Người bệnh thận có nên ăn trứng luộc?

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận có nên ăn trứng thường xuyên hay không còn phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, chức năng thận và chế độ dinh dưỡng được bác sĩ khuyến nghị.

Bác sĩ Puneet Dhawan, người đứng đầu chuỗi phòng khám thận Karma Ayurveda (Ấn Độ), cho biết trứng luộc có thể nằm trong chế độ ăn của người bệnh thận nếu được sử dụng với khẩu phần phù hợp, theo trang tin y tế Kidney Xpert.

Người mắc bệnh thận có nên ăn trứng thường xuyên hay không còn phụ thuộc vào giai đoạn bệnh và chế độ dinh dưỡng được bác sĩ khuyến nghị Ảnh: P.H tạo từ AI

Lòng trắng trứng có lợi thế gì?

Một quả trứng cung cấp khoảng 6 g protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho việc duy trì và sửa chữa các mô trong cơ thể.

Đối với người mắc bệnh thận mạn, việc lựa chọn nguồn protein cần được cân nhắc kỹ. Lòng trắng trứng có hàm lượng phốt pho thấp hơn lòng đỏ, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao. Đây có thể là một lựa chọn phù hợp trong một số chế độ ăn dành cho người bệnh thận.

Phốt pho là khoáng chất mà thận khỏe mạnh có nhiệm vụ đào thải phần dư thừa. Khi chức năng thận suy giảm, phốt pho có thể tích tụ trong máu và gây rối loạn cân bằng khoáng chất, ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Ngoài protein, trứng còn cung cấp một số dưỡng chất như vitamin B12, riboflavin, selen và vitamin D.

Lòng đỏ có cần kiêng hoàn toàn?

Lòng đỏ chứa nhiều dưỡng chất nhưng cũng chứa nhiều phốt pho và cholesterol hơn lòng trắng. Vì vậy, người bệnh thận cần kiểm soát khẩu phần tùy tình trạng sức khỏe và các chỉ số xét nghiệm.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng tất cả bệnh nhân thận đều phải loại bỏ hoàn toàn lòng đỏ. Nhu cầu về protein, phốt pho, kali và cholesterol ở mỗi người có thể khác nhau, tùy giai đoạn bệnh, bệnh lý đi kèm và việc có đang chạy thận hay không.

Đặc biệt, người bệnh thận không nên tự xây dựng chế độ ăn chỉ dựa vào việc “ăn lòng trắng, bỏ lòng đỏ” mà cần được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thận tư vấn cụ thể.

Có nên ăn trứng luộc mỗi ngày?

Không có một lượng trứng cố định phù hợp cho tất cả người mắc bệnh thận. Ở người bệnh giai đoạn sớm, nếu không có yêu cầu đặc biệt về lượng protein, phốt pho hoặc cholesterol, trứng có thể được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng với khẩu phần phù hợp.

Người bệnh thận giai đoạn tiến triển hoặc đang chạy thận cần được cá thể hóa chế độ ăn. Nhu cầu protein ở người chạy thận thậm chí có thể cao hơn so với người chưa lọc máu, vì vậy không nên tự ý hạn chế protein quá mức.

Ăn trứng thế nào để phù hợp hơn?

Trứng luộc là lựa chọn tốt hơn các món trứng chiên nhiều dầu, thịt xông khói hoặc xúc xích ăn kèm. Khi ăn, nên hạn chế các loại nước chấm quá mặn vì lượng natri cao có thể gây bất lợi cho người mắc bệnh thận.

Có thể kết hợp trứng với các loại rau phù hợp với giới hạn kali của từng người. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân thận nào cũng cần hạn chế kali giống nhau.

Quan trọng nhất, người mắc bệnh thận nên dựa vào kết quả xét nghiệm và hướng dẫn của bác sĩ để điều chỉnh lượng protein, phốt pho, kali và muối.

Trứng luộc không phải món ăn cần kiêng tuyệt đối khi mắc bệnh thận. Lòng trắng có ưu điểm về protein và hàm lượng phốt pho thấp, trong khi lượng lòng đỏ cần được cân nhắc tùy từng trường hợp.