UNI

Cẩm Ly chuẩn bị ra sao?

Đỗ Cẩm Ly sinh năm 2003, cao 1,73m, sở hữu số đo 88-61-97. Trước khi được bổ nhiệm trở thành Miss Cosmo Vietnam 2026, cô từng giành danh hiệu Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025. Người đẹp tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Một trong những điều khiến khán giả chú ý là sự chủ động của Cẩm Ly trong quá trình chuẩn bị. Thay vì chờ lịch trình chính thức, cô đã đăng ký học trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp từ sớm. Theo người đẹp, tại các cuộc thi quốc tế, thí sinh thường tự chuẩn bị diện mạo từ sáng sớm mà không có ê-kíp hỗ trợ. Việc trang bị kỹ năng giúp cô luôn trong thế chủ động và đảm bảo hình ảnh chỉn chu trong mọi hoàn cảnh.

Ngọc Châu quyết đầu tư tới bến để Cẩm Ly ‘in top’ Miss Cosmo 2026