Người trẻ với chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo

Đến dự chương trình "Tháng Ba biên giới" có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; đại tá Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng.

Phát biểu tại chương trình "Tháng Ba biên giới", anh Nguyễn Tường Lâm cho biết đây cũng là một trong các chương trình trọng tâm trong khuôn khổ lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2025. Chương trình "Tháng Ba biên giới" đang diễn ra tại tất cả các tỉnh giáp biên trên cả nước, trong đó T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lựa chọn tỉnh Long An, tỉnh Kon Tum, tỉnh Hà Giang để tổ chức Chương trình "Tháng Ba biên giới" cấp T.Ư.

"Tháng ba hằng năm luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, cùng với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ diễn ra trên khắp cả nước, tháng ba là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua việc hướng về các địa bàn biên giới bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa", anh Lâm chia sẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng cho biết chương trình "Tháng Ba biên giới" được sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Ban Thanh niên quân đội tổ chức. Chương trình "Tháng Ba biên giới" là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1 - 31.3 hằng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, và đại tá Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng, tặng quà cho các gia đình khó khăn ở vùng biên giới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Năm 2025, với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Chương trình "Tháng Ba biên giới" được các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai các nhóm nội dung trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới. Tổ chức các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng. Triển khai các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển KT-XH, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, thành lập đội hình tình nguyện "Bình dân học vụ số" hỗ trợ để nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân...

Chương trình "Tháng Ba biên giới" năm nay được triển khai trong không khí tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Anh Nguyễn Tường Lâm nói: "Với tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi", các cấp bộ Đoàn, Hội, hội viên, thanh niên cả nước phát huy tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc, tiếp nối thành quả của các thế hệ cha anh đi trước bằng tinh thần xung kích, tình nguyện của người trẻ thông qua những hành động, nghĩa cử thiết thực hướng về các địa bàn vùng biên trong tham gia xây dựng, phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng, tham gia hiệu quả theo 3 nhóm nội dung trong Chương trình "Tháng Ba biên giới" bằng các công trình, phần việc cụ thể. Tôi tin rằng, từ mỗi suy nghĩ, hành động của các bạn trong Chương trình "Tháng Ba biên giới" và trong cuộc sống hằng ngày, sẽ góp phần lan tỏa và truyền thêm tình yêu, niềm tự hào về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đến với người dân và thanh thiếu nhi".

Phát biểu tại chương trình "Tháng Ba biên giới", đại tá Vũ Quốc Ân cho biết: "Với vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo Đoàn thanh niên toàn lực lượng triển khai tốt các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo... tiếp tục là lực lượng xung kích đi đầu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra".

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, tỉnh Long An

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong dịp này T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tỉnh đoàn Long An đã thực hiện chuỗi hoạt động hưởng ứng Chương trình "Tháng Ba biên giới" tại H.Đức Huệ, Long An.

Tại ấp 1, xã Mỹ Quý Đông, nhiều người dân và thanh niên đã hồ hởi dự lễ khởi công xây dựng cầu Hạnh phúc (trị giá 350 triệu đồng). Ông Nguyễn Văn Một, người dân địa phương, cho biết: "Bà con rất hạnh phúc, khi cây cầu này xây xong sẽ giúp bà con đi lại dễ dàng". Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày khởi công, có rất nhiều người dân đã cùng góp công với thanh niên, có gia đình làm nước giải khát giúp các thanh niên tham gia nhiệt tình sớm hoàn thành công trình.

Tại Trường mầm non Rạng Đông (xã Mỹ Quý Đông), công trình Nhà vệ sinh cho em (trị giá 55 triệu đồng) cũng được khởi công. Nhiều thanh niên địa phương đã nhiệt tình tham gia, với mong muốn giúp học sinh có được nơi vệ sinh sạch sẽ.

Đoàn công tác cũng đã tỏa ra khắp nơi trên địa bàn H.Đức Huệ. Tại Trường THCS - THPT Mỹ Quý (xã Mỹ Quý Tây), đoàn đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; và khánh thành, bàn giao công trình Tủ sách cho em (trị giá 40 triệu đồng). Cũng ở xã Mỹ Quý Tây, đoàn công tác khánh thành, bàn giao công trình Thắp sáng đường biên (trị giá 100 triệu đồng); trao tặng 40 suất quà cho gia đình chính sách, người có công.