Những 'gia đình siêu nhân' trên đường chạy

Cả nhà cùng chạy

Những ngày qua, hình ảnh các gia đình cùng con tham gia giải chạy tại Công viên văn hóa Đầm Sen (P.Bình Thới, TP.HCM) lan tỏa trên mạng xã hội và nhận nhiều lời chia sẻ, động viên.

Giải chạy thiện nguyện "Nâng bước chân em" thu hút khoảng 300 người tham gia, trong đó có nhiều người bại não cùng gia đình. Không đặt nặng tốc độ hay thành tích, người tham gia có thể chạy, đi bộ hoặc sử dụng xe lăn để hoàn thành quãng đường phù hợp. Có gia đình cùng đẩy xe lăn cho con, có người nắm tay con đi từng đoạn. Các cự ly 3 km và 5 km trở thành sân chơi cha mẹ, con cái cùng tham gia một hoạt động ngoài trời.

Trong số những gia đình có mặt hôm ấy có chị Nguyễn Ngọc Thiên Trang (30 tuổi, ở Đồng Nai) và bé Hồ Thị Mỹ Quyên (11 tuổi), đứa con mà chị vẫn trìu mến gọi là "siêu nhân". Chị Trang kể gia đình đông người, mọi người đều bận rộn với công việc nên hiếm có dịp cùng nhau đi chơi xa. Vì vậy, khi biết đến giải chạy dành cho các gia đình có con bại não, chị muốn cả nhà cùng tham gia.

Những gia đình có người bại não cùng những người đồng hành tham gia giải chạy tại TP.HCM ẢNH: BTC

Những gia đình có người bại não cùng những người đồng hành tham gia giải chạy tại TP.HCM ẢNH: BTC

Với chị, chuyến đi TP.HCM lần này không chỉ để chạy bộ mà còn là dịp cả gia đình dành thời gian bên nhau, gặp gỡ những người có hoàn cảnh tương tự. "Nhờ tham gia giải chạy mà gia đình tôi được cùng nhau đi chơi, cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp. Gia đình tôi cảm thấy mình không đơn độc trên hành trình đồng hành cùng con", chị Trang chia sẻ.

Chị cho biết qua những cuộc gặp gỡ tại giải, gia đình có thêm cơ hội tìm hiểu về cộng đồng người bại não và trò chuyện với những phụ huynh khác. "Chúng tôi thấy ngoài kia có rất nhiều gia đình đang cùng nhau cố gắng, yêu thương và nâng đỡ nhau", chị nói.

Gặp nhau trên đường chạy

"Siêu nhân" là cách gọi thân thương mà nhiều phụ huynh trong cộng đồng dành cho những đứa trẻ bại não. Tại giải chạy này, tên gọi ấy xuất hiện trong những câu chuyện, hình ảnh các gia đình chia sẻ với nhau.

Theo ban tổ chức, giải chạy đã được tổ chức 8 lần tại Hà Nội trước khi lần đầu đến TP.HCM trong năm nay. Hoạt động thường diễn ra vào tháng 10, nhân ngày Thế giới nâng cao nhận thức về bại não (6.10). Bà Đinh Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV), cho biết việc tổ chức giải chạy tại TP.HCM tạo thêm cơ hội để những gia đình có người bại não ở các tỉnh, thành phía nam gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tham gia hoạt động cộng đồng.

Những gia đình có người bại não cùng những người đồng hành tham gia giải chạy tại TP.HCM ẢNH: BTC

"Việc đưa giải chạy đến TP.HCM không chỉ nằm ở việc mở rộng địa điểm tổ chức, mà còn ở cơ hội kết nối các gia đình có người bại não tại miền Nam, cùng xây dựng một cộng đồng sẻ chia và gắn bó hơn", bà Lan Anh chia sẻ.

Giải chạy do Công ty CP Công nghệ HDP-FIL tài trợ tổ chức nhằm gây quỹ cho hội. Theo thông tin từ ban tổ chức, qua 8 mùa, chương trình thu hút hơn 7.000 lượt người tham gia, gây quỹ hơn 1,7 tỉ đồng cho các hoạt động hỗ trợ người bại não và gia đình. Ngoài các gia đình có con bại não, giải còn có sự tham gia của những cá nhân, tổ chức quan tâm đến hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

Với những gia đình như chị Thiên Trang, điều đáng nhớ sau giải là khoảng thời gian được ở bên nhau. Chị và người thân đã có một ngày cùng bé Mỹ Quyên tham gia hoạt động ngoài trời, gặp gỡ những gia đình khác và lưu lại những bức ảnh chung trên đường chạy.