Người canh giữ vùng trời Tổ quốc

Đó là đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang, Phó phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang Ảnh: NVCC

Từ cậu bé mê máy bay đến người phi công kiên cường

Sinh năm 1995 tại xã Đại Hồng, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ), Nguyễn Hoàng Hải Quang sống gần sân bay Đà Nẵng, nơi anh thường thấy những chiếc MiG-21 cất cánh. Từ những ngày còn bé, tiếng rít của động cơ phản lực đã gieo vào cậu niềm say mê kỳ lạ và ước mơ cháy bỏng trở thành phi công chiến đấu.

Gia đình Quang không ai theo quân ngũ, nhưng chưa bao giờ ngăn cản ước mơ của con. Ngược lại, họ chính là hậu phương vững chắc, động viên anh từng ngày, kể cả khi người cha thân yêu dù đang phải chống chọi với bệnh tật vẫn lặn lội từ Đà Nẵng vào Cam Ranh để chứng kiến chuyến bay đơn đầu tiên của con trai trên chiếc Yak-52.

Là Phó phi đội trưởng kiêm Tham mưu trưởng Phi đội 1, đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang là "bộ não chiến thuật" và cũng là người gánh vác trách nhiệm đào tạo, huấn luyện phi công, tổ chức hoạt động bay, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cấp 2 ngày đêm. Trên bầu trời, anh là người chỉ huy, người đồng đội và là người canh giữ biên cương không gian. Dưới mặt đất, anh là người lên kế hoạch từng chuyến bay, từng giờ phút cất hạ cánh, từng điều kiện kỹ thuật, thời tiết, đảm bảo mọi thứ chính xác đến từng chi tiết.

Ở sân bay Phù Cát (Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai), nơi anh công tác, điều kiện thời tiết thay đổi nhanh chóng, nắng gắt có thể chuyển thành giông gió chỉ trong vài phút. Có hôm, nhiệt độ ngoài sân bay lên tới 47 độ C, cộng với địa hình rừng núi phức tạp, tạo áp lực cực lớn lên từng lần huấn luyện. Thế nhưng, bằng kinh nghiệm, sự kiên định và tinh thần trách nhiệm, anh cùng đồng đội đã vượt qua tất cả.

"Không được phép chủ quan trên không trung", anh nói. "Chỉ có luyện tập nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới có thể tự tin xử lý mọi tình huống bất ngờ", anh luôn nhắc nhở mình và không ngừng rèn luyện mỗi ngày.

Những giờ bay thầm lặng nhưng vinh quang

Từ năm 2021 đến nay, đại úy Quang đã tích lũy hơn 680 giờ bay, tham gia đầy đủ các khoa mục huấn luyện ứng dụng chiến đấu ngày - đêm, bay biển xa, bay bắn - ném bom đạn thật, bay diễn tập hiệp đồng quân binh chủng.

Có những chuyến bay trở thành kỷ niệm sâu sắc suốt đời. Chuyến bay đơn đầu tiên trong đời anh trên chiếc Yak-52, đánh dấu sự trưởng thành của một phi công quân sự thực thụ. Đó là lần đầu tiên anh tự điều khiển máy bay mà không có thầy hướng dẫn. Kỷ niệm càng thêm đặc biệt khi bố mẹ anh lặn lội từ Đà Nẵng vào Cam Ranh để chúc mừng, dù lúc đó bố anh đang mang trọng bệnh. "Bố tôi bị u lồng ngực nhưng vẫn lặn lội vào thăm con, tự hào người con chính thức trở thành phi công. Đó cũng là chuyến bay duy nhất ông được chứng kiến bởi chỉ vài tháng sau thì bố mất…", anh xúc động chia sẻ.

Để giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc, anh không ngừng rèn luyện với hơn 680 giờ bay Ảnh: NVCC

Hay chuyến bay ném bom trúng tâm bia ở Trường bắn TB-2 trên chiếc Su-27, loại tiêm kích đa năng hiện đại. Và cả lần hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu tại sân bay lạ Thọ Xuân (Thanh Hóa), nơi mỗi quyết định là một canh bạc sống còn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và bản lĩnh vững vàng. Trong chuyến bay này, đại úy Quang đã trải qua một tình huống nguy hiểm nhưng bằng bản lĩnh và kỹ thuật điêu luyện, anh đã hạ cánh an toàn trong sự nín thở của đồng đội.

"Bất an thì tất nhiên là không rồi," anh cười, "bởi tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mỗi giờ huấn luyện trên mặt đất là một lần giúp tôi tự tin xử lý những tình huống không mong muốn. Đó là cách duy nhất".

Với nỗ lực của mình, nhiều năm liền, đại úy Quang được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2023, anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc. Anh cũng từng đạt giải nhất trong hội thao lý thuyết dẫn đường cấp Sư đoàn và giải ba toàn quân hạng mục phi công phản lực.

Anh được phong danh hiệu Phi công cấp 2 - cột mốc quan trọng chứng tỏ khả năng làm chủ kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý bay. Năm 2024, anh được tôn vinh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Thế nhưng, Quang luôn khiêm tốn: "Thành tích không phải của riêng tôi. Mọi chiến thắng từ trên không đều bắt nguồn từ mặt đất - từ đồng đội, kỹ thuật viên, chỉ huy, hậu cần. Tôi chỉ là một mắt xích trong tập thể ấy".

Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang đào tạo, huấn luyện các học viên của phi đội Ảnh: NVCC

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Ở tuổi 30, anh Quang không chỉ là một sĩ quan gương mẫu, mà còn là người truyền cảm hứng trong đơn vị. Anh tích cực tham gia phong trào thanh niên, thể thao, văn nghệ, luôn là người đầu tàu trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Anh là minh chứng sống động cho lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ không quân Việt Nam, kiên định, kỷ luật, bản lĩnh và luôn đặt Tổ quốc lên trên hết. Trong anh luôn cháy bỏng một niềm tin: "Giữ được vùng trời bình yên hôm nay là để mai này thế hệ sau có thể sống, học tập, sáng tạo trong hòa bình".

Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang cùng đồng đội Ảnh: NVCC

Gửi lời đến các bạn trẻ, đại úy Hải Quang tâm sự: "Bất kỳ công việc nào cũng có khó khăn. Nhưng nếu có niềm tin, đam mê và luôn nỗ lực hết mình, thì mọi thử thách rồi cũng sẽ vượt qua. Hãy sống xứng đáng với thế hệ cha anh - những người đi trước đã hy sinh để gìn giữ đất trời này".

Chia sẻ về cảm xúc khi được sống trong thời khắc 80 năm thành lập nước, anh Quang bày tỏ: "Tôi mong các bạn trẻ hiểu rằng tình yêu Tổ quốc không cần phải là những hành động lớn lao. Chỉ cần sống trách nhiệm, làm tốt công việc của mình là đã góp phần vào sự bình yên của đất nước". Anh cũng gửi gắm thông điệp: "Nếu có đam mê, lý tưởng, và tinh thần cầu tiến, thì không gì là không thể. Hãy cứ yêu Tổ quốc bằng tất cả trái tim mình".

Không cần những lời hoa mỹ, không cần đứng trên bục danh vọng, mỗi chuyến bay, mỗi giờ luyện tập và từng giọt mồ hôi đổ xuống trong thầm lặng chính là bản hùng ca mà anh - người con xứ Quảng, đã và đang viết nên, để bầu trời Việt Nam mãi mãi bình yên.