Giám đốc sở viết thư tay mời chạy bộ: 'Tôi vui nhưng xấu hổ nhiều hơn'

Những ngày qua, lá thư viết tay mời cộng đồng đến xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên tham gia giải chạy địa hình chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ - "Theo dấu chân Đại tướng" năm 2026 sẽ tổ chức vào ngày 28.11 được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ nhiệt tình.

Trên 3 trang giấy, những dòng chữ giản dị của ông Trần Hải Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên thể hiện lời mời trân trọng đến từng cá nhân, câu lạc bộ, hội nhóm chạy bộ toàn quốc.

Lá thư viết tay của ông Trần Hải Hà Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Lá thư tay tâm huyết

Nhận được sự quan tâm của cộng đồng, ông Trần Hải Hà chia sẻ với PV Thanh Niên rằng: "Tôi thấy vui, nhưng phần xấu hổ và ngại nhiều hơn vì không quen được quan tâm đến thế. Tôi cũng thật sự rất bất ngờ, không nghĩ rằng lá thư viết tay lại được cộng đồng chia sẻ nhiều vậy; điều này giúp tôi thêm niềm tin vào những việc đang làm, định làm cho ngành, cho bà con nhân dân nơi đây".

Ông Hà cho biết, lá thư được ông viết ngay trong chiều ngày 31.10.2026, sau chuyến khảo sát thực địa cung đường chạy địa hình Pu Tó Cọ vào buổi sáng. Lý do viết lá thư rất đơn giản, là bởi, ông trân trọng người dân, các vận động viên, các câu lạc bộ, hội, nhóm... những người sẽ nhận được lời mời, thông điệp của tỉnh Điện Biên mời tham gia giải chạy Pu Tó Cọ. Theo ông Hà, cách để thể hiện sự trân trọng đó chính là trực tiếp viết lời mời bằng bút viết và giấy.

Ông Hà trong chuyến khảo sát trước giải chạy hôm 31.10 Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Trong khoảng 1 tiếng vừa suy nghĩ, vừa nắn nót viết, ông Hà mong muốn lá thư viết tay không chỉ là lời mời tham gia giải chạy mà còn chứa đựng tâm huyết của ban tổ chức. Mỗi người dân, du khách về tham dự giải chạy sẽ được trở về với lịch sử, cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay và ý chí, nghị lực của dân tộc Việt Nam.

Qua tổ chức giải, ông Hà và các cộng sự hy vọng sẽ hình thành hoạt động phong trào, trở thành giải chạy thường niên, là điểm hẹn hằng năm tại Điện Biên của cộng đồng những người yêu chạy bộ, leo núi, yêu lịch sử và yêu khám phá...

"Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới xa xôi, bà con nhân dân vẫn còn rất nhiều khó khăn; vì vậy, việc tổ chức giải là cơ hội để chúng tôi quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, thu hút khách du lịch góp phần tạo sinh kế, tăng thêm thu nhập cho bà con", ông Hà chia sẻ.

Đoàn khảo sát trên đỉnh Pu Tó Cọ Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

"Hẹn chạy bộ cùng mọi người ở Mường Phăng ngày 28.11"

Ông Hà cũng là người yêu thích các môn chạy bộ, đạp xe. Ông vui vẻ bật mí, giải chạy lần này, ông đã đăng ký tham gia và tự nhận là một trong những người đầu tiên được hưởng ưu đãi "early BIB". Cự ly ông đăng ký là 6 km và tin rằng mình đủ thể lực, sức khỏe để hoàn thành.



Cuối lá thư, ông Hà có lời hẹn với các vận động viên sẽ gặp nhau tại Mường Phăng ngày 28.11 tới đây. "Tôi và các cộng sự muốn gửi gắm đến mọi người: Điện Biên trân trọng cảm ơn và chào đón tất cả mọi người - Đến để trải nghiệm, về để yêu thương", ông Hà nói.

Khung cảnh núi rừng hùng vĩ nhìn từ đỉnh Pu Tó Cọ Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Ông Nguyễn Tấn Cư (50 tuổi, ở Quảng Ngãi) - một người chạy bộ bày tỏ: "Thời buổi công nghệ số, phát triển của AI đã làm con người dường như quên những dòng thư viết tay. Bắt gặp lá thư tay của giám đốc sở trên mạng xã hội gửi đến các câu lạc bộ, hội nhóm toàn quốc tham gia giải chạy bộ về địa chỉ đỏ Mường Phăng mới thấy được giá trị của lá thư tay, tình cảm trân trọng của một người lãnh đạo sở. Nếu có thời gian, chắc chắn tôi sẽ đến Mường Phăng ngay và luôn".

Vận động viên về đích tại giải chạy chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ tháng 12.2025 Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Giải chạy được tổ chức ngày 28.11.2026, tại xã Mường Phăng, nơi có Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đỉnh Pu Tó Cọ hơn 70 năm trước từng là đài quan sát của quân đội ta. Nơi đây, đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những quyết định lịch quan trọng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu. Độc giả quan tâm có thể đăng ký tham gia giải chạy tại đây.

Ngoài tham gia hoạt động chính là chạy bộ, vận động viên còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động như tham quan các thắng cảnh, di tích lịch sử, thưởng thức đặc sản Điện Biên và xem biểu diễn văn nghệ…