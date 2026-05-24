Ngôi trường duy nhất trụ vững qua 81 ngày đêm rực lửa ở Thành cổ Quảng Trị

Trường Bồ Đề là ngôi trường duy nhất còn sót lại sau trận chiến khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, là chứng tích ám ảnh về sự tàn phá của chiến tranh.



Sự ra đời của ngôi trường

Trường Bồ Đề được Hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị xây dựng năm 1959 từ phong trào quyên góp "hạt gạo Bồ Đề" của phật tử và nhân dân địa phương. Tên trường lấy cảm hứng từ tinh thần từ bi, bác ái của đạo Phật ("Bồ Đề" nghĩa là giác ngộ, trí tuệ). Ban đầu, đây là một ngôi trường dân lập phục vụ việc dạy và học cho con em trong vùng, mang đến hy vọng về một tương lai hòa bình và tri thức cho Quảng Trị.

Trường Bồ Đề được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN





Bi kịch của mùa hè đỏ lửa 1972

Khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa hè năm 1972 bùng nổ, Quảng Trị trở thành điểm nóng của chiến tranh. Trong suốt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 9 năm 1972), trường Bồ Đề nằm trong khu vực giao tranh ác liệt, trở thành một điểm chốt chiến đấu quan trọng. Bom đạn dội xuống dày đặc. Toàn bộ thị xã Quảng Trị lúc đó gần như bị san phẳng, chỉ còn lại duy nhất ngôi trường Bồ Đề với những bức tường đổ nát, chi chít vết đạn, mảnh bom và hố đạn. Ngôi trường từng là nơi gieo chữ giờ trở thành chứng nhân thầm lặng cho khoảng thời gian hàng ngàn sinh mạng ngã xuống, cho những mất mát không thể bù đắp của một vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất.

Trường Bồ Đề với những bức tường đổ nát do chiến tranh ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Nhiều người gọi đây là "ngôi trường duy nhất sót lại" giữa biển lửa, là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt nhưng cũng đầy bi thương của vùng "đất lửa" Quảng Trị.

Giá trị lịch sử

Năm 2013, trường Bồ Đề được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nằm trong cụm di tích Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.

Hiện nay, di tích được bảo tồn gần như nguyên trạng: những bức tường loang lổ vết đạn, mái ngói vỡ vụn, khung cửa méo mó… tất cả đều được giữ gìn để kể lại câu chuyện lịch sử một cách chân thực nhất.

Trường Bồ Đề vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Đến với trường Bồ Đề, du khách không chỉ chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc cũ mà còn cảm nhận sâu sắc về giá trị của hòa bình. Nơi đây thường xuyên đón các đoàn học sinh, sinh viên, cựu chiến binh và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, giáo dục truyền thống và tri ân những hy sinh to lớn của dân tộc.

Trường Bồ Đề không chỉ là một di tích, mà còn là minh chứng sống động về hậu quả của chiến tranh. Giữa lòng Quảng Trị đang ngày càng phát triển, ngôi trường đổ nát ấy vẫn lặng lẽ đứng đó, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau: Hòa bình là tài sản quý giá nhất, cần được trân trọng và gìn giữ bằng mọi giá.

Trường Bồ Đề giúp nhiều người hiểu về lịch sử, khát vọng hòa bình ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Nếu có dịp ghé thăm Quảng Trị, hãy dành thời gian dừng chân tại Trường Bồ Đề. Ở đó, lịch sử không nằm trong sách vở, mà đang hiện hữu bằng những vết thương chưa lành trên từng bức tường gạch…

Trường Bồ Đề hôm nay - một ngôi trường không còn học sinh, nhưng vẫn mãi là "người thầy" dạy chúng ta về lịch sử, về nhân văn và về khát vọng sống trong hòa bình…

Hình ảnh hiện tại của trường Bồ Đề ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN