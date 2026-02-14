Ngồi nghe mình hát - Thơ của PN.Thường Đoan

Ngồi im nghe tiếng chân rộn rã dừng bên nụ hoa

ngồi im nghe chim líu lo gọi nhau

ngồi im nhìn mây đùa nắng bồng bềnh

tôi biết, bão giông không còn.

Ngồi im trên metro lướt qua cuộc đời người

xòe tay gió hôn vội những ngọc ngà xa xưa

màu xanh cuối thu lẻ loi

màu xanh hết đông lưa thưa

gom hết về dâng cho mùa xuân sáng nay.

Sáng nay tôi ngồi một mình với bình yên

lá rơi xuống nốt trầm

nắng treo trên cao cùng đỗ quyên gọi chào

lưu ly hỏi, người xa về chưa.

Ngồi im nhìn người đi bên người, trái tim bảo tôi cười

nụ hôn tuổi thơ ấm một đời, đã cay

một tiếng chờ nhau giờ trả cho sông dài

đò tôi neo giữa cồn hoang.

Ngồi im nghe mùa xuân vỗ về

này, những chua cay để phong ba cuốn đi

đừng trách gió đã quên đốm lửa đêm giao thừa

bể dâu là cuộc cờ.

Sài Gòn nắng mưa vẫn đợi chờ nhau.