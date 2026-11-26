Mặt khác, ngồi lâu làm giảm khả năng điều hòa đường huyết và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Vì vậy, hoạt động thể chất đóng vai trò nền tảng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường, nhờ khả năng hỗ trợ điều hòa mức đường huyết.

Thử nghiệm mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Obesity đã tìm ra cách đi bộ giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả.

Ngắt quãng thời gian ngồi lâu bằng nhiều đợt đi bộ nhanh có thể giúp duy trì mức đường huyết ổn định hơn ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Thử nghiệm trong 6 tuần và kết quả bất ngờ

Các nhà khoa học tại Trường Y Anschutz, Đại học Colorado (Mỹ) và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp đã theo dõi 30 người tham gia thừa cân hoặc béo phì, có thói quen ngồi liên tục trên 6 tiếng môt ngày.

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm thực hiện đi bộ nhanh 45 phút một ngày, 5 ngày một tuần trong 6 tuần.

Nhóm 1: Đi bộ 9 lần một ngày, mỗi lần 5 phút, cách nhau 1 giờ.

Nhóm 2: Đi bộ một lần liên tục 45 phút.

Những người tham gia được đeo máy theo dõi tổng thời gian ngồi hoặc hoạt động thể chất và mức tiêu hao năng lượng.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá phản ứng đường huyết của người tham gia trước và sau thử nghiệm bằng các xét nghiệm dung nạp glucose qua đường tĩnh mạch và theo dõi đường huyết liên tục.

Kết quả đã phát hiện thực hiện nhiều đợt đi bộ ngắn trong ngày để ngắt quãng thời gian ngồi giúp điều hòa đường huyết hiệu quả hơn so với đi bộ một lần duy nhất.

Cụ thể, tỷ lệ thời gian duy trì mức đường huyết trong phạm vi mục tiêu ở nhóm 1 đã tăng từ 82 lên 94%. Ngược lại, tỷ lệ thời gian này ở nhóm 2 lại giảm từ 89 xuống 80%, theo trang tin y khoa Medical News today.

Nhóm 1 cũng có mức đường huyết ít dao động hơn trong suốt cả ngày.

Nên vận động quãng ngắn thường xuyên

Những phát hiện này gợi mở rằng thường xuyên ngắt quãng thời gian ngồi lâu bằng nhiều đợt đi bộ cách nhau 1 giờ có thể giúp duy trì mức đường huyết ổn định hơn.

Tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Audrey Bergouignan, lưu ý: Đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh thường xuyên ngắt quãng thời gian ngồi lâu bằng các đợt đi bộ ngắn có thể mang lại hiệu quả cải thiện việc điều hòa đường huyết tốt hơn so với một lần đi bộ liên tục.

Ông Audrey Bergouignan kết luận phân bổ thời gian đi bộ trong suốt cả ngày, thay vì dồn vào một lần duy nhất có thể là chiến lược đặc biệt hiệu quả để cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu.