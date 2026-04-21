Người dân Iran nghĩ gì về tương lai giữa sức ép chiến tranh?

Tehran dường như vẫn tràn đầy sức sống: các quán cà phê đông đúc, và các công viên công cộng nhộn nhịp. Người dân Iran đang cố gắng duy trì cuộc sống bình thường sau nhiều tuần bị Mỹ và Israel ném bom.

Cuộc chiến tàn khốc đó diễn ra sau khoảng thời gian xảy ra nhiều cuộc biểu tình bạo động ở Iran hồi tháng 1.

Giờ đây, đằng sau những khung cảnh yên bình này, nền kinh tế Iran đang trong muôn trùng khó khăn. Và nhiều người tỏ ra bức xúc trước các cuộc không kích tàn phá.

Ông Omid Merarian, nhà phân tích về Iran, cho biết “Nhiều người Iran hiểu rằng cuộc chiến này sẽ không lật đổ chế độ, nhưng đồng thời, nó sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn nhiều về mặt kinh tế”.

Theo số liệu chính thức, các vụ không kích đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, trong đó có nhiều học sinh tại một trường học ngay vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Vụ việc cũng đã phá hủy cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước Iran, dẫn đến nguy cơ mất việc làm hàng loạt.

Ông Memarian cho biết ban đầu nhiều người ở Iran hoan nghênh các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel mà Tổng thống Donald Trump nói là nhằm lật đổ chế độ thần quyền của nước này.

Người dân đi bộ trên đường phố Tehran (Iran), ngày 16.4.2026 ẢNH: REUTERS

Nhưng mục tiêu đó đã lu mờ dần khi các cuộc ném bom tiếp diễn, và những lời đe dọa của ông Trump chuyển từ việc trừng phạt những người cầm quyền sang đe dọa toàn bộ đất nước.

“Đã có một sự thay đổi rất mạnh mẽ trong quan điểm của họ, đặc biệt là khi Israel và Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran, đánh vào các cây cầu của Iran, các nhà máy lọc dầu hoặc các công ty thép và hóa dầu của Iran”.

Trong khi đó, ông Hossein Rassam, nhà phân tích chính trị người Iran đang sống ở London (Anh) cho biết “Người dân ở Iran nhận được lời hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng rồi thay vào đó họ nhận được lời đe dọa về sự phá hủy cơ sở hạ tầng và bị đẩy trở lại thời kỳ đồ đá”.

“Về kinh tế, tôi nghĩ nhiều người đang hoàn toàn hoảng loạn vì có tình trạng cho nghỉ việc tạm thời, sa thải. Nhiều người không thể làm việc kể từ tháng 1. Các công ty tư nhân đang sa thải nhân viên”.

Trong khi đó, chế độ Iran vẫn vững mạnh. Và người dân Iran - cả những người ủng hộ và phản đối chế độ - vẫn chia rẽ hơn, nhưng lại có rất ít lựa chọn. “Đây là thời điểm quyết định đối với người dân Iran bởi vì cuối cùng, người dân Iran, đặc biệt là người dân còn ở trong nước, nhận ra rằng họ cần phải sống chung với nhau. Không còn nơi nào để đi”, ông Rassam nói.