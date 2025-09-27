Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Ngôi làng 4.0 độc đáo: Khách lạ không sợ bị lạc khi quét mã QR

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/09/2025 13:45 GMT+7

Thôn Hưng Nhơn (xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị) gắn mã QR ở từng ngõ nhỏ, khách lạ chỉ cần mở điện thoại là đến được tận nhà dân. Câu chuyện về ngôi làng 4.0 độc đáo này khiến nhiều người thích thú.

Vô làng, quét mã QR dễ dàng tìm đường

Thôn Hưng Nhơn nằm ven dòng Ô Lâu hiền hòa, là vùng quê thuần nông với hơn 270 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa. Bình yên và có phần lặng lẽ, thế nhưng nơi đây lại được nhiều người nhắc đến nhờ một sáng kiến độc đáo: gắn mã QR (QR code) ở tất cả 16 kiệt (hẻm - PV) trong thôn.

Ngôi làng 4.0 độc đáo: Khách lạ không sợ bị lạc khi quét mã QR - Ảnh 1.

Làng quê Hưng Nhơn yên bình

ẢNH: LEO

Ý tưởng này bắt nguồn từ những trăn trở của anh Nguyễn Như Khoa, trưởng thôn Hưng Nhơn.  Anh kể, không ít lần bà con nhờ anh gửi định vị qua Zalo để bạn bè, người thân ở xa tìm về thăm quê hay dự tiệc cưới, lễ kỷ niệm. Có khi khách từ Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng… về đến làng nhưng vẫn loay hoay, hỏi đường mãi mới đến đúng địa chỉ. Người giao hàng, tài xế xe hợp đồng cũng gặp rắc rối khi định vị không chính xác.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên thôn Hưng Nhơn tiến hành lắp đặt các bảng mã QR

ẢNH: LEO

"Có lần tôi tổ chức họp mặt kỷ niệm 20 năm nhập ngũ, nhiều đồng đội tìm về mà rất lúng túng. Từ đó, tôi nghĩ phải có cách nào đó thuận tiện hơn để chỉ đường. Vậy là tôi mày mò tìm hiểu, rồi nảy ra ý tưởng gắn mã QR ngay đầu kiệt", anh Khoa nhớ lại.

Không dừng ở việc định vị, anh Khoa còn trực tiếp vẽ sơ đồ chi tiết từng ngõ, từng hộ dân, rồi đưa vào mã QR. Nhờ vậy, chỉ cần quét mã, khách lạ sẽ thấy ngay vị trí từng nhà, chiều dài kiệt, số hộ sinh sống, thậm chí cả vị trí chùa, miếu, trường học, nhà thờ họ

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Đừng bất ngờ khi vào thôn Hưng Nhơn và bắt gặp bảng mã QR ở mỗi đầu kiệt

ẢNH: LEO

Ông Nguyễn Như, một người dân địa phương, tấm tắc: "Giờ có khách từ xa, tôi chỉ cần gửi mã QR là họ đến tận cửa. Người giao hàng cũng dễ dàng tìm đúng địa chỉ, không phải hỏi thăm lòng vòng như trước".

Từ khi hoàn thành vào tháng 4.2025, hệ thống mã QR đã trở thành công cụ quen thuộc của cả làng. Các tấm thiệp cưới, giấy mời họp làng, khánh thành, hiếu hỷ… đều kèm thêm mã QR để khách dễ dàng tìm đường. Anh Khoa kể, khi đi công tác xa, anh chỉ cần gửi mã QR cho một đoàn từ Nghệ An vào tìm mộ liệt sĩ và họ đã đến đúng nơi mà không cần hỏi thêm ai.

Ngôi làng 4.0 độc đáo: Khách lạ không sợ bị lạc khi quét mã QR - Ảnh 7.

Cả thôn Hưng Nhơn có 16 kiệt được gắn mã QR

ẢNH: LEO

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Từ mã QR, khách sẽ biết được vị trí của các gia đình ở trong kiệt trong ngôi làng 4.0 độc đáo này

ẢNH: LEO

"Đây chỉ mới là bước khởi đầu. Tôi và bà con sẽ tiếp tục gắn mã QR ở cổng làng, tích hợp thêm thông tin về lịch sử, văn hóa, con người Hưng Nhơn. Tôi mong muốn quê mình vừa giữ gìn bản sắc, vừa trở thành một làng quê thông minh trong thời đại số", anh Khoa bày tỏ.

Từ nông thôn mới đến nông thôn thông minh

Nếu sáng kiến mã QR là điểm nhấn mới mẻ, thì trước đó Hưng Nhơn đã nổi bật với tinh thần xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2018, thôn chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, kết quả của một quá trình dài mà cả làng đồng lòng góp sức.

Ngôi làng 4.0 độc đáo: Khách lạ không sợ bị lạc khi quét mã QR - Ảnh 10.

Từ khi có mã QR ở đầu các kiệt của thôn Hưng Nhơn, các shipper vào làng rất thuận tiện trong việc giao hàng

ẢNH: LEO

Những năm 2010, đường làng vẫn chủ yếu là đất lầy, việc vận chuyển nông sản, phân bón khá vất vả. Bằng sự kiên trì, người dân địa phương đã cùng chính quyền tranh thủ các nguồn vốn, rồi tự đóng góp tiền, ngày công để bê tông hóa 100% tuyến đường thôn, đường nội đồng. 

Trong 3 năm gần đây, bà con tiếp tục góp sức xây dựng thêm 8 tuyến đường bê tông mới với tổng chiều dài hơn 1,2 km.

Không chỉ có đường, Hưng Nhơn còn huy động sức dân và sự hỗ trợ từ bên ngoài để xây dựng điện thắp sáng, khu vui chơi, công trình tâm linh, phục vụ cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. "Người dân chúng tôi có tinh thần cộng đồng rất cao. Từ người già đến thanh niên, ai cũng sẵn sàng góp sức cho những việc chung của làng", anh Khoa chia sẻ.

- Ảnh 11.

Anh Nguyễn Như Khoa, trưởng thôn Hưng Nhơn, tác giả của ý tưởng thú vị

ẢNH: THANH LỘC

Từ những con đường bê tông đến mã QR đầu ngõ, tất cả đều cho thấy tinh thần đổi mới, sáng tạo của một vùng quê thuần nông. Theo ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, cách làm ở Hưng Nhơn không chỉ tiện ích mà còn mang tính gợi mở.

"Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo của người dân. Thôn Hưng Nhơn đã biến ý tưởng tưởng chừng nhỏ bé thành một bước đi cụ thể trên hành trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn thông minh. Đây cũng là hình mẫu để các thôn khác trong xã học tập", ông Bắc nói.

- Ảnh 12.

Làng quê Hưng Như đang chuyển mình với mục tiêu nông thôn thông minh

ẢNH: THANH LỘC

Từ một vùng quê chỉ biết đến ruộng lúa, Hưng Nhơn đang chuyển mình từng ngày. Con đường bê tông rộng mở, QR code hiện đại gắn nơi đầu ngõ, tinh thần đoàn kết và sáng tạo lan tỏa trong từng nếp nhà. Câu chuyện "vô làng, quét mã QR" vừa cho thấy sự tiện lợi trong cuộc sống thường nhật, vừa phản ánh khát vọng của người dân: xây dựng một làng quê vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc.

