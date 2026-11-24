Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nhiệt độ lạnh có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể, làm tăng các hormone như cortisol, từ đó có thể ảnh hưởng đến hoạt động của insulin và kích thích gan giải phóng glucose vào máu, khiến đường huyết tăng.

Bác sĩ Ritu Rana thuộc tổ chức HelpAge India (Ấn Độ) cũng lưu ý những người có bệnh nền cần đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe khi nhiệt độ giảm, theo Times of India (Ấn Độ).

Người mắc tiểu đường có thể gặp khó khăn trong việc duy trì tuần hoàn máu bình thường để giữ ấm cơ thể khi trời lạnh ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Tuần hoàn máu chịu ảnh hưởng khi trời lạnh

Để hạn chế mất nhiệt, cơ thể sẽ co hẹp các mạch máu ở bàn tay, bàn chân và cẳng chân. Ở người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là người có biến chứng mạch máu hoặc bệnh động mạch ngoại biên, tình trạng tuần hoàn máu vốn đã suy giảm có thể khiến các chi dễ bị ảnh hưởng hơn khi tiếp xúc với lạnh.

Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ (NIA) cũng cảnh báo người mắc tiểu đường có thể gặp khó khăn trong việc duy trì tuần hoàn máu bình thường để giữ ấm cơ thể.

Sự co hẹp mạch máu cũng có thể làm huyết áp tăng, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn.

Cần đặc biệt chú ý đến bàn chân

Da khô, nứt nẻ là tình trạng dễ gặp trong mùa lạnh. Tuy nhiên, ở người mắc bệnh tiểu đường, những tổn thương nhỏ ở bàn chân có thể trở nên nghiêm trọng hơn do tuần hoàn máu kém, tổn thương thần kinh ngoại biên và khả năng lành vết thương suy giảm.

Vết nứt da hoặc vết thương nhỏ nếu không được phát hiện, chăm sóc đúng cách có thể tiến triển thành loét và nhiễm trùng.

Người bệnh nên kiểm tra bàn chân hằng ngày, chú ý lòng bàn chân, gót chân, kẽ ngón và các vùng dễ bị tì đè để phát hiện sớm vết nứt, phồng rộp, vết thương hoặc vùng da sưng đỏ.

Khi trời lạnh, người bệnh tiểu đường nên dưỡng ẩm vùng da khô, kiểm tra bàn chân hằng ngày và giữ kẽ ngón chân sạch, khô ráo ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Duy trì vận động và ăn uống cân bằng

Khi thời tiết lạnh, một số người lớn tuổi có thể cảm thấy đau, cứng khớp rõ hơn hoặc ngại đi lại vì lo trượt ngã. Điều này khiến thời gian vận động giảm, làm giảm khả năng sử dụng glucose của cơ và có thể khiến việc kiểm soát đường huyết khó khăn hơn.

Người bệnh nên duy trì các hoạt động thể chất phù hợp ngay cả khi phải ở trong nhà. Có thể đi bộ chậm, tập các động tác vận động tại chỗ hoặc thực hiện bài tập phù hợp với thể trạng và bệnh nền.

Chế độ ăn uống cũng cần được duy trì hợp lý. Người mắc tiểu đường nên hạn chế thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường, kiểm soát lượng tinh bột trong mỗi bữa ăn, đồng thời uống đủ nước, ưu tiên rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ và nguồn đạm phù hợp.

Xây dựng thói quen sinh hoạt phù hợp

Một số thói quen khác cũng giúp bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh:

Mặc nhiều lớp quần áo: Ưu tiên trang phục rộng rãi, thoáng khí thay vì chỉ mặc một lớp áo dày.

Chăm sóc da và bàn chân: Dưỡng ẩm vùng da khô, kiểm tra bàn chân hằng ngày và giữ kẽ ngón chân sạch, khô ráo.

Theo dõi đường huyết: Kiểm tra đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ, chú ý hơn khi bị ốm hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường. Không tự ý thay đổi liều thuốc.

Người chăm sóc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị, đồng thời phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Khi đường huyết dao động ngoài mức mục tiêu hoặc xuất hiện triệu chứng khác lạ, cần liên hệ với bác sĩ sớm.