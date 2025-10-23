Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phát hiện mới: Dầu cá Omega-3 có lợi ích bất ngờ đến răng miệng
Video Sức khỏe

Phát hiện mới: Dầu cá Omega-3 có lợi ích bất ngờ đến răng miệng

Thiên Lan - Anh Trang
23/10/2025 05:00 GMT+7

Dầu cá omega-3 từ lâu được xem là dưỡng chất vàng cho sức khỏe. Mới đây, các nhà khoa học phát hiện omega-3 còn mang lại lợi ích bất ngờ cho răng miệng.

Tiêu thụ dầu cá omega-3 từ lâu đã trở thành thói quen lành mạnh của nhiều người, nhờ khả năng chống viêm, bảo vệ tim mạch, não bộ và nhiều lợi ích khác.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports còn hé lộ một lợi ích bất ngờ của dầu cá omega-3 đối với một căn bệnh có liên quan đến sức khỏe răng miệng, và một số bệnh liên quan khác, đặc biệt là bệnh thận.

Phát hiện mới: Dầu cá Omega-3 có lợi ích bất ngờ đến răng miệng

Cụ thể, nhóm nghiên cứu tại Trường Nha Araçatuba thuộc Đại học Bang São Paulo (Brazil) đã khảo sát tác động của việc bổ sung dầu cá Omega-3 kết hợp tập thể dục đối với bệnh viêm nha chu chóp răng. 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: Tập thể dục, bổ sung omega-3 làm giảm viêm nha chu chóp răng. Khi kết hợp tập thể dục với bổ sung Omega-3, việc điều chỉnh phản ứng miễn dịch và kiểm soát nhiễm trùng trở nên tốt hơn nhiều, theo Scitech Daily.

Phát hiện mới: Dầu cá Omega-3 có lợi ích bất ngờ đến răng miệng- Ảnh 1.

Kết hợp thể dục và dầu cá Omega 3 có thể tạo ra những tác động to lớn đến sức khỏe răng miệng

ẢNH: FREEPIK

 

