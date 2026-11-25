"Đến đoạn đường cuối là đôi chân mình đình công hoàn toàn, thế mà người anh mắt không thấy đường lại là người liên tục reo hò kéo mình đi. Nghĩ lại, mình thực sự nể tinh thần của người anh này!".



Đó là chia sẻ của Ngôn Văn Sơn (27 tuổi, ở Đắk Lắk) khi nhớ lại những km cuối cùng trong giải chạy bộ địa hình 35 km tại giải Nha Trang City Trail diễn ra vào tháng 7.2026.

Người anh mà Sơn nhắc đến là Trần Văn Hoàng (34 tuổi, ở TP.HCM), một người khiếm thị bẩm sinh. Trong suốt hành trình, Sơn là người dẫn đường cho Hoàng. Thế nhưng, khi Sơn dần kiệt sức, chính Hoàng lại liên tục động viên bạn tiếp tục tiến về đích.

Ngôn Văn Sơn (phía trước) hỗ trợ Hoàng di chuyển trên đoạn đường núi dốc tại giải Nha Trang City Trail Ảnh: NVCC

Người dẫn đường kiệt sức trên đường chạy 35 km

Tháng 7.2026, Hoàng tham gia giải chạy Nha Trang City Trail tại Khánh Hòa, thử sức với cự ly 35 km kết hợp đường trường và đường mòn lên núi Cô Tiên.

Cung đường có nhiều đoạn dốc, địa hình khó di chuyển, trong khi thời tiết nắng nóng khiến thử thách càng thêm khắc nghiệt.

Đồng hành cùng Hoàng là Ngôn Văn Sơn, người bạn vừa hỗ trợ dẫn đường vừa cùng anh chinh phục đường chạy. Ở những đoạn đường tương đối bằng phẳng, cả hai kết nối với nhau bằng một sợi dây. Khi gặp địa hình dốc, Hoàng bám tay hoặc vai Sơn để di chuyển theo hướng dẫn.

Sự phối hợp này đòi hỏi hai người liên tục trao đổi và điều chỉnh tốc độ, nhất là ở những đoạn đường núi khó đi.

Hoàng và Sơn cùng hoàn thành cự ly 35 km tại giải chạy địa hình ở Khánh Hòa Ảnh: NVCC

Hoàng kể, do chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia chạy địa hình, anh chuẩn bị chưa đầy đủ so với những vận động viên khác. Trong khi nhiều người mang theo gậy hỗ trợ, mũ, găng tay, thức ăn và nước uống, anh chưa lường hết những vật dụng cần thiết cho cung đường dài.

Áp lực lớn nhất với Hoàng không chỉ là sức bền của bản thân mà còn là thể lực của người dẫn đường. Nếu Sơn không thể tiếp tục, anh cũng khó hoàn thành cuộc đua.

Trong những km cuối, Sơn bắt đầu thấm mệt. Khi người dẫn đường dần kiệt sức, Hoàng lại trở thành người liên tục động viên bạn. "Đến đoạn đường cuối là đôi chân mình đình công hoàn toàn, thế mà người anh mắt không thấy đường lại là người liên tục reo hò kéo mình đi. Nghĩ lại, mình thực sự nể tinh thần của người anh này!", Sơn chia sẻ.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Khoảng 5 - 7 km cuối, đế giày của Hoàng bị bong ra khiến mỗi bước di chuyển trở nên khó khăn hơn.

Hoàng tập luyện tại Vũng Tàu Ảnh: NVCC

Dưới nắng gắt, cả hai vẫn tiếp tục hành trình, hỗ trợ và động viên nhau trên những đoạn đường còn lại. Cuối cùng, Hoàng và Sơn hoàn thành cự ly 35 km trong giới hạn thời gian 8 giờ 30 phút do ban tổ chức quy định.

Với Hoàng, kết quả ấy không chỉ là việc về đích, mà còn là trải nghiệm về sự tin tưởng và phối hợp giữa hai người trên một cung đường đầy thử thách.

Từ leo núi đến những bước chạy bộ đầu tiên

Hoàng là người khiếm thị bẩm sinh nhưng luôn mong muốn được trải nghiệm những hoạt động ngoài trời. Năm 2023, anh bắt đầu tham gia leo núi, lần lượt đặt chân đến Fansipan, núi Bà Đen, núi Thị Vải, núi Dinh và một số địa điểm khác.

