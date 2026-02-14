Ngồi nghe mình hát - Thơ của PN.Thường Đoan

Ngồi im nghe tiếng chân rộn rã dừng bên nụ hoa
ngồi im nghe chim líu lo gọi nhau
ngồi im nhìn mây đùa nắng bồng bềnh
tôi biết, bão giông không còn.
Ngồi im trên metro lướt qua cuộc đời người
xòe tay gió hôn vội những ngọc ngà xa xưa
màu xanh cuối thu lẻ loi
màu xanh hết đông lưa thưa
gom hết về dâng cho mùa xuân sáng nay.
Sáng nay tôi ngồi một mình với bình yên
lá rơi xuống nốt trầm
nắng treo trên cao cùng đỗ quyên gọi chào
lưu ly hỏi, người xa về chưa.
Ngồi im nhìn người đi bên người, trái tim bảo tôi cười
nụ hôn tuổi thơ ấm một đời, đã cay
một tiếng chờ nhau giờ trả cho sông dài
đò tôi neo giữa cồn hoang.
Ngồi im nghe mùa xuân vỗ về
này, những chua cay để phong ba cuốn đi
đừng trách gió đã quên đốm lửa đêm giao thừa
bể dâu là cuộc cờ.
Sài Gòn nắng mưa vẫn đợi chờ nhau.
