Ngủ li bì sau uống rượu, bác sĩ cảnh báo coi chừng hôn mê do ngộ độc

Người nhà bệnh nhân cho biết, sau bữa tiệc sử dụng nhiều rượu, bệnh nhân trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, khó chịu, bứt rứt, nằm li bì suốt 1 ngày. Tình trạng ngày càng nặng hơn đến mức bệnh nhân lơ mơ, mất ý thức nên gia đình đưa anh đến bệnh viện.

Tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol. Đáng chú ý, bệnh nhân đồng thời bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, được can thiệp đặt stent mạch vành khẩn cấp, lọc máu. Hiện bệnh nhân được điều trị tích cực.

Trường hợp thứ 2 là anh C.V.C (40 tuổi). Sau cuộc nhậu, anh nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Gia đình kịp thời phát hiện và đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc rượu kèm viêm phổi hít, phải đặt ống thở, thở máy và đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Sau 10 ngày điều trị tích cực, hiện bệnh nhân được rút nội khí quản, tình trạng dần ổn định, nhận biết được người thân.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân ngộ độc rượu ẢNH: Y.V

Ngộ độc rượu và những biến chứng nguy hiểm cần chú ý

Ngày 3.7, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết ngộ độc rượu xảy ra khi cơ thể hấp thụ quá nhiều rượu ethanol trong thời gian ngắn hoặc sử dụng rượu có chứa methanol. Khi lượng cồn vượt quá khả năng chuyển hóa của gan, nồng độ cồn trong máu tăng cao sẽ gây ức chế hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, tuần hoàn và chức năng của nhiều cơ quan.

Đặc biệt loại rượu có pha methanol khi uống vào có thể dẫn đến tổn thương não, thị giác không hồi phục và một số trường hợp đưa đến tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, ngộ độc rượu còn có thể gây ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như suy hô hấp, sặc chất nôn dẫn đến viêm phổi, hạ thân nhiệt, rối loạn nhịp tim, co giật, tụt huyết áp và ngừng tim đồng thời việc tiêu thụ lượng lớn rượu (ethanol) thường xuyên có thể dẫn đến xơ gan do rượu và nhiều hệ quả do xơ gan không hồi phục gây ra.

Chủ động phòng ngừa ngộ độc rượu

Hai trường hợp trên là lời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà rượu bia có thể gây ra. Qua đó, bác sĩ Nguyễn Tấn Phát khuyến cáo người dân nên chủ động phòng tránh ngộ độc rượu bằng cách thay đổi thói quen sử dụng rượu bia, hạn chế sử dụng rượu bia...

"Trong trường hợp có uống rượu, nếu người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như ngủ li bì khó đánh thức, nói nhảm, mất định hướng, nôn ói nhiều, thở chậm hoặc thở yếu, co giật, tím tái hoặc hôn mê, người nhà cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp điều trị kịp thời", bác sĩ Phát khuyến cáo.