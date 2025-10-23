Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người cao huyết áp cần làm điều này để cứu thận
Video Sức khỏe

Người cao huyết áp cần làm điều này để cứu thận

Thiên Lan - Anh Trang
23/10/2025 18:09 GMT+7

Hầu hết người bị cao huyết áp đều chú trọng đo huyết áp định kỳ nhưng lại bỏ quên một “chỉ dấu vàng” giúp cứu thận: xét nghiệm nước tiểu.

Hầu hết người bệnh cao huyết áp thường kiểm tra huyết áp nhưng lại bỏ qua một xét nghiệm quan trọng - xét nghiệm nước tiểu, có thể phát hiện sớm nguy cơ gặp biến chứng của huyết áp cao.

Đây là xét nghiệm giúp kiểm tra tình trạng rò rỉ protein, đặc biệt là một loại protein có tên là albumin, theo đài India TV.

Người cao huyết áp cần làm điều này để cứu thận- Ảnh 1.

Xét nghiệm nước tiểu giúp xác định sớm nguy cơ biến chứng của cao huyết áp

ẢNH: FREEPIK

Bác sĩ M. Sheetal Kumar, chuyên gia nội khoa và tiểu đường tại Bệnh viện Yashoda (Ấn Độ), cho biết: Sự hiện diện dù chỉ ở mức nhỏ của albumin là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất về biến chứng tiềm ẩn của huyết áp cao, bao gồm cả tổn thương các cơ quan. Đây là yếu tố dự báo mạnh mẽ cho nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và bệnh thận mạn tính trong tương lai.

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe ngày 23.10: Bài tập sức mạnh ngăn ngừa ung thư vú | Cẩn thận khi sử dụng súng massage

Bản tin sức khỏe ngày 23.10: Bài tập sức mạnh ngăn ngừa ung thư vú | Cẩn thận khi sử dụng súng massage

'Bản tin Sức khỏe' của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Phát hiện mới: Dầu cá Omega-3 có lợi ích bất ngờ đến răng miệng

Bản tin sức khỏe ngày 22.10: Ngủ trưa bao lâu sẽ tỉnh táo? | Thở làm sao để hết stress?

Khám phá thêm chủ đề

cao huyết áp xét nghiệm nước tiểu bệnh thận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận