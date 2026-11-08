Người đàn ông 70 tuổi bán rau nuôi vợ bệnh, bất ngờ có khách mua hết lúc đêm muộn

Hơn 21 giờ, đường Mễ Cốc (phường Phú Định, TP.HCM) đã thưa người qua lại nhưng ông Võ Ngọc Thành (70 tuổi) vẫn ngồi bên sạp rau củ quả trước hiên nhà một người dân, mong bán thêm được ít hàng trước khi trở về chăm vợ bệnh.

Mỗi ngày, ông chạy xe máy gần 30 km từ nhà đến điểm bán rau. Có hôm bán được vài trăm ngàn đồng tiền lời, nhưng cũng có ngày rau ế, hư hỏng, ông phải chịu lỗ. Đêm ấy, khi số rau còn khá nhiều, một đôi vợ chồng trẻ bất ngờ ghé lại và ngỏ ý mua hết.

Ngày ế nhìn mớ rau mà đứt ruột

"Nghề này bữa đực bữa cái dữ lắm con ơi", ông Thành mở đầu câu chuyện bằng nụ cười đượm vẻ mệt mỏi. "Nhiều hôm nhìn mớ rau củ bán không hết, chở về nhà để qua đêm hư úng hết mà đứt từng khúc ruột, bao nhiêu vốn liếng gom góp đổ dồn cả vào đó", ông bùi ngùi kể.

Ông Võ Ngọc Thành bên sạp rau củ quả của mình trên đường Mễ Cốc ẢNH: TRẦN KHA

Giải thích về việc vì sao cứ nán lại bán đến tận khuya khoắt, ông chia sẻ: "Tầm này hàng quán người ta nghỉ gần hết rồi. Riêng mình ráng nán lại thì người đi làm ca kíp về trễ, người bận việc ban chiều muốn mua mớ rau luộc, cọng hành cũng biết chỗ ghé. Bán riết thành quen mối ruột. Nhiều bữa mệt muốn nghỉ sớm mà trong bụng cứ bồn chồn, sợ người ta lỡ bữa đợi mình mua không có thì biết chạy đi đâu".

Trước đây, ông Thành bày hàng sạp rau buôn bán ở trước cổng trường học gần đó. Sau này, khi địa phương chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, ông không thể tiếp tục ngồi ở điểm bán cũ. Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo của ông già cả lại phải nuôi vợ đau yếu, một hộ dân trên đường Mễ Cốc đã thương tình mở lời cho ông mượn tạm lối đi trước cửa nhà để bày hàng hóa buôn bán mà không đòi hỏi gì.

Một mình gánh vác, trưa ngủ gầm cầu

Thời còn sức khỏe, hai vợ chồng ông Thành cùng nhau nương tựa buôn bán. Sáng sớm ông đi chợ đầu mối Bình Điền lấy hàng về cho vợ ngồi bán, bản thân ông lại tất bật lo các việc lặt vặt. Nhưng biến cố ập đến sau đợt dịch bệnh, bà Hà Thị Hoa (71 tuổi, vợ ông) ngã bệnh nặng, gần đây kèm nhiều chứng bệnh tuổi già khiến bà đi lại khó khăn nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Căn nhà nhỏ trước kia của hai vợ chồng cũng phải bán đi để chạy chữa, trang trải nợ nần thuốc thang.

Hiện tại, hai vợ chồng dọn về căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn chục mét vuông dưới Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) giáp huyện Bình Chánh cũ của TP.HCM. Quãng đường chạy xe máy đi lại ngót nghét gần 30 km mỗi ngày. Mỗi sớm mai, ông Thành thức dậy thật sớm, nấu ấm nước sôi, pha bình trà, nấu sẵn nồi cháo để ngay sát mép giường cho vợ tiện với tay.

Chiếc áo ông Thành mặc trên người cũng rách te tua ẢNH: TRẦN KHA

Chu toàn mọi bề cho vợ, ông mới chất các sọt rau củ lên xe máy, chạy ngược lên đường Mễ Cốc bày ra bán.

"Chạy đi chạy về giữa trưa thì xa xôi và tốn tiền xăng quá, nên bán buổi sáng đến trưa xong, tôi kiếm gầm cầu râm mát ngả lưng chợp mắt một giấc. Đợi trời dịu nắng tầm 16 giờ chiều lại dọn hàng ra bán tiếp cho đỡ nhọc thân", ông Thành tâm sự.

Chị Ánh, một người dân sống gần đó cho biết: "Chiều nào đi làm về tôi cũng ghé mua ủng hộ chú. Chú hiền khô, xởi lởi mà thương vợ dữ lắm. Mấy đợt chở cô đi lấy thuốc ngang qua đây, hai vợ chồng già dìu nhau nhìn thắt cả ruột". Thậm chí, biết đến hoàn cảnh của ông qua mạng xã hội, nhiều người đã không quản ngại chạy xe máy hơn 30 - 45 phút từ các xã, phường khác qua để mua mớ rau ủng hộ.

Niềm vui vỡ òa đêm khuya

Đồng hồ điểm hơn 21 giờ nhưng mớ bắp cải, rau xanh, dưa leo, đậu que... trên tấm bạt trải ở lối đi vẫn còn khá nhiều, ai nấy đều thầm lo đêm nay ông lại ôm hàng ế. Đúng lúc ấy, một đôi vợ chồng trẻ đi xe máy bất ngờ tấp vào lề.

Ngồi buồn rầu vì ế khách, ông Thành không ngờ cặp vợ chồng trẻ ghé mua ủng hộ hết số rau củ quả để về chia lại cho hàng xóm khiến ông mừng rỡ ẢNH: TRẦN KHA

Sau vài câu hỏi thăm ân cần, người thanh niên trẻ mỉm cười bảo: "Tối nay tụi con mua hết số rau củ quả này cho chú, để đem về chia lại cho bà con chòm xóm dùng".

Nghe khách nói, ông đứng bật dậy, đôi tay run rẩy nhưng thoăn thoắt gom từng quả bí, mớ rau bỏ gọn gàng vào từng bao ni lông. Miệng ông không ngớt lời cảm ơn hai vị khách.