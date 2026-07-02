Người dân hưởng lợi từ hệ số K

Đáng chú ý nhất là quyết định quy định trường hợp khi nhà nước thu hồi đất của người dân tại các dự án sẽ tiến hành xác định giá cụ thể, không dùng hệ số K. Quy trình này được thực hiện bởi đơn vị tư vấn, thẩm định có chuyên môn, chức năng để đưa ra giá bồi thường sát thị trường ở thời điểm thu hồi đất, có lợi cho người dân.

Trong khi đó, đối với trường hợp người dân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở, hệ số K được tính bằng 1, điều này đồng nghĩa với việc tiền sử dụng đất của người dân không tăng so với hiện tại.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, Quyết định 45 thể hiện tầm nhìn dài hạn của các nhà hoạch định chính sách, khi vừa đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Điều này thể hiện qua việc chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân từ đất nông nghiệp lên đất ở có hệ số K bằng 1.

Ngoài ra, tiền sử dụng đất tái định cư cũng có hệ số K bằng 1 và tiền doanh nghiệp thuê đất có hệ số K bằng 1.

Mục tiêu cốt lõi là tạo điều kiện tối đa cho người tạo lập chỗ ở mới thông qua chuyển mục đích sử dụng đất và doanh nghiệp thuê đất an tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Với việc công bố hệ số K bằng 1, người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không chịu áp lực chi phí về tài chính ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tuy nhiên, đối với các trường hợp thu hồi đất sẽ xác định bằng giá đất cụ thể. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khi bị thu hồi đất. Qua đó cũng sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của hàng trăm dự án đang triển khai trên địa bàn, thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công mà trung ương và thành phố rất quan tâm.

"Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là tính công bằng trong bồi thường, thì Quyết định 45 xác định giá cho từng dự án cụ thể, đảm bảo sự tương quan hợp lý với các dự án đã được phê duyệt trước đó. Quyết định 45 đặc biệt chú trọng đến việc cân bằng lợi ích giữa các bên, người dân mong muốn giá bồi thường hợp lý, trong khi doanh nghiệp cần chi phí đầu vào (tiền thuê đất hàng năm) ổn định để duy trì sản xuất", ông Đào Quang Dương cho hay.

Ông Đào Quang Dưỡng cũng cho biết, đối với các dự án bất động sản chỉ có một chức năng duy nhất theo quy hoạch như thuần chung cư, thuần khách sạn hoặc văn phòng, sẽ được áp dụng hệ số K. Còn đối với các dự án có đa mục đích như vừa có chức năng ở, vừa có chức năng thương mại… được xác định giá đất cụ thể.

Người dân bị giải phóng mặt bằng cũng được đền bù thỏa đáng hơn ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong đó, K2 là hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (áp dụng cho dự án đầu tư theo quy hoạch xây dựng) và K3 là hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất.

Đối với hệ số K2 với dự án nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự), dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tính dựa vào hệ số sử dụng đất, từ 1 đến 1,30. Còn hệ số K2 đối với dự án cao tầng từ 1 đến 1,70.

Trong khi đó, hệ số K3 đối với các loại đất trong bảng giá đất ban hành Nghị quyết số 87/2025 của HĐND TP.HCM là 1.

"Dự kiến trong tuần này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức họp triển khai và hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quyết định 45 để các cơ quan chức năng và người dân sớm nắm bắt, áp dụng đồng bộ trên toàn thành phố. Đây là quyết định mang tính chiến lược, không chỉ tháo gỡ các nút thắt về thủ tục hành chính mà còn đảm bảo tính công bằng, ổn định vĩ mô để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TP.HCM", ông Đào Quang Dương cho hay.