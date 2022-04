Người dân được khuyến cáo gì khi tham gia giao thông thời điểm có SEA Games 31?

SEA Games 31 tổ chức từ ngày 12.5 - 23.5 tại Hà Nội và 11 địa phương: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông, các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện, người dân khi di chuyển trên các tuyến đường cửa ngõ, các tuyến đường di chuyển của các đoàn thể thao dự SEA Games 31, phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, tuân thủ sự điều tiết, phân luồng của cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác.

Khi có tín hiệu của xe, đoàn xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe, đoàn xe được quyền ưu tiên...

Người tham gia giao thông chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, lộ trình di chuyển phù hợp, tránh hoặc hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm, các tuyến đường có lưu lượng, mật độ tham gia giao thông cao, đặc biệt là các tuyến đường tiếp giáp địa điểm tổ chức lễ khai mạc (ngày 12.5 trên sân Mỹ Đình), bế mạc SEA Games 31 (ngày 23.5 tại Cung điền kinh trong nhà – Hà Nội), tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức các môn thi đấu tại Hà Nội và 11 địa phương,





Cục Cảnh sát giao thông đề nghị, công an các đơn vị, địa phương tham mưu UBND các tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan ở địa phương phối hợp với lực lượng công an triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông.

Tham gia SEA Games 31 có 7.800 cán bộ, HLV, VĐV của 11 quốc gia; 1300 trọng tài, giám sát viên, quan chức kỹ thuật quốc tế; hơn 2.500 phóng viên báo chí trong và ngoài nước. Nước chủ nhà bố trí 31 khách sạn làm cơ sở lưu trú cho các đoàn thể thao.

Ngày 27.4, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 từ ngày 4 - 23.5, với 1341 thành viên, do ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn.

Đoàn Việt Nam có số lượng VĐV đông nhất tại SEA Games 31 với 951 VĐV (532 nam, 431 nữ), tham dự đầy đủ 40 môn của đại hội, phấn đấu giành vị trí nhất toàn đoàn.