Theo các chuyên gia tại Bệnh viện Dr. Mehta (Ấn Độ), bệnh thận tiến triển hoặc tình trạng phải chạy thận có thể gây ngứa da liên quan đến bệnh thận mạn. Cơn ngứa thường âm ỉ, dai dẳng, xuất phát từ cảm giác ngứa sâu dưới da và không thuyên giảm dù đã gãi. Đáng chú ý, triệu chứng vẫn có thể xuất hiện ngay cả khi bề mặt da không có dấu hiệu bất thường, khiến nhiều người dễ bỏ qua. Việc nhận biết sớm giúp người bệnh chủ động thăm khám và được điều trị phù hợp, theo trang tin y tế Dr. Mehta Hospital.

Cơn ngứa thường xuất hiện hằng ngày, nặng về đêm, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Tại sao bệnh thận lại gây ngứa da?

Khi bị suy yếu, thận không thải được chất độc và gây mất cân bằng khoáng chất. Tổ chức về Chăm sóc bệnh thận của Anh Kidney Care UK cho biết khoảng nửa số bệnh nhân thận tiến triển bị ngứa do: Chất thải tích tụ gây viêm; phốt pho, canxi cao; tuyến mồ hôi, dầu hoạt động kém gây khô da; tế bào miễn dịch hoạt động quá mức, tín hiệu thần kinh thay đổi; và lọc máu chưa sạch hết chất thải.

Cảm giác ngứa do bệnh thận như thế nào?

Thường ngứa ở cả hai bên cơ thể (như vùng lưng, cánh tay, chân hoặc mặt), tạo cảm giác ngứa sâu bên trong hoặc như có côn trùng bò trên da.

Cơn ngứa xuất hiện hằng ngày, nặng về đêm, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ban đầu thường không xuất hiện phát ban hay nổi mề đay, thuốc dị ứng không có tác dụng.

Thường đi kèm với các triệu chứng như: Mệt mỏi, sưng phù mắt cá chân, bàn chân hoặc bàn tay, chán ăn, buồn nôn, chuột rút cơ bắp, thay đổi thói quen đi tiểu, hoặc các bệnh lý nền như tiểu đường và tăng huyết áp.

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Nếu cảm thấy lo lắng, hãy đi bác sĩ khám sớm để xét nghiệm chức năng gan, thận.

Đặc biệt, nếu ngứa quá 2 tuần không rõ nguyên nhân, kèm mệt, sưng phù chân, nước tiểu giảm, bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao xuất hiện triệu chứng ngứa mới, hay ngứa nặng hơn khi lọc máu. Hãy đi cấp cứu ngay nếu ngứa kèm theo khó thở, đau ngực, lú lẫn, rất ít nước tiểu, sưng phù mặt, chân đột ngột.