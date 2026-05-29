Ngôi sao trẻ tại World Cup 2026: Ai hơn được Yamal ?

Đã thành danh từ trước khi xuất phát

Trong suốt lịch sử bóng đá châu Âu, không ai hơn được Yamal về thành tích kiến tạo bàn thắng trong một kỳ EURO (4 bàn). Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, riêng Yamal đoạt giải "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" tại giải ấy. Yamal trẻ đến nỗi anh vẫn có thể đoạt lại giải thưởng này lần nữa tại EURO 2028. Thần đồng của CLB Barcelona hiện đang ở tuổi 18. FIFA trao giải "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup" cho các cầu thủ ở độ tuổi 21 trở xuống.

Bỏ qua vấn đề tuổi tác, ngay lúc này thế giới chỉ có đúng một cầu thủ đủ tư cách nói mình giỏi hơn Yamal, đó là Ousmane Dembele của PSG và đội tuyển Pháp. Anh chính là người đang giữ danh hiệu "Quả bóng vàng 2025". Ở cuộc bầu chọn ấy, Yamal lãnh "Quả bóng bạc".

Yamal vẫn được đánh giá cao ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Lần đầu tiên FIFA chính thức bầu chọn và trao giải "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup" là năm 2006 (những trường hợp trước đó chỉ là do FIFA chọn lại sau này), chủ nhân của các giải thưởng lần lượt là Lukas Podolski (Đức), Thomas Mueller (Đức), Paul Pogba (Pháp), Kylian Mbappe (Pháp) và Enzo Fernandez (Argentina). Mueller (2010) và Fernandez (2022) thậm chí chưa hề khoác áo ĐTQG trước năm họ tham dự và lãnh giải ở đấu trường World Cup. Podolski xuất hiện trong đội tuyển Đức khi anh còn chơi ở giải hạng nhì. Pogba cả đời chỉ ghi được 11 bàn cho đội tuyển Pháp (trong 91 lần khoác áo đội tuyển). Yamal hiện đã có 6 bàn, trong 26 lần khoác áo đội Tây Ban Nha, bằng với số bàn thắng của Fernandez trong 40 lần khoác áo Argentina.

Tóm lại, Yamal khác hẳn các ngôi sao từng lãnh giải "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup" trước đây ở chỗ anh đã là một ngôi sao sáng giá trước khi bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong đời.

Giá trị riêng của ZAIRE-EMERY VÀ DOUE

Yamal nổi tiếng như vậy, nhưng liệu anh có một kỳ World Cup thành công hay không thì đấy lại là chuyện khác. Một mặt, bản thân Yamal hiện đang chấn thương, chưa chắc kịp bình phục trước khi Tây Ban Nha đá trận đầu tiên tại VCK. Mặt khác, bóng đá là môn đồng đội, các ngôi sao thường chỉ tỏa sáng trong bối cảnh toàn đội thành công. Liên quan vấn đề này, Desire Doue, Warren Zaire-Emery (Pháp), Nico O'Reilly (Anh), Lennart Karl (Đức), Endrick (Brazil) sẽ là đối thủ cạnh tranh của Yamal. Đấy đều là các ngôi sao còn trong độ tuổi có thể lãnh giải "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup", vừa là thành viên của các đội mạnh đủ sức tiến xa.

Bỏ qua vấn đề giải thưởng, nếu chỉ bàn về danh sách các cầu thủ trẻ (tương đối) có thể thành công tại World Cup này, chúng ta có thể chờ xem Bradley Barcola (Pháp), Joao Neves, Nuno Mendes (Bồ Đào Nha), Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic (Đức), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ).

Guler còn trong độ tuổi có thể lãnh giải, nhưng tất nhiên quá khó, do đội Thổ Nhĩ Kỳ của anh không được đánh giá cao. Neves sinh năm 2004 trong khi FIFA sẽ chỉ trao giải cho cầu thủ nào sinh từ ngày 1.1.2005 trở đi. Musiala, Mendes và nhiều hảo thủ trẻ khác cũng vướng chi tiết này, không thể lọt vào vòng tuyển chọn. Họ đều còn khá trẻ và chơi rất hay. Cần lưu ý Wirtz chỉ gây thất vọng trong màu áo Liverpool, chứ anh thường chơi rất hay trong đội tuyển Đức.

Ngay lúc này, tiền vệ Zaire-Emery và tiền đạo cánh Doue của Pháp đều đang có chỗ sáng giá hơn cả ngôi sao Yamal. Họ đều là hảo thủ đã góp công lớn giúp PSG lọt vào chung kết Champions League. Nếu PSG thắng Arsenal trong trận chung kết ngày 30.5 tới thì Zaire-Emery và Doue (cùng Ousmane Dembele, Barcola và Lucas Hernandez) sẽ tiếp tục hy vọng đi vào lịch sử, gia nhập hàng ngũ hiếm hoi các ngôi sao xưa nay từng vô địch Champions League và World Cup trong cùng một năm. Trong trường hợp ấy, Zaire-Emery hoặc Doue mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" tại World Cup 2026 (tùy theo mức độ ra sân nhiều hay ít của mỗi người).