Sau những chuyến đi, Hoàng muốn thử sức với một hoạt động mới và quyết định chọn chạy bộ.

Đầu tháng 5.2026, anh bắt đầu tập luyện nghiêm túc. Những buổi đầu, Hoàng chạy các quãng đường ngắn từ 1 - 5 km, đồng thời tận dụng cầu thang tại khu trọ để rèn luyện sức bền. Khi thể lực cải thiện, anh dần nâng mục tiêu và tìm hiểu các giải chạy phù hợp.

Khác với nhiều người chạy bộ có thể tự tập luyện, Hoàng cần có người đồng hành để định hướng và hỗ trợ di chuyển an toàn. Trước mỗi thử thách, anh đăng bài trong các nhóm cộng đồng chạy bộ để tìm người dẫn đường.

Từ đó, Hoàng quen biết thêm những người bạn có cùng sở thích. Không chỉ đồng hành, một số người còn hỗ trợ anh tập luyện, làm quen với địa hình và chuẩn bị cho các giải chạy.

Trần Văn Hoàng mong muốn chia sẻ trải nghiệm chạy bộ với những người khiếm thị khác Ảnh: NVCC

Trên đường chạy, Hoàng cũng nhận được sự giúp đỡ của những vận động viên chưa từng quen biết. Có người chia sẻ nước uống, có người động viên anh tiếp tục hành trình.

"Đôi khi mình bắt gặp các bạn chạy đã thấm mệt, họ quay sang nói rằng mình là động lực để họ chạy tiếp vì họ nhìn thấy được sự kiên cường của mình. Đó là lời cổ vũ mạnh mẽ cho mình", Hoàng chia sẻ.

Những cuộc gặp gỡ ấy khiến hành trình chạy bộ của anh không chỉ là thử thách về thể lực, mà còn mang đến nhiều tình bạn mới.

Chạy để hiểu giới hạn của bản thân

Hoàng cho biết chạy bộ và leo núi không hoàn toàn bắt đầu từ đam mê thể thao. Anh xem đó là cơ hội để tìm hiểu khả năng chịu đựng của bản thân trước những thử thách mới. "Mình không nhìn thấy cuộc sống bằng mắt, nhưng mình nhìn được sức mạnh bên trong con người", Hoàng chia sẻ.

Từng có những mặc cảm và nỗi sợ vì khiếm khuyết của mình, Hoàng muốn thử những hoạt động trước đây anh chưa nghĩ bản thân có thể thực hiện. Tuy nhiên, sau những lần tham gia chạy bộ, anh cũng nhận ra sự quyết tâm không thể thay thế cho việc chuẩn bị thể lực và kỹ năng.

Đặc biệt, trải nghiệm tại giải chạy 35 km ở Khánh Hòa giúp anh hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc luyện tập, trang bị phù hợp và phối hợp với người dẫn đường.

Theo Hoàng, mỗi thử thách đều cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi sức bền của cơ thể có giới hạn và phải được tích lũy qua quá trình tập luyện.

Những người bạn đồng hành cùng Hoàng trong quá trình tập luyện chạy bộ Ảnh: NVCC

Bên cạnh mong muốn khám phá khả năng của bản thân, Hoàng còn hy vọng câu chuyện của mình có thể khuyến khích những người khiếm thị khác mạnh dạn tham gia các hoạt động phù hợp với điều kiện và sở thích.

"Ngoài việc chia sẻ và động viên, mình muốn thực hiện một hành động cụ thể để mọi người biết rằng, một người chẳng thể nhìn thấy cũng có thể chinh phục các thử thách chông gai. Mình muốn tiếp thêm động lực cho các bạn khiếm thị chưa dám bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình", anh nói.

Trong thời gian tới, Hoàng dự định tiếp tục tham gia các giải chạy, từng bước nâng cự ly và thử sức với những cung đường mới.

Sau hành trình 35 km cùng Sơn, điều Hoàng mang theo không chỉ là niềm vui hoàn thành cuộc đua, mà còn là những kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho các thử thách tiếp theo.