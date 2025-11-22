Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hương vị Cà Mau giữa lòng Sài Gòn

Hoàng Kim
Hoàng Kim
22/11/2025 16:48 GMT+7

4 đêm liền, từ 18 - 21.11.2025, tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, khán giả đã được thưởng thức 4 chương trình văn nghệ đầy màu sắc của Nhà hát Cao Văn Lầu với gần 80 nghệ sĩ, diễn viên từ tỉnh Cà Mau bước lên thành phố.

Nhà hát Cao Văn Lầu không hề xa lạ với khán giả TP.HCM, bởi nhiều năm qua các nghệ sĩ cũng từng biểu diễn hoặc tham gia các cuộc thi Trần Hữu Trang, Chuông Vàng Vọng Cổ, nhận được sự ái mộ. Nhà hát này chính là đơn vị nghệ thuật của tỉnh Bạc Liêu cũ, nay sáp nhập thành Cà Mau nhưng vẫn hoạt động độc lập, và nay "tái xuất" giữa lòng Sài Gòn với một dàn nghệ sĩ trẻ khiến người xem vỗ tay nhiệt liệt.

Những bài đờn ca tài tử, vọng cổ, trích đoạn cải lương quen thuộc và nổi tiếng như Cung đàn mới, Sầu vương ý nhạc, Cơn mê tình ái, Điệu buồn phương Nam, Em đi trên cỏ non, Đêm lạnh chùa hoang, Người tình trên chiến trận… được trình diễn với các giọng ca ngọt ngào như NSƯT Anh Chàng, Lâm Minh Nghiêm, Hồng Nhiên, Vĩnh Sơn, Mỹ Lệ, Hải Đăng, Trung Cương, Hoàng Dũng, Khánh Hòa… Họ mang theo sự mặn mòi của biển cả, sự chân chất của đất phương Nam, khiến đêm thành phố như dịu dàng đi rất lạ.

Hương vị Cà Mau giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 2.

Lâm Minh Nghiêm và Hồng Nhiên trong một tiết mục ca cổ

ẢNH: H.K

Đặc biệt, trong chương trình có cả những tiết mục ca, múa của nghệ thuật Khmer khiến khán giả ồ lên vì thú vị. Bởi Bạc Liêu là vùng đất có cộng đồng người Khmer sinh sống rất đông, nên nhà nước cho thành lập một đoàn nghệ thuật Khmer tích hợp trong Nhà hát Cao Văn Lầu. Những giai điệu quá dễ thương cộng với trang phục truyền thống Khmer rất đẹp, như những vì sao lấp lánh điểm xuyết cho đêm thành phố. Những bài hát bằng tiếng Khmer cũng được dịch sang tiếng Việt, nên ca sĩ hát bằng cả hai thứ tiếng, khán giả thưởng thức trọn vẹn ý nghĩa, thật sự tạo thành một điểm nhấn ấn tượng. Nhất là ca sĩ Danh Suôl có chất giọng dày, ấm, rất ngọt, khiến nhiều khán giả như "say".

Hương vị Cà Mau giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 1.

Danh Suôl và Thị Ngọc trong tiết mục Mừng phum sóc ngày mới

ẢNH: H.K

Khán giả cũng ưng ý vì sự chuẩn bị chu đáo, từ màn hình LED đến phụ đề, cảnh trí phù hợp cho từng tiết mục, trang phục đẹp cho diễn viên và các nhóm múa, cả MC rất chuẩn, và đặc biệt toàn bộ đều hát thật chứ không hát nhép.

Chị Mỹ Hạnh, Phó giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, cho biết: "Nhà hát có gần 80 diễn viên, nghệ sĩ, công nhân, nhóm múa, trong đó có hơn 50 người hưởng lương biên chế. Mỗi năm chúng tôi được cấp kinh phí dựng 2 vở cải lương dài và các tiết mục Khmer, đi biểu diễn phục vụ 90 suất. Thời gian còn lại thì anh em thoải mái chạy sô thêm, nhất là ưu tiên cho anh em nhận show ở TP.HCM để có thêm cơ hội học hỏi, rèn nghề". Diễn viên trẻ Lâm Minh Nghiêm là một minh chứng cho chủ trương này. Anh có ngoại hình đẹp, ca diễn đều tốt, được các đoàn TP.HCM mời liên tiếp.

Thật ra lần này Nhà hát Cao Văn Lầu kết hợp biểu diễn trong Ngày hội cua Cà Mau được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên, nhằm giới thiệu những đặc sản của Cà Mau và xúc tiến những kế hoạch thương mại cho tương lai, nhưng đồng thời cũng giới thiệu luôn nội lực văn hóa nghệ thuật của vùng đất cuối trời Tổ quốc. Nhờ vậy khán giả có dịp thưởng thức những hương vị lạ và dễ thương của nghệ thuật truyền thống Việt lẫn Khmer. Không ít ý kiến mong nhà hát sẽ trở lại TP.HCM để "thả" thêm những "cánh hoa xinh" vào không gian của thành phố. Phó giám đốc Mỹ Hạnh cũng hứa sẽ lên kế hoạch để các nghệ sĩ tái ngộ người ái mộ.

