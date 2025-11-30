Ngồi lâu tăng nguy cơ tiểu đường: Cách khắc phục cực dễ

Khi ngồi, cơ thể tiêu hao rất ít năng lượng hơn. Với nhiều người, phần lớn thời gian trong ngày là ngồi làm việc, lái xe, chơi game hoặc xem tivi. Một người có thể tập thể dục 30 phút/ngày nhưng nếu phần còn lại trong ngày ngồi 7-8 tiếng thì vẫn được xem là ngồi nhiều, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thỉnh thoảng đứng dậy đi lại có thể góp phần kiểm soát đường huyết ẢNH: AI

Một nghiên cứu trên chuyên san Diabetologia cho thấy thời gian ngồi nhiều làm tăng nguy cơ tiểu đường, bệnh tim mạch và tử vong. Điều này đúng ngay cả khi đã tính tới mức độ hoạt động thể lực. Hay nói cách khác, một buổi tập gym buổi tối không đủ để xóa hết tác hại của việc ngồi liên tục nhiều giờ trong ngày.

Trên thực tế, sức khỏe đường huyết phụ thuộc không chỉ vào tổng thời gian tập luyện, mà còn vào việc chúng ta có thường xuyên vận động trong những giờ ngồi liên tục hay không.

Cơ bắp là nơi tiêu thụ đường glucose lớn nhất của cơ thể. Khi đi bộ, đứng lên, thay đổi tư thế, các sợi cơ co lại, dùng glucose làm nhiên liệu và hấp thụ đường glucose từ máu vào tế bào. Khi bạn ngồi liên tục nhiều giờ, cơ bắp hầu như không co lại, khiến nhu cầu dùng glucose giảm mạnh.

Ngoài ra, máu lưu thông đến chân chậm lại, dẫn đến khả năng đưa đường glucose và insulin tới mô cơ ở vị trí này kém đi. Về lâu dài, kênh vận chuyển glucose phụ thuộc insulin nằm ở cơ và mô mỡ sẽ hoạt động kém đi, từ đó góp phần vào kháng insulin. Một số nghiên cứu cho thấy chỉ cần một ngày ngồi liên tục sau bữa ăn đã đủ làm tăng rõ rệt đường huyết và insulin sau ăn.

Phòng nguy cơ tiểu đường, sau 30 phút ngồi, hãy đứng dậy đi bộ

Để giảm tác hại của ngồi nhiều, các chuyên gia khuyến cáo cứ khoảng 30 phút ngồi thì hãy đứng dậy và đi bộ, di chuyển nhẹ 3-5 phút. Thói quen này không chỉ giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu, giảm căng cứng cơ mà còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường loại 2.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Diabetes Care đã tiến hành trên những người thừa cân, béo phì. Kết quả cho thấy trong vòng 2 giờ ngồi, việc đứng dậy đi lại khoảng 2 phút mỗi 20 phút đã làm giảm đáng kể đường huyết và insulin sau ăn.

Để thực hiện thói quen này dễ dàng hơn, mọi người có thể đặt nhắc giờ trên điện thoại để cứ 20-30 phút là đứng dậy khỏi ghế. Khi đứng dậy đi, chúng ta có thể đi lại trong phòng, đi lấy nước, đi vệ sinh hoặc ra ngoài hít thở không khí thoáng mát. Điểm quan trọng là thói quen đi này chỉ cần duy trì ở cường độ nhẹ, không cần đổ mồ hôi, theo Healthline.