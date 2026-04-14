Người dân ở đường Nguyễn Thị Định: Đường đã đẹp hơn, nhưng vẫn thấp thỏm vì...
Video Đời sống

Người dân ở đường Nguyễn Thị Định: Đường đã đẹp hơn, nhưng vẫn thấp thỏm vì...

Sầm Ánh
Sầm Ánh
14/04/2026 06:12 GMT+7

Diện mạo tuyến đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, TP.HCM ngày càng thông thoáng sau gần một năm nâng cấp, mở rộng, kể từ tháng 4.2025. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các trụ điện giữa đường vẫn khiến nhiều người không khỏi băn khoăn, đồng thời đặt kỳ vọng vào việc sớm hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.

Sau gần một năm thi công, tuyến đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy, TP.HCM đã cơ bản được nâng cấp, mở rộng.

Những ngày giữa tháng 4.2026, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã được trải thảm nhựa, diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn trước. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông, đặc biệt là trục kết nối vào cảng Cát Lái.

Tuy nhiên, xen giữa những đổi thay ấy vẫn còn không ít nỗi lo. Ông Vũ Sơn, người thường xuyên di chuyển qua khu vực này cho biết, việc nhiều trụ điện vẫn nằm án ngữ ngay trên mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hạn chế.

Ông Vũ Sơn, người thường xuyên di chuyển qua khu vực này cho biết, việc nhiều trụ điện vẫn nằm án ngữ ngay trên mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

ẢNH: SẦM ÁNH

Khu vực quanh các trụ điện hiện vẫn còn tình trạng đặt thùng rác và dán băng rôn quảng cáo, phần nào ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ xử lý, đơn vị thi công đã triển khai các biện pháp tạm thời như sơn vạch đỏ trắng và bố trí thùng phuy che chắn tại một số vị trí, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận diện và chủ động quan sát.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ xử lý, đơn vị thi công đã triển khai các biện pháp tạm thời như sơn vạch đỏ trắng giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận diện và chủ động quan sát

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo chủ đầu tư, dự án hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này đã đạt khoảng 70% khối lượng. Một số hạng mục còn lại đang được tiếp tục tháo gỡ, chủ yếu liên quan đến công tác mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống điện.

Hiện các cơ quan chức năng cũng đang đẩy nhanh việc thẩm định và chi trả bồi thường, tạo điều kiện để sớm triển khai di dời, ngầm hóa lưới điện, hướng tới hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến trong thời gian tới.

Với quy mô mở rộng lên 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, tuyến đường Nguyễn Thị Định được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, góp phần giải tỏa ùn tắc và thúc đẩy phát triển khu vực.

