Người có tiền nhàn rỗi chọn gửi tiết kiệm, vàng ế

Vàng ế, tiết kiệm hút tiền

Giá vàng thế giới giảm mạnh 30 USD/ounce trong ngày 7.10, xuống còn 4.130 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn thương hiệu trong nước giảm chậm hơn, khiến mức chênh lệch với giá thế giới tăng lên gần 13 triệu đồng/lượng. Công ty SJC và Doji cùng giảm 500.000 đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, đưa giá mua vào xuống 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng/lượng. Các công ty khác cũng có giá vàng chênh lệch không đáng kể.

Giao dịch mua bán vàng ảm đạm ẢNH: THANH XUÂN

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại các doanh nghiệp (DN) cũng giảm nhẹ. Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết giá mua vào 139,5 triệu đồng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại một số DN khác thấp hơn từ 6,5 - 7 triệu đồng/lượng. Công ty Ngọc Thẩm niêm yết giá nhẫn trơn 24K ở mức 132,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Kim Thành.H niêm yết giá mua vào 132 triệu đồng và bán ra 135 triệu đồng/lượng.

Đại diện Công ty SJC cho biết dù giá vàng đã giảm xuống mức thấp, lực mua trên thị trường vẫn không đáng kể, thỉnh thoảng mới có khách đến mua. Trong khi đó, lượng khách đến bán vàng nhiều hơn. Một số khách hàng phản ánh, vẫn có đơn vị từ chối mua lại vàng. Quan sát của PV ở các khu vực kinh doanh vàng tại TP.HCM như chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Tân Định…, những nơi tụ tập hệ thống tiệm vàng sầm uất thì nay đóng cửa khá nhiều.

Trong bối cảnh giao dịch khá èo uột, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC dao động từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/lượng. Nhìn vào mức giá này, chị Thanh Thảo (TP.HCM) quyết định tiếp tục gửi số tiền gần 300 triệu đồng vào ngân hàng thay vì mua 2 lượng vàng như dự định trước đó. Chị Thảo tính toán, với mức giá hơn 143 triệu đồng/lượng, số tiền của chị có thể mua được 2 lượng vàng miếng SJC; tuy nhiên vừa mua thì cũng lỗ ngay từ 5 - 6 triệu đồng. Trong khi đó, gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất 9%/năm, tiền lãi sau một năm khoảng 15,5 triệu đồng, nếu tính ra thì tương đương giá vàng vào khoảng 157,7 triệu đồng/lượng. "Không biết vàng có tăng lại được mức giá này trong vòng 1 năm tới không, nhưng gửi tiết kiệm thì chắc chắn là có khoản lời này. Do vậy tôi chọn phương án an toàn hơn", chị Thảo cho hay. Đây cũng là tâm trạng của nhiều người có tiền nhàn rỗi hiện nay.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, thừa nhận khi thị trường vàng không có tín hiệu rõ ràng, nhiều người sẽ đưa tiền vào ngân hàng để có một mức lợi nhuận ổn định và an toàn hơn. Nhưng khi thị trường vàng xuất hiện những con sóng tăng mạnh thì nhà đầu tư lại ít quan tâm đến việc lãi suất ngân hàng là bao nhiêu. Có những thời điểm chỉ trong một, hai tháng, vàng có thể tăng 8%, 10%, thậm chí 15%.

Thị trường vàng không có sức sống

Lý giải thị trường vàng èo uột kéo dài, ông Nguyễn Ngọc Trọng phân tích: Giá vàng trong thời gian trước tăng đột biến nên thu hút sự quan tâm rất lớn, nhưng sau khi lập đỉnh ở mức giá 192 triệu đồng/lượng hồi tháng 1, giá có những nhịp sụt giảm rồi đi ngang trong một thời gian khá dài. Thêm vào đó, tâm lý người mua bị ảnh hưởng khá nhiều sau những vụ việc liên quan đến vàng kém chất lượng, nguồn gốc vàng... nên sự quan tâm đến kim loại quý sụt giảm. Chưa kể nguồn tiền trong dân hiện nay không còn nhiều. Đặc biệt, những người đã mua ở vùng giá rất cao thì hiện tại họ chưa có một đợt chốt lời đủ lớn để có nguồn tiền quay trở lại đầu tư mới. Thế nên tâm lý phổ biến hiện nay là nắm giữ và chờ đợi là chính.

Còn về phía DN, theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, thời điểm này cũng không còn mặn mà với việc kinh doanh vàng. Trong thời gian vừa rồi, các cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, thương hiệu, chất lượng, thuế, buôn lậu và nhiều vấn đề khác. DN không thể trong một thời gian ngắn chuyển đổi toàn bộ hoạt động sang đúng quy trình quản lý mới. Ví dụ một vấn đề tồn tại hàng chục năm qua là nguồn nguyên liệu. Có những giai đoạn nguồn nguyên liệu không được nhập vào, DN phải thu gom trên thị trường nhưng việc chứng minh nguồn gốc trở nên khó khăn. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, DN có thể rơi vào thế bị động và phát sinh những sai phạm liên quan. "Đây là vấn đề mà DN rất sợ, bởi nó không chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh mà trong một số trường hợp còn có thể liên quan đến trách nhiệm hình sự. Vì vậy, không ai muốn mua bán nhiều trong thời điểm này. Thị trường vàng vì thế trở nên rất ảm đạm", ông Trọng chỉ rõ.

Dù thanh khoản thấp, giá mua và bán vàng vẫn chênh lệch khá lớn, khoảng 2%, ông Nguyễn Ngọc Trọng lý giải, cùng với sức mua thấp, DN cũng hạn chế mua bán và không muốn tích trữ hàng. Bởi khi mua vào, họ phải mua ở mức giá thấp để có dư địa; khi bán ra, họ phải để mức giá cao nhằm tạo biên lợi nhuận. Trong bối cảnh thị trường như hiện nay, DN không có lý do gì để thu hẹp biên lợi nhuận. Bởi khi giao dịch ít, họ vẫn phải có một mức chênh lệch đủ lớn để bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận.

"Trước đây, DN thường cạnh tranh từng mức giá để thu hút khách hàng, mua được hàng và bán được hàng. Khi đó, giá phản ánh khá rõ cung cầu thị trường. Hiện nay, DN không còn thiết tha như trước. Họ có tâm lý "thích thì bán, không thích thì thôi", chứ không còn quá quan trọng việc phải mua bán bằng mọi giá. Đối với vàng nhẫn, vàng 24K và các loại vàng liên quan đến nguồn nguyên liệu, tâm lý này càng rõ hơn", ông Trọng nói cụ thể và lưu ý, biên độ giá mua - bán cao đang phản ánh một thị trường thiếu thanh khoản. Quan trọng hơn là giá vàng hiện nay không phản ánh đúng cung - cầu theo cách chúng ta vẫn nhìn nhận trước đây. Trước kia, DN cạnh tranh từng giá, khách hàng mua bán nhiều và giá liên tục điều chỉnh theo cung - cầu. Còn hiện nay, giá không phản ánh sức mua, sức bán thực tế mà phản ánh một trạng thái thị trường gần như không có sức sống.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng dự báo, giá vàng thế giới có thể sẽ xoay quanh mức 4.000 USD/ounce một thời gian rồi mới có thể phục hồi. Mức tăng khoảng 10% trong vòng 3 - 6 tháng là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, vào khoảng 4.500 - 4.600 USD/ounce.