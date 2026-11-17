Trường Trần Cao Vân bắt đầu hoạt động từ năm 2011 với khoảng 100 học sinh (HS) tại cơ sở đầu tiên trên đường Tân Kỳ Tân Quý, khu vực Tân Phú (TP.HCM). Qua quá trình phát triển, trường mở rộng thành hệ thống giáo dục tổ chức ở 2 cấp THCS và THPT với quy mô 5 cơ sở tại các phường Phú Thạnh, An Hội Đông, An Nhơn, An Phú Đông và Trung Mỹ Tây. Trụ sở chính đặt tại số 126 Tô Hiệu, P.Phú Thạnh, TP.HCM. Hệ thống cơ sở này phục vụ nhu cầu học tập của HS tại thành phố và từ các địa phương khác.

Trường THCS và THPT Trần Cao Vân tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ẢNH: T.C.V

Quan tâm điều kiện sinh hoạt của HS

Theo mô hình nội trú nên trường đầu tư cả không gian học tập và khu vực sinh hoạt cho HS. Trường có hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng tin học, thư viện, sân chơi thể chất, nhà ăn và khu nội trú dành cho HS ở xa.

Từ nhiều năm nay, trường chú trọng cải tạo hệ thống nhà vệ sinh tại các khu nội trú, bổ sung thiết bị, hệ thống thông gió và chiếu sáng. Ban giám hiệu nhà trường nhìn nhận đây là một trong những vấn đề được phụ huynh có con học xa nhà đặc biệt quan tâm.

HS được khuyến khích trình bày ý kiến, phản biện và làm việc nhóm ẢNH: T.C.V

Khu nội trú được bố trí riêng cho nam và nữ. Đội ngũ giáo viên, quản nhiệm đồng hành với HS trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. Ngoài các giờ học, trường tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ, ngoại khóa, hướng tới phát triển thể chất và kỹ năng sống.

Tăng cơ hội để HS trình bày, trải nghiệm

Trong hoạt động chuyên môn, trường định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng sự chủ động của HS, kết hợp ứng dụng công nghệ vào bài giảng. Nhà trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, cập nhật phương pháp giảng dạy và xây dựng chương trình phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo mô hình nội trú nên trường đầu tư cả không gian học tập và khu vực sinh hoạt cho HS ẢNH: T.C.V

HS được khuyến khích trình bày ý kiến, phản biện và làm việc nhóm. Các hoạt động này gắn với định hướng phát triển năng lực cá nhân, giúp HS tham gia nhiều hơn vào quá trình học tập.

Bên cạnh đó, trường tổ chức hội trại khoa học, ngày hội ẩm thực cùng các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao và kỹ năng sống. Qua những hoạt động ngoài lớp học, HS có thêm cơ hội thể hiện năng khiếu, giao tiếp, hợp tác và khám phá sở thích của bản thân.

Chất lượng giảng dạy, môi trường học tập và sự phát triển toàn diện của HS là 3 yếu tố được nhà trường xác định trong định hướng xây dựng, phát triển